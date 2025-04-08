Mekanik tesisat mühendisliği, binalarda yüzde 40 enerji tasarrufu sağlıyor

Yayınlanma: 08.04.2025 - 16:26

Güncelleme: 08.04.2025 - 16:26

Nüfus artışı, kentleşme ve ekonomik büyümeyle birlikte Türkiye’de enerji talebi her yıl ortalama %3 artıyor. Ancak bugün tüketilen enerjinin %70’inden fazlası ithalatla karşılanıyor. Enerji tüketiminin giderek yükseldiği günümüzde, tasarruf için çözüm ise binaların sessiz kahramanları olan yerli mekanik tesisat mühendisliğinde yatıyor. Mekanik tesisat mühendisliği sektöründeki uzmanlığıyla öne çıkan Aytes Mühendislik, binalara entegre edilen ısıtma, soğutma, havalandırma ve otomasyon sistemleri sayesinde %40’a varan enerji tasarrufu sağlanabileceğini açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından açıklanan “Enerji Verimliliği 2030 Stratejisi ve II. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı” ise bu tabloyu değiştirmeyi ve enerji ihtiyacını etkin bir şekilde yönetmeyi amaçlıyor. Eylem planı kapsamında 2030'a kadar toplam enerji tüketiminin %16 azaltılması, 100 milyon ton karbondioksit eşdeğeri emisyonun önüne geçilmesi ve böylece 30,2 milyar dolar tasarruf sağlanması hedefleniyor. Binalarda enerji verimli çözüm ve yaklaşımlarla karbon emisyonlarını azaltmak için, kamunun öncü rol üstleneceği kapsamlı bir iyileştirme programının yürütülmesi hedeflenirken Aytes Mühendislik ise dönüşümün yalnızca yeni yapılarla sınırlı kalmaması, mevcut yapıların da enerji verimliliği odaklı sistemlerle yenilenmesi gerektiğini vurguluyor.

“Binalar, toplam enerji tüketiminin %32’sinden sorumlu”

Binalarda mekanik tesisat mühendisliği uygulamalarının önemine değinen Aytes Mühendislik Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ayrancı, “Enerji verimliliği sadece teknik bir tercih değil; ülke ekonomisi, çevre ve küresel sorumluluklar açısından stratejik bir gereklilik haline geldi. 2024’te enerji ithalatına ayrılan 65,6 milyar dolarlık bütçe ise Türkiye’nin enerjiyi yalnızca üretmekle değil, doğru kullanmakla da yükümlü olduğunu gösteriyor. Ülkemizdeki binalar, toplam enerji tüketiminin yaklaşık %32’sini oluşturuyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ise konutların, küresel nihai enerji kullanımının %22’sinden, emisyonların ise %17’sinden sorumlu olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

“Ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunuyoruz”

Aytes Mühendislik Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ayrancı, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu: “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın planında yer aldığı gibi binalarda enerji verimli çözümlerin hayata geçirilmesi hem ülke ekonomisi için hem de çevre için çok büyük önem taşıyor. Isıtma, soğutma, havalandırma ve otomasyon gibi mekanik tesisat sistemlerinin bütüncül dönüşümüyle binalarda %40’a varan enerji tasarrufu sağlayabiliriz. Bu nedenle dönüşüm sürecinin yalnızca yeni yapılarda ya da kamu binalarında değil, mevcut tüm yapı stoğunda da kararlılıkla hayata geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Aytes Mühendislik olarak, yapılarda enerji verimliliğini artırmaya yönelik çözümler geliştiriyoruz. 35 yıllık tecrübemiz ve güven odaklı mühendislik anlayışımızla Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunmaya devam ediyoruz.”