Michelin yıldızlı şefler, özgün lezzetlerini Rixos Radamis Sharm El Sheikh’de sunacak

Yayınlanma: 16.08.2024 - 16:39

Güncelleme: 16.08.2024 - 16:39

Gastronomi dünyasının kalbi Mısır’da atacak. Rixos’un Sharm El Sheikh’te hizmete soktugu en son otel olan Rixos Radamis Sharm El Sheikh, dünyanın ikonik yemek rehberi Michelin’in yıldızlarına sahip şefleri ağırlamaya hazırlanıyor. Adeta bir gastronomi şöleni yaşayarak ve 4 ay sürecek etkinlikler kapsamında ünlü şefler, ülkelerine özgü lezzetleri tanıtırken, imzalı yemeklerini de misafirlerin beğenisine sunacaklar. Rixos Radamis Executive Şef’i Ömer Yalçın ise Michelin yıldızlı şeflere eşlik ederek, “Four Hands Dinner” konseptindeki organizasyona ev sahipliği yapacak.

Rixos Mısır Otelleri CEO’su Erkan Yıldırım, “Dünya mutfağının önemli isimlerini ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Gastronomi dünyasında heyecan yaratan bu etkinliğe ev sahipliği yapmak, bizim için çok önemli. 4 ay boyunca, Michelin yıldızlı şeflere kapılarımızı açarak özel reçetelerini deneyimleyecek ve farklı ülkelerin lezzetlerini keşfedeceğiz.

İlk konuk, Tayland’ın mutfak kültürünü tanıtacak

Lüks ve konforu, zengin aktivite seçenekleriyle birleştirerek unutulmaz bir tatil deneyimi sunan Rixos Radamis Sharm El Sheikh’in ilk konuk şefi, 5-6 Eylül tarihlerinde Şef Thaninthorn Noom Chantrawan olacak ve Tayland’ın mutfak kültürünü tanıtacak. İngiltere’deki çeşitli ünlü restoranlarda 30 yılı aşkın deneyimiyle, 2017’den bu yana her sene Michelin yıldızını alan “Iron Chef (Demir Şef)” unvanlı Noom’un, Chim by Siam Wisdom'ı yönettiği ilk yılında restorana bir Michelin yıldızı kazandırdığı biliniyor.

Michelin yıldızlı şefler, özgün lezzetlerini sunacak

Kızıldeniz kıyısındaki Rixos Radamis Sharm El Sheikh’deki Michelin yıldızları geçidi kapsamında, 12-13 Eylül tarihlerinde Rusya’nın ilk ve tek kadın Michelin şefi Ekaterina Alehina ağırlanacak. Rus mutfağının imzalı yemeklerini sunacak şef, görsel sunumlarla da misafirlere benzersiz bir gastronomi deneyimi yaşatacak.

Etkinlik dizisinin bir sonraki adımını oluşturan 23-24 Ekim tarihleri arasında ise Rus asıllı Alman Şef Alexander Wulf, Rus yöresel ürünlerle hazırladığı reçetelerini misafirlerinin beğenisine sunacak. 2018’den bu yana Michelin yıldızına sahip olan şef, yönettiği TROYKA restoranda da Rusya’nın yöresel ve otantik mutfağının tanıtılmasına kapı aralamıştı.

Dünyanın en iyi restoranlarının şefleri ziyaret edecek

24-25 Kasım tarihlerinde Rixos Radamis Sharm El Sheikh’i ziyaret edecek olan Michelin yıldızlı şeflerden Ebbe Vollmer, tecrübelerini ve gastronomi dünyasının ince detaylarını misafirlere aktaracak. İsveç’in Malmö şehrindeki Vollmer's restoranının sahibi ve 2 Michelin yıldızlı Baş Şefi Ebbe Vollmer’ın Singapur’daki restoranın, S. Pellegrino’nun “Dünyanın En İyi 50 Restoranı” listesinde 39. ve The Miele Guide 2010/2011'de “Asya’nın En İyi Restoranı” listesinde 4. sıraya çıkmasını sağladığı biliniyor. Şef, bu başarısının rüzgarıyla da 2023'te ABD’nin Florida eyaletinde 24 kişilik şef masası konseptiyle restoran açtı.

Lezzet şöleni’nin son etkinliğini Hollandalı şef yapacak

Michelin yıldızları şöleninin son etkinliğini 4-5 Aralık tarihlerinde Tim Golsteijin yapacak. Amsterdam’daki birçok ünlü restoranda görev yapan şef, Hollanda mutfağının sağlıklı yemeklerinin gizemlerini sergileyecek. Tim Golsteijin, 2018’den itibaren Michelin yıldızına layık görülen Bougainville isimli restoranda halen baş şef olarak misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.