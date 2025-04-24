MOVA 23 Nisan müjdesini verdi: “Çocuklar artık daha hijyenik evlerde yaşayacak”

Yayınlanma: 24.04.2025 - 10:46

Güncelleme: 24.04.2025 - 10:46

Çocuk sahibi olmak, modern dünyada adeta bir süper kahramanlığa dönüşüyor. Emek, zaman ve maliyet üçgeninde sıkışan ebeveynler, her geçen gün daha da zorlanıyor. Beike Biotechnology’nin, aralarında İstanbul’un da olduğu 80 şehir için gerçekleştirdiği araştırmaya göre, tek çocuğu olan ebeveynler, ayda 15,9 saatini yalnızca evi hijyenik tutmak için temizliğe ayırıyor. Bu sayı 4 çocuklu ailelerde 27,9 saate çıkıyor. Bu emeğin maliyeti ise İstanbul’da yaşayan tek çocuklu bir aile için ayda 44 euro (yaklaşık 1.750 TL) olurken, 4 çocuklu ailelerde temizliğin zaman maliyeti 78 euroya (yaklaşık 3.250 TL) çıkıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda evleri güvenli ve hijyenik alanlara dönüştürmek için harekete geçen akıllı temizlik çözümleri markası MOVA ise elektrikli robot süpürgeleriyle hijyenik ev hayalini kolay ve bütçe dostu yöntemlerle gerçeğe dönüştürüyor.

“Evleri hem hijyenik hem de eğlenceli yaşam alanlarına çeviriyoruz”

MOVA Türkiye Bölge Müdürü Toni Xia, “Ev temizliğinin çocukların sağlığı açısından ne kadar kritik olduğunun farkındayız. Özellikle bebekler ve küçük yaşlardaki çocuklar, bağışıklık sistemleri henüz tam olarak gelişmediği için evdeki toz ve mikroplara karşı daha savunmasız. Tam da bu noktada, son teknoloji elektrikli robot süpürgelerimizle ebeveynlerin imdadına yetişiyoruz. S10 Plus, S20 Ultra ve E30 Ultra gibi ürünlerimizle evleri hem hijyenik hem de eğlenceli yaşam alanlarına çeviriyoruz. Ebeveynler artık çocukların peşinden değil, çocuklar robot süpürgelerin peşinden koşuyor” diyerek akıllı robot süpürgeleri hakkında bilgi verdi.

MOVA’nın elektrikli robot süpürgesi E30 Ultra, toz ve poleni temizlemek isteyenler için kusursuz bir alternatif olarak öne çıkıyor. 7.000 Pa’lık Vormax™ emiş gücüyle tüm kiri anında tutarken, akıllı temizleme işleviyle halıları otomatik olarak algılıyor. En kuytu alanları temizlemek için emiş gücünü kendisi ayarlıyor. LDS LiDAR sensör tabanlı navigasyon sistemiyle de evin düzenini hassas bir şekilde tarayıp hafızasına kaydediyor. Birkaç kullanımdan sonra mobilya ayakları ve sandalye iskeletleri gibi engelleri algılayarak kendisini koruyor.

210 dakika kesintisiz temizlik

MOVA S20 Ultra’nın da hem büyük hem de ince toz parçacıklarını giderebilen 8.300 Pa’lık emiş gücüyle güçlü bir performans ortaya koyduğunu söyleyen Ton Xia, “MOVA S20 Ultra, 60 derece sıcak suyla temizlik yaparak yağ ve kiri etkili bir şekilde temizliyor. Çift kauçuk fırça sistemiyle saç ve tüylerin dolaşmasını önlüyor. Otomatik yönetim sistemiyle toz haznesini boşaltma, paspas kurutma ve su deposunu doldurma işlemlerini gerçekleştirerek kullanıcı deneyimini en üst seviyeye çıkarıyor. 5200 mAh’lık pil gücüyle 210 dakika kesintisiz kullanılabiliyor” açıklamasını yaptı.

“Çocuklarımızın temiz bir ortamda büyümesi, onların geleceği için en büyük yatırım”

Sert zeminlerden halılara kadar ulaşılması zor yerlerde sıkışmış inatçı toz ve döküntüleri yok eden S10 Plus’ın ise temizlikte hijyeni kalıcı hale getirdiğini belirten MOVA Türkiye Bölge Müdürü Toni Xia, “Bu elektrikli robot süpürgemiz, yiyecek kırıntılarından çöp ve evcil hayvan tüylerine kadar tüm kiri temizliyor. RoboSwing paspas teknolojisiyle emiş gücünün otomatik olarak ayarlanmasını mümkün kılıyor. En zorlu noktalara bile ulaşarak köşelerde temizlik verimliliğini %15 artırıyor. 5200 mAh’lık pil gücüyle tek bir şarj edişle 175 metrekarelik alanı temizleyebiliyor”

“MOVA olarak, çocuklarımızın sağlığı için ebeveynlere destek olmaktan gurur duyuyoruz. Çocuklarımızın temiz ve sağlıklı bir ortamda büyümesi, onların geleceği için en büyük yatırım. Bu bilinçle geliştirdiğimiz son teknoloji robot süpürgelerimizle ebeveynlerin hayatını kolaylaştırırken, çocuklarının sağlığını da korumayı hedefliyoruz. Aynı zamanda çocukların eğlenmesini ve böylece anne, babaların temizlik yaparken daha az yorulmasının önünü açıyoruz” dedi.