Moldova Cumhurbaşkanı Adayı Andrei Nastase, ülkesinin geleceğine dair vizyonunu açıkladı

Yayınlanma: 28.08.2024 - 17:28

Güncelleme: 28.08.2024 - 17:28

Moldova Cumhurbaşkanı Adayı Andrei Nastase yaklaşan seçim sürecine ilişkin görüşlerini paylaştı. Cumhuriyet'e seçimlerle ilgili konuşan Nastase, seçilmesi halinde Türkiye başta olmak üzere uluslararası ticari ilişkilerin geliştirilmesine öncelik vereceğini vurguladı.

Nastase ayrıca enerji güvenliğini artırmak, ekonomik istikrarı sağlamak, hükümetteki yolsuzlukla mücadele etmek, inanç ve aileyi toplumun merkezine yerleştirmek ve Moldova vatandaşlarına refah getirme hedefiyle AB'ye katılımın Moldova için işlemesini sağlamak üzere tasarladığı kapsamlı reform paketlerini de özetledi.

Moldova tarihinde kritik bir an olan cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayım başlarken Nastase, 2020 seçimlerinde oyların %57.75'ini alan görevdeki Cumhurbaşkanı Maia Sandu'ya meydan okumaya hazırlanıyor. Bu seçim, Moldova'nın Avrupa Birliği'ne olası üyeliğine ilişkin referandumla birlikte yapılacak.

Moldova'nın eski Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı olan Nastase, seçilmesi halinde reform planlarını özetledi ve başkanlığının Moldova vatandaşlarına çok ihtiyaç duyulan refahı getireceğini vurguladı. Hem uluslararası hem de yerel zorluklarla doğrudan mücadele etme ve özellikle Türkiye ile güçlendirilmiş küresel ticari bağlar yoluyla kalıcı dostluklar kurma sözü verdi.

“MOLDOVA'YI DOĞU VE BATI ARASINDA KÖPRÜ OLARAK KONUMLANDIRACAĞIZ”

Moldova'yı Doğu ve Batı arasında köprü olarak konumlandıracağını belirten Andrei Nastase, ülkesini devam eden Rusya-Ukrayna çatışmasında Doğu ile Batı arasında önemli ve güvenilir bir arabulucu olarak görüyor. Her iki tarafla da yapıcı diyaloğu teşvik ederken; Moldova'nın tarafsızlığını korumasının önemini vurguluyor. Bu kapsamda stratejisinde de diplomatik bağları güçlendirmek, arabuluculuk yapmak ve işbirliğini kolaylaştırmak için coğrafi konumlarından yararlanmaya odaklanıyor. Söz konusu yaklaşımıyla, çatışmanın Moldova'ya sıçramasını önlemeyi, ülkenin istikrar ve güvenliğini sağlamayı ve bölgenin tamamına faydada bulunacak barışçıl çözümler yaratmayı amaçlıyor.

“'GAGAVUZYA'NIN KÜLTÜREL KİMLİĞİNİ SAVUNACAĞIZ”

Andrei Nastase, Moldova'ya yönelik daha geniş vizyonuna ek olarak, Gagavuzya'ya yönelik net ve kapsayıcı bir yaklaşımın ana hatlarını çizdi ve ülkenin kültürel ve siyasi manzarasındaki ayrılmaz rolünü vurguladı. Gagavuzya'nın eşsiz mirasını ve Moldova anayasası kapsamında sahip olduğu özerkliği kabul eden Nastase, bölgenin kültürel ve dilsel kimliğini koruma sözü verdi. Nastase, istihdam yaratan, altyapıyı iyileştiren ve yaşam kalitesini artıran yatırımları teşvik ederek Gagavuzya'nın Moldova'nın daha geniş ekonomik büyümesinden pay almasını sağlayarak Gagavuzya'da ekonomik kalkınmayı teşvik etmeyi planlıyor.

Ayrıca, ulusal karar alma süreçlerinde Gagavuzya'nın sesinin duyulmasını sağlayarak ve bölge gençlerinin katılımını sağlayan ve onları güçlendiren eğitim girişimlerini teşvik ederek kapsayıcı yönetişimi desteklemektedir. Nastase'nin güvenlik ve istikrara olan bağlılığı, bölgesel veya kültürel geçmişi ne olursa olsun tüm vatandaşların kendilerini değerli ve güvende hissettiği uyumlu bir topluma olan inancını yansıtmaktadır. Gagavuzya için vizyonu saygı, işbirliği ve ortak refah üzerine kurulu olan Nastase, çeşitliliğiyle gelişen birleşik bir Moldova inşa etmeyi amaçlıyor.

“MEVCUT POLITIKALARI, YENİ REFORM HAREKETLERIYLE OPTİMİZE EDECEĞİZ”

Konuya dair yaptığı açıklamada, Moldova’nın yeni bir lidere ihtiyacı olduğu mesajını veren Andrei Nastase, “Moldova son dönemde yalnızca dış güçlerle değil, kendi içindeki siyasi ve ekonomik istikrarsızlıkla da mücadele ediyor. Bu durum, toplumun refah düzeyini doğrudan etkilerken ticari bağları zedeliyor. Her açıdan potansiyeli yüksek bu toprakların böylesi göz ardı edilen sorunlarını derinlemesine inceleyerek çözüme kavuşturmayı misyon ediniyorum. 20 Ekim’de gerçekleştirilecek seçimde cumhurbaşkanı seçilmemle birlikte, ülke yönetimi için yetersiz kalan mevcut politikaları yeni reform hareketleriyle optimize ederek, hem vatandaşlarımızı hak ettiği yaşam şartlarına kavuşturacağım hem de uluslararası ilişkilerimizi güçlendireceğim” diyerek sözlerine şunları ekledi:

“Moldova'nın yabancı enerji kaynaklarına olan bağımlılığını ve enerjisini çeşitlendirme ihtiyacını biliyorum. Enerji güvenliğini artırmanın en kritik öncelik olduğunu göz önünde bulundurarak, yenilenebilir enerjiye yatırım yapacağız ve uzun vadeli enerji sözleşmelerini güvence altına alacağız. Enerji fiyatlarını istikrara kavuşturacağız ve hem haneler hem de işletmeler için güvenilir bir enerji arzı sağlayacağız. Bu sayede, Moldova’yı gelecekteki enerji krizlerinden koruyacak ve küresel sürdürülebilirlik trendlerine uyumlu hale getireceğiz.”

“HALKIMIZI REFAHA KAVUŞTURACAK, ULUSLARARASI TİCARETİ DESTEKLEYECEĞİZ”

Türkiye’nin Moldova için önemli bir paydaş olduğunu ve halihazırdaki ortaklıklarını da pekiştireceğini belirten Andrei Nastase, ekonomilerini yavaşlatan işsizlik, yatırım alanlarının darlığı, uluslararası ticaret gibi konuları çözmeyi amaçladığı planlarını da özetledi. “Geliştirdiğim stratejik planlar ekonomik büyümeyi teşvik edecek, ekonomik istikrarı sağlayacak ve makroekonomik istikrarı temin edecek” dedi. Nastase'nin ekonomik vizyonu, iş dostu bir ortam yaratmayı, doğrudan yabancı yatırım çekmeyi ve istihdam yaratma ve gelir artışı için çok önemli olan küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ'ler) desteklemeyi içeriyor” dedi.

Ayrıca Nastase, güçlü reformlar yoluyla yolsuzlukla mücadele etme taahhüdünde bulundu. Yargıyı güçlendirmeyi, kamu ihalelerinde şeffaflığı arttırmayı ve yasadışı mali akışları engellemeyi planlıyor. Nastase, hükümetin tüm kademelerinde yolsuzluğun kökünü kazıyarak hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmeyi ve daha adil bir toplum yaratmayı amaçlıyor. Bu sadece Moldova'nın uluslararası itibarını artırmakla kalmayacak, aynı zamanda kamu kaynaklarının tüm vatandaşların yararına verimli ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacağını ifade ediyor.

“ÜLKEMİZİ TÜM ZAMANLARIN EN İYİ VE GÜÇLÜ VERSIYONUNA ULAŞTIRACAĞIZ”

Nastase, Moldova halkının umudunun tazelenmesi gerektiğinin altını çizerek ülkeyi müreffeh ve güvenli bir geleceğe taşıyacağına söz verdi. Kendisi özellikle AB katılımının Moldova için işe yaramasını sağlamaya kararlıdır. Nastase, Moldova'nın Avrupa entegrasyonuna giden yolunu desteklerken, sürecin Moldova vatandaşlarına doğrudan fayda sağlayacak şekilde yönetilmesi gerektiğinde ısrar ediyor.

“20 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Moldova için daha parlak bir gelecek yaratmak üzere tüm vatandaşlarımızın desteğini istiyorum. Birlikte, başta Türkiye olmak üzere küresel ilişkilerimizi geliştirecek, toplumumuzu yükseltecek ve ülkemizi en güçlü dönemine taşıyacağız. Hepsinden önemlisi, AB üyeliğimizin Moldova'ya fayda sağlamasını ve tüm Moldovalıların refah içinde yaşayabileceği bir geleceğe katkıda bulunmasını sağlayacağım”