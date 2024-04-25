Milli Voleybolcu Zehra Güneş “Her Adımım Olay, Her Adımım Deichmann" sloganı ile DEICHMANN’ın yeni reklam yüzü oldu!

Deichmann Milli voleybolcu Zehra Güneş ile yaptığı yeni lansman kampanyasını yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2024 - 17:12
Milli Voleybolcu Zehra Güneş “Her Adımım Olay, Her Adımım Deichmann
Abone Ol google-news

Her Adımım Olay, Her Adımım Deichmann" sloganıyla tüm gözleri üzerine çeviren  Zehra Güneş,  Deichmann'ın yeni lansman kampanyasının yıldızı oldu. 2024 İlkbahar-Yaz koleksiyonu  için kamera karşısına geçen milli voleybolcu 7’den  70’e herkese dokunurken;  sokak modasını yansıtan, sofistike, tarz, genç ve  trendleri yakalayan  özgürlükçü bir ruhu yansıttı.

Reklam filmi; tarzını zirveye taşımak isteyenlerin ilham kaynağı oldu. Zehra Güneş çekimlerden duyduğu keyfi dile getirirken; reklam filminin oldukça iddialı olduğunu vurguladı.

“Deichmann gibi global bir marka ile iş birliği yapmak benim için çok heyecan verici" diyen milli voleybolcu Zehra Güneş, sözlerine "Deichmann ile yollarımızın kesişmesinden büyük memnuniyet duyuyorum; çok  hoşuma giden ve  tamamen beni yansıtan bir kampanyanın parçası olduğum için çok  mutluyum.

Bu kampanyada günlük hayatın zorluklarını göğüsleyen bir çok farklı gencin hikayesi  var; hayatın her alanında emin adımlarla ilerleyen, birbirine ilham veren pek çok  kadının, aslında hepimizin hikayesi var. Bu kampanya ile özgürlük, özgüven ve dinamizm ruhunu yansıtıyoruz.  Kendimi, tüm hallerimle yansıtma fırsatı verdiği için  Deichmann'a çok  teşekkür ederim." diyerek devam etti.


Zehra Güneş haberleri Deichmann haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sadettin Saran'dan Conte iddialarına cevap: 'Türk spor tarihinin en...'

Sadettin Saran'dan Conte iddialarına cevap: 'Türk spor tarihinin en...'
Günlük burç yorumları: 26 Nisan 2024 Cuma Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 26 Nisan 2024 Cuma Yengeç burcu yorumu
Ego delisi 4 burç: Kendilerini hep üstün görüyorlar...

Ego delisi 4 burç: Kendilerini hep üstün görüyorlar...
Dilan Polat’ın yakınları duruşma sonrası Banu Parlak’a tükürdü

Dilan Polat’ın yakınları duruşma sonrası Banu Parlak’a tükürdü
Yunus Akgünlü Leicester City adım adım Premier Lig'e!

Yunus Akgünlü Leicester City adım adım Premier Lig'e!
Günlük burç yorumları: 26 Nisan 2024 Cuma Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 26 Nisan 2024 Cuma Oğlak burcu yorumu
Neyzen Burcu Karadağ Almanya Cumhurbaşkanı ile vize sorunu hakkında konuştu: Talimat verdi!

Neyzen Burcu Karadağ Almanya Cumhurbaşkanı ile vize sorunu hakkında konuştu: Talimat verdi!
Günlük burç yorumları: 26 Nisan 2024 Cuma Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 26 Nisan 2024 Cuma Balık burcu yorumu