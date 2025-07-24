NBA arenasında Türk imzası: Houston Rockets’a sağlık turizminden sponsorluk!

Uluslararası spor arenasında önemli bir konuma sahip NBA’den, yeni bir sponsorluk haberi geldi. Playoff maçı 6,6 milyon izleyiciye ulaşarak 2009’dan bu yana kablolu TV’de en çok izlenen karşılaşma olan Houston Rockets, 2025-26 sezonunda Türkiye’nin önde gelen saç ekimi ve estetik tedavi merkezlerinden Vera Clinic ile anlaştı.

Ünlü takımın resmi sponsoru olan Vera Clinic’in CEO’su Kâzım Sipahi, dünyanın dört bir yanından hastaları ağırladıklarını ve yalnızca yenilikçi tedavi yöntemleriyle değil, yüksek etik standartlarda bilim temelli yaklaşımlarıyla da tanındıklarını dile getirerek şunları söyledi: “Spor üzerine yaptığımız işbirlikleri bizim için önemli bir sorumluluğun ifadesi. Geçtiğimiz dönemlerde İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton & Hove Albion Futbol Kulübü ve Everton FC’nin resmi saç ekimi partneri olmuştuk. Şimdi de Houston Rockets gibi prestijli bir marka tarafından tercih edilmek, aynı zamanda klinik standartlarımızın, etik duruşumuzun ve global başarılarımızın kanıtı. Stratejik ortaklığımız temmuz ayıyla birlikte başladı ve 2025-2026 sezonu boyunca devam edecek. Dakikalarla yarışan bir takımla, milimetrelere odaklanan bir kliniğin işbirliği yaptığını söylemek yanlış olmaz. Houston Rockets, 2024–25 sezonunda güçlü bir yükseliş yakalayarak 52 galibiyetle Batı Konferansı’nda ikinci sırada yer aldı. Bu sezon hem kadro istikrarı hem de performans açısından adeta bir dönüm noktasıydı. Gelecek sezonu büyük bir heyecanla bekliyoruz” dedi.

“SAÇ EKİMİNDE KONFORLU VE ETKİLİ TEDAVİ SUNUYORUZ”

Bilimsel temellere dayanan, etik ve yenilikçi yaklaşımlarını European Medicine Award tarafından “En İyi Saç Kliniği” seçilerek kanıtladıklarını belirten Kâzım Sipahi, “Kadrosunda Türk basketbolcu Alperen Şengün’ün de yer aldığı Houston Rockets’la kurduğumuz resmi sponsorluk bağı, Türkiye’nin spor ve sağlık alanındaki uluslararası görünürlüğünü de pekiştirecek. Alperen Şengün’ün geçen sezonki çıkışı, All-Star’a seçilme beklentilerini artırırken, Türk basketbolseverler için de büyük bir gurur kaynağı oldu. Biz de Türkiye’yi uluslararası alanda temsil ederek aynı gururu yaşıyoruz. Bugüne kadar 84’ten fazla ülkeden gelen on binlerce hastaya hizmet verdik. Saç ekimi alanında geliştirdiğimiz, iyileşme sürecini hızlandıran OxyCure™ tedavisi ve iz bırakmayan Sapphire FUE tekniği ile bu alanda yeni bir dönem başlattık. OxyCure terapi seanslarımız, 60 ila 90 dakika süren, basınçlı hiperbarik odada uygulanan konforlu ve etkili bir tedavi sunuyor” şeklinde konuştu.

“ŞAMPİYONLARCA ONAYLANMIŞ BİR YAKLAŞIMI SAHAYA TAŞIYORUZ”

Vera Clinic CEO’su Kâzım Sipahi sözlerini şöyle tamamladı: “Vera Clinic ile Houston Rockets’ın işbirliği, bilimle kanıtlanmış ve şampiyonlarca onaylanmış bir yaklaşımı sahaya taşıyor. Güvenin vücut bulmuş hâli olan bu ortaklık, tıpta ve sporda standardı yeniden tanımlıyor. Saç ekimi teknolojilerinde dünya çapında öncü olan kliniğimiz, iyileşme sürecini hızlandırmak ve sonuçları iyileştirmek amacıyla geliştirdiği OxyCure Terapi’yi gururla sunuyor. Spor için ne gerekiyorsa - dakiklik, hassasiyet, iyileşme süresi - saç ekiminde de aynı özen gerekiyor. Bu gelişmiş tedavi, artan oksijen düzeyi sayesinde hastalara daha hızlı ve konforlu bir iyileşme süreci sağlıyor. Hiperbarik Oksijen Tedavisi (HBOT) temelli bu özel uygulama, %99 greft tutunma oranı ile dikkat çekiyor.”