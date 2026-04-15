Moskova’nın sıcaklığını hissedin: “Paskalya Hediyesi” festivali misafirlerini ağırlıyor

“Paskalya Hediyesi” artık yalnızca bir şehir etkinliği olmanın ötesine geçerek, Moskova’nın kültürel yaşamının önemli bir parçası haline geldi. Festival, herkesin ihtiyaç sahiplerine destek olabileceği bir birlik ve iyilik atmosferi yaratıyor. Şehrin farklı noktalarında kurulan özel yardım alanları hem ziyaretçilere hem de yerel halka bakıma ihtiyaç duyan insanlara ve barınaklardaki hayvanlara destek olma, onlara ilgi ve şefkat gösterme imkânı sunuyor.

Etkinliğin ana projelerinden biri, özellikle aileler ve hayvanseverler için ilgi çekici olan “Mospitomets x Four-Legged Friend”. Festivalde bu kapsamda ziyaretçileri şunlar bekliyor: Barınak hayvanlarının sahiplendirilebildiği bir sergi, yerli evcil hayvan ürünleri markalarının yer aldığı bir pazar, bağış toplama noktaları, veteriner hekimler ve köpek eğitmenleriyle danışma imkânı, ayrıca çocuklar ve yetişkinler için interaktif alanlar, atölyeler ve eğitim programları.

Hafta boyunca şehrin farklı bölgelerinde yaratıcı, gastronomik, sanatsal ve bilimsel atölyeler, yardım girişimleri, konserler, tiyatro gösterileri ve kapsayıcı etkinlikler düzenleniyor. Aile dostu aktiviteler ise özel bir yer tutuyor: spor etkinlikleri, oyun alanları ve eğitim programları, festivali her yaştan ziyaretçi için ilgi çekici hale getiriyor.

Gastronomi meraklıları, Rus Paskalya mutfağının geleneklerini keşfetme fırsatı buluyor. Burada kulich (geleneksel paskalya ekmeği) yapımını öğrenip, süzme peynirle hazırlanan geleneksel Paskalya tatlısını deneyimleyebiliyor ve yemek atölyelerine katılabiliyor. Yaratıcı katılımcılar için Paskalya temalı resim ve suluboya çalışmaları bulunurken, botanik oturumlarında ise bahar bitkileri ve aromatik otlar hakkında bilgiler paylaşılıyor.

El sanatları atölyeleri, kuş yuvalarından mutfak aksesuarlarına kadar ev için sıcak, el yapımı ürünler oluşturma imkânı sunuyor. Modern etkinlikler arayanlar için ise festival, profesyonel simülatörlerde düzenlenecek sanal otomobil yarışı şehir şampiyonasına katılma ve ödüller kazanma fırsatı hazırladı.

“Paskalya Hediyesi”, yalnızca bir festival değil, tarih ile modernitenin buluştuğu Moskova’nın bahar atmosferini yansıtan özel bir deneyim. Bu etkinlik ister ailece ister bireysel bir seyahat için olsun, yolculuk planlamak adına harika bir fırsat sunarken, Türkiye’den gelen ziyaretçilerde unutulmaz izlenimler bırakıyor.

Bilgi Notu:

“Paskalya Hediyesi” festivali 11–19 Nisan tarihleri arasında Moskova’da gerçekleştirilmektedir. Organizatörler her yıl olduğu gibi iyilik temalı faaliyetlere özel önem vermektedir. Festival katılımcıları etkinlik alanında doğrudan hayvan sahiplenebilir, ihtiyaç sahiplerine destek olabilir, barınak hayvanlarına yardım edebilir ve ailelere ile çocuklara yönelik destek girişimlerine katılabilir. Toplamda yaklaşık 40 yardım kuruluşu festivale katılırken, sivil toplum kuruluşları tarafından yaklaşık 100 program hayata geçirilmektedir.