MindDX CEO’su Serhan Oralp: 'Verimlilik, hız ve akıl çağında yapay zeka destekli çözümlerimizle mükemmeli hedefliyoruz'

Yayınlanma: 06.02.2025 - 17:44

Güncelleme: 06.02.2025 - 17:44

Çin merkezli yapay zeka şirketi DeepSeek'in küresel piyasalarda sebep olduğu sarsıntı, yapay zekanın yalnızca şirketlerin değil, ulusların rekabetinde de önemli bir rol oynayacağını gösterdi. Öte yandan McKinsey verileri 10 şirketten dokuzunun önümüzdeki üç yılda yapay zeka yatırımlarını artıracağına işaret ederken, şirketlerin yalnızca %1'inin yapay zeka olgunluğuna ulaştığına inandığı tespit edildi. Dünyanın dört bir yanında şirketlerin bu dönüştürücü teknolojiden en yüksek verimi alma hedefiyle hareket ettiği bir dönemde, en iyi yapay zeka uygulamalarına ulaşmaya aracılık eden strateji ve teknoloji partnerlerine ihtiyaç arttı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan MindDX CEO’su Serhan Oralp, “İşletmeler için 2024, yapay zekanın gündeme yoğun bir biçimde dahil olduğu, çözüm ailelerinin genişlediği, eksikliklerin ve ihtiyaçların görüldüğü bir yıl oldu. Son 3 yılda işletmeler bu teknolojinin ilk benimseyenlerinden olmak için yarıştı ancak 2025 itibarıyla bu durumun değişmesini bekliyoruz. Yapay zekanın üretkenliğe ve verimliliğe etkisinin somut bir biçimde ölçülebildiği çözümlere ve bu çözüm ailelerini bir araya getiren MindDX gibi strateji partnerlerine olan talep günden günde artıyor” dedi.

KÜRESEL DEVLERİN YAPAY ZEKA ÇÖZÜMLERİ TEK TEKNOLOJİ ORTAĞINDA

Müşteri hizmetleri, BT ve satış fonksiyonlarına odaklanan yapay zeka destekli çözümleriyle öne çıkan Freshworks tarafından yürütülen bir araştırma, yapay zekanın işletmelere yılda 24 günlük iş verimliliği kazandırdığını gösterdi. Öte yandan satış ve müşteri ilişkileri yönetimini (CRM) kolaylaştırmaya odaklanan Pipedrive'ın verileri, 5 kullanıcıdan dördünün (%79,1) üretkenliği yapay zeka benimsemesinin birincil motivasyonu olarak gördüğüne işaret etti.

MindDX'in 20 yılı aşkın süredir küresel iş ortaklıklarını yerel uzmanlıkla birleştirerek sektörel ihtiyaçlara uygun dijital dönüşüm çözümleri geliştirdiğini vurgulayan Serhan Oralp, “Bir işletmenin yapay zekayla verimlilik kazanımı sağlayabileceği alanlar robotik süreç otomasyonundan (RPA) endüstriyel nesnelerin internetine (IIoT), müşteri ilişkileri yönetiminden (CRM) kurumsal kaynak planlamaya (ERP) ve BT hizmet yönetimine (ITSM) uzanıyor. Her sürecin kendine has özellikleri ve başarısı kanıtlanmış iyi uygulamaları var.

Bir strateji ve teknoloji ortağı olarak MindDX, farklı alanlara temas eden çözümleri tek noktada birleştirerek ayrışıyor. Küresel teknoloji devlerinin geliştirdiği ve dünyanın dört bir yanında on binlerce işletme tarafından tercih edilen Freshworks ITSM, Pipedrive CRM, ABAS ERP, Odoo ERP, Turkcell Global Bilgi RPA ve Prodaso IIoT çözümlerini yerel ve sektörel uzmanlığımızla Türkiye ve bölge ülkelerdeki müşterilere sunuyoruz. Bu sayede MindDX müşterilerinin farklı ihtiyaçlar için farklı sağlayıcılara ve teknoloji ortaklarına ulaşmasına gerek kalmıyor" diye konuştu.

DİJİTAL OLGUNLUĞU DA ÖLÇÜYOR

MindDX'in bir dönüşüm yönetimi yazılımı sağlayıcısı olarak Türkiye'nin önde gelen markalarına hizmet veren Digitopia'nın da iş ortaklarından biri olduğunu vurgulayan Serhan Oralp, “Dijital dönüşümün bir süreç olduğuna ve bu sürecin başlangıcında da ihtiyaçların net bir biçimde belirlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Digitopia iş ortaklığıyla sunduğumuz, 20’den fazla ülkede bini aşkın işletme tarafından tercih edilen Digital Maturity Index (DMI), yapay zeka ve dijital dönüşüm projelerinin başarısını artırıyor; proje takvimine sadık kalınmasını sağlıyor ve işletmelerin beklentileriyle çıktıların örtüşmesine yardımcı oluyor. Önce işletmelerin dijital olgunluğunu akademik bir metodolojiyle ölçüyor, ardından ihtiyaçları belirliyoruz. Milyonlarca kullanıcıya, on binlerce şirkete maliyetleri düşürme, operasyonel verimliliği artırma ve müşteri memnuniyetini artırma fırsatı sunan teknoloji çözümleri bu ihtiyaçlara, sektöre, ölçeğe göre uygulanıyor. Küresel partnerler ve yerel uzmanlığın yanı sıra, MindDX’in dijital dönüşüm projelerinde %100 başarı oranına sahip olmasının en önemli gerekçelerinden biri de bu” ifadelerini kullandı.

"VERİMLİLİK, HIZ VE AKIL ÇAĞINDA MÜKEMMELİ HEDEFLİYORUZ"

"Dijital mükemmelliğin akıl merkezi" mottosunu benimseyen MindDX'in gelişmiş analitik araçlar, otomasyon teknolojileri ve yerel ihtiyaçlara uygun entegrasyonlarla bugüne dek 100’ü aşkın projede pek çok başarı hikayesine imza attığını vurgulayan MindDX CEO’su Serhan Oralp, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Endüstriyel operasyonlarda gerçek zamanlı izleme ve optimizasyon sağlayan Prodaso IIoT, verimliliği %30 artırıyor. Rutin görevlerde insan hatasını devreden çıkaran Turkcell Global Bilgi RPA, %50 zaman tasarrufuyla dikkat çekiyor. BT süreçlerini yapay zeka destekli otomasyonla optimize eden Freshworks ITSM müşteri memnuniyetini %25 artırırken, Digitopia DMI işletmelerin dijital olgunluğunu ortalama %40 artırmak için gereken zemini hazırlıyor. Yapay zekadan olgunluğun ve somut çıktıların beklendiği bir dönemde her ölçekten ve sektörden işletmeyi; verimlilik, hız ve akıl çağında mükemmeli hedefleyen MindDX’in operasyonel verimliliği artıran, maliyetlerini düşüren ve büyüme yolculuğunu sürdürülebilir kılan strateji ve teknoloji ortaklığıyla tanışmaya davet ediyoruz.”

Dijitalleşme yolundaki şirketler ücretsiz analiz için MindDX’e ulaşabilirler.