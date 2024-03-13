Markalarla influencer’ın işbirliğini kolaylaştıran teknoloji şirketi Winfluencer ikinci yatırımını aldı

Yayınlanma: 13.03.2024 - 15:07

Güncelleme: 13.03.2024 - 15:07

Dijital reklam pazarı hızla büyürken, Influencer işbirliklerinin bu pazardaki payı giderek artıyor. Son olarak markalarla Influencer’lar arasındaki işbirliklerinin veriye dayalı olarak yönetilmesini sağlayan teknoloji girişimi Winfluencer, henüz 2 yılını tamamlamışken, 2. yatırımını aldı.

Sosyal medyanın yaygınlaşması ile dijital pazarlama kampanyalarının daha efektif olması, pazarın sürekli büyümesine neden oluyor. Influencer Marka işbirlikleri pazarı ise çok daha büyük bir hızla büyüyor. 2028 yılında dünyada dijital pazarlama harcamalarının yaklaşık 2 kat artması beklenirken, Influencer işbirlikleri pazarının 4 katlık bir büyüme göstermesi bekleniyor. Araştırmalara göre Influencer Marketing pazarının 2030 yılında 145 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bir diğer araştırmaya göre ise 2031 yılında 174 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Influencer işbirliklerinde etkileşimin anlık raporlarla şeffaf olarak takip edilmesini sağlayan tam otomatize bir pazaryeri sunan Winfluencer, yapay zeka tabanlı teknolojik çözümüyle yatırım ekosisteminin dikkatini çekiyor. TR Angels Anonim Şirketi, TR Angels melekleri ve Arya meleklerinin katıldığı yatırım turunda 10 milyon TL yatırım alan Winfluencer, 2022 yılının Aralık ayında İTÜ BigBang sahnesinde top 20 girişim arasına girerek 2,5 milyon TL tohum yatırım ve Petrol Ofisi Kadın Girişimci Ödülü’nü de almıştı.

“Influencer içerikleri, marka içeriklerinden daha fazla etkileşim alıyor”

“Pazarlamacıların yüzde 100'e yakın büyük bir bölümü Influencer Marketing’in etkili bir pazarlama biçimi olduğuna inanıyor. Mikro Influencer işbirlikleri, en etkili dijital pazarlama araçlarından biri olarak öne çıkıyor. Influencer’lar tarafından üretilen içeriklerin, marka içeriklerinden daha fazla etkileşim aldığı biliniyor. Bunun yanı sıra Z jenerasyonunun yüzde 25'i kariyerini Influencer olarak yapmanın iyi bir seçenek olduğunu düşünüyor. Çok sayıda Influencer’la işbirliklerini yönetmek ise ancak teknolojiyle mümkün oluyor” diyen Winfluencer Kurucu Ortağı ve CEO’su Funda Yener, sözlerini şöyle sürdüyor:

“Samimi bir tavsiye kanalı olarak, daha çok mikro Influencer’ın marka kampanyalarına ulaşmasını destekliyor, markalarla aralarında köprü kuruyoruz. Influencer’lar, telefonlarına indirdikleri Winfluencer uygulaması üzerinden kampanyalara katılabiliyor, kazançlarını anlık takip ediyor. Her iki tarafı da eşit şekilde gözetiyoruz“

Hedef önce Türkiye’de büyüme, sonra yurt dışına açılma

Winfluencer’ın veriye dayalı çözümü ve devrim niteliğindeki iş yapış şekli ile Influencer’lar ve markalar arasındaki işbirliklerini optimize ettiklerini söyleyen Winfluencer Kurucu Ortağı ve CEO’su Funda Yener, “Winfluencer olarak, yeni nesil işbirliklerinin veriye dayalı olarak yönetilmesini sağlayan uçtan uca otomatize bir platform sunuyoruz. Yapay zeka ve veri analitiği teknolojilerini kullanarak influencer ve markaların etkileşimlerini optimize ederek daha etkili pazarlama kampanyaları oluşturulmasını hedefliyoruz. Türkiye’de büyümeyi, ardından dünyaya açılmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Şeffaf ve güvenilir bir platform sunduklarına dikkat çeken Winfluencer Kurucu Ortağı ve CEO’su Funda Yener, “Kurumların pazarlama ekipleri ya da ajanslar, satış odaklı, tekil tıklama odaklı veya uygulama indirme odaklı kampanyalarını platform üzerinden kolaylıkla oluşturup güvenle yönetebilir" diyerek sözlerini şöyle sonlandırdı:

Tüm yatırımcılarımıza ve İTÜ Arı Teknokent’e teşekkür ederiz. Winfluencer Chief Communications Officer görevini yürüten ve sosyal medyanın en etkili Influencer'larından biri olan ortağımız Dila Tarkan ile kurucu ortaklarımızdan CTO’muz Okan Tübek başta olmak üzere, tüm ekip arkadaşlarıma bu yolculuğa katkıları için ayrıca teşekkür ederim”