NTT DATA Business Solutions Türkiye, iş ve teknoloji liderlerini Transformation NOW! 2024’te buluşturdu

Yayınlanma: 15.10.2024 - 18:06

Güncelleme: 15.10.2024 - 18:10

NTT DATA Business Solutions Türkiye tarafından düzenlenen ve teknoloji ile iş dünyasındaki liderlerinden yoğun ilgi gören Transformation NOW! etkinliğinin 5. buluşması, 10 Ekim’de Volkswagen Arena’da gerçekleştirildi. Yılın en büyük teknoloji ve inovasyon etkinliği olarak konumlanan buluşmada, iş dünyasında dijital dönüşüm, yapay zeka, bulut teknolojileri ve giderek daha fazla önem kazanan büyük veri ele alndı.

Etkinliğin açılışında konuşan NTT DATA Business Solutions META Bölgesi’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Bahri Danış, “Bugün bu salonda 1.800 şirketten 2.500’ün üzerinde katılımcımız var. Bu şirketlerin toplam büyüklüğü, ülkemizin GSYİH’sının neredeyse %80’ini oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde iş dünyasında teknoloji adına ne yapılacaksa, bu salondakiler tarafından tasarlanacak” dedi.

NTT DATA Business Solutions Türkiye ekibinin önce BAE, ardından Katar’daki operasyonların yönetimini üstlendiğini, her yıl iş hacmini ikiye katlamalarının ardından artık META yani Ortadoğu, Afrika ve Türkiye’yi kapsayan bölgenin ülkemizden yönetildiğini söyleyen Dr. Bahri Danış, “Bugün bu salona örneğin Nikola Tesla’yı koysaydık, en şaşırdığı konu, verinin çokluğu olurdu sanırım. Yeni bir çağın daha eşiğindeyiz ve bugün veriyi toplamak çok kolay. Şimdi düşler çağına geçiyoruz. Topladığımız verilerle neler yapabileceğimizi keşfedeceğiz. Veriye ulaşmak artık ne kadar basitse, deneyime ulaşmak da bir o kadar zor. Neler yapıldı, nasıl bir yol izlendi, başarının arkasında neler var? Bugünkü etkinliğimizde en çok bu soruların cevaplarını bulacağız ve bu deneyimi müşterilerimizden dinleyeceksiniz” ifadelerini kullandı.

YİNE DOPDOLU BİR PROGRAM

Her yıl olduğu gibi yine dopdolu bir programla gelen ve sunuculuğunu oyuncu Ceyda Düvenci’nin yaptığı etkinliğin açılışında, NTT DATA Business Solutions META Bölgesi Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Fatih Irak da bir konuşma yaptı. Mevlana’nın sözüne atıfta bulunan “Sen yola çık, yol sana görünür!” başlıklı konuşmasında, bir yolculuk olarak değerlendirdiği dijital dönüşüm sürecindeki önemli aşamalar ve hayata geçirdikleri başarılı projeler hakkında bilgiler verdi. Transformation NOW! etkinliklerinin 6 yıl önce kurdukları bir hayalle başladığına değinen Fatih Irak, bu yılın 5. buluşmasının Türkiye’de yapıldığına, etkinliğin toplamda 8 ülkede gerçekleştirildiğine ve en büyük komünitenin ülkemizde oluştuğuna dikkat çekti.

Gazeteci Mirgün Cabas’ın moderatörlüğünü yaptığı “Liderlerin Vizyonu ile Geleceğin Teknoloji Rotası” başlıklı ilk panel oturumuna katılan Anadolu Efes Grup Bilgi ve Dijital Çözümler Direktörü Murat Özkan, “Dijital Mükemmellik Yolculuğu” olarak tanımladıkları dijital dönüşüm projeleri kapsamında dijital olgunluklarını geliştirdiklerini anlattı. Yaşadıkları en büyük zorluğun değişimi yönetmek olduğunu söyleyen Murat Özkan, bu süreçte çalışanlarına yeni yetkinlikler kazandırdıklarını belirtti. Zorlu Holding Bilgi Teknolojileri Grubu Başkanı Murat Zeren ise “Dijital dönüşüm söz konusu olduğunda, reçete dozajla birlikte gelmiyor. Yaşıyor, deneyimliyor, ona göre ayarlıyoruz. Diğer bir deyişle öğrenerek uyguluyoruz” dedi.

Whirpool satın almasıyla sektörlerinde dünyada ikinci, Avrupa’da ise lider konuma yükseldiklerini ifade eden BEKO Global CIO’su Yekta Caymaz, “Üretim planlamasından satış sonrası hizmetlere, her şeyin ucu insana dokunuyor. Kendimizi müşterilerin gözünden görmeye çalışıyoruz. Globalde büyürken, teknolojiyi ölçeklendirerek kullanmak çok önemli. Çünkü teknoloji engin bir deniz. Okyanusta yol almayı bilmek kadar, hangi limana gideceğinizi bilmek de önemli” dedi. NTT DATA Business Solutions Stratejik Müşterilerden Sorumlu Satış Direktörü Sibel Mersin de globalde her yıl 3,6 milyar dolar Ar-Ge yatırımı yapan bir grubun üyesi olduklarını hatırlatarak, “Yalnız yeni ürün üretmiyor, ortak inovasyon da yapıyoruz. Bulut teknolojileri, yapay zeka, nesnelerin interneti, veri analitiği alanlarında yoğun çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

“VERİ ARTIK YENİ SU!”

McKinsey Yardımcı Ortağı Sertan Eratay, yapay zekanın yükselişini anlattığı konuşmasında, 2023 yılında dünya çapında teknolojinin farklı dikeylerinde toplam 670 milyar dolar yatırım yapıldığını, ilk sırada yapay zekanın yer aldığını söyledi. Bu rakamın 2022 ile kıyasılandığında düştüğüne ancak yapay zekanın yatırıma devam edilen alanların başında geldiğine dikkat çekti. Yapay zeka hakkında “efsane” olarak kabul edilen bazı bilgiler paylaşan Sertan Eratay, “Yapay zekaya gelip geçici diye bakanlar yanılacak. 4,4 trilyon dolar değer yaratması bekleniyor ki bu Almanya’nın GSYİH’sına eşit. Yapay zeka yüzünden insanlara gerek kalmayacak yaklaşımı da yanlış. Çünkü yapay zeka halen sezgi, içgüdü, duygusal zeka ve öngörülemezlik konularında insanlarla rekabet edemiyor” açıklamasını yapan Sertan Eratay, sözlerini “Eskiden, yeni petrol veri derdik. Bugün artık veri yeni su” diyerek sonlandırdı.

Oğuzhan Uğur’un yönettiği “Dijital Mevzular” oturumunda konuşan SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, bugün dünya çapında 440 bin müşterisi bulunan SAP’nin globalde 52, Türkiye’de yaklaşık 25 yıldır faaliyet gösterdiğini söyleyerek, “Tüm bu yıllar boyunca dijital dönüşüm projelerini insan, süreç ve teknoloji kırılımında yönettik. Bugün ise yapay zeka gündemde, hatta züccaciye dükkanına giren fil konumunda. SAP uygulamalarına entegre ettiğimiz yapay zeka çözümlerinin sayısı her geçen gün artıyor. SAP olarak Business AI’yi (iş süreci odaklı yapay zeka) dünyanın en kritik iş süreçlerine güç veren kurumsal bulut portföyümüze ekledik. Bulutun sunduğu bağlan-kullan mantığı sayesinde finanstan üretime, satıştan dağıtıma 100’den fazla yaratıcı yapay zeka uygulamasına anında ulaşılabiliyor. SAP olarak yapay zekaya bakışımız amaca uygunluk, güvenilirlik ve sorumluluk ilkeleri çerçevesinde şekilleniyor” dedi.

Microsoft Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu, Afrika Bölge Direktörü Kutalmış Kaan Damar, sundukları çözümleri Office uygulamaları, kurumsal uygulamalar ve veri geliştirme platformu olarak kullanılan Azure olarak 3 başlıkta özetleyerek, “Bunları güvenlik anlamında destekleyen çözümler sunuyoruz. Şimdi de yapay zeka ile destekliyoruz. Yapay zeka artık tüm Microsoft ürünleriyle birlikte sunuluyor” dedi.

Robotik süreç otomasyonu konusunda birkaç hafta içinde kurulum yapıp 2-3 ayda sonuç almaya başladıklarını belirten Uipath Türkiye Başkan Yardımcısı Tuğrul Cora ise şunları söyledi: “Dijital dönüşüm Türkiye için belki de pek çok ülkeden daha önemli. Çünkü dünya ile rekabet açısından çok iyi bir yerde değiliz. En çok düşük vasıflı işlerde istihdam yaratmışız. Dijital dönüşüm ise en çok bu işleri otomatikleştiriyor. Dolayısıyla artık katma değeri yüksek işlere yönelmeliyiz.”

Dr. Bahri Danış da kendi sektörlerindeki iş yapış şekillerinden bahsederek, “Eskiden müşterilerimizle yaptığımız ilk toplantıya ‘Ne istiyorsunuz?’ diye sorarak başlardık. Şimdi ise ‘Bu iş böyle yapılır’ diyerek başlıyoruz” dedi. Eski yıllarda sayılı teknolojinin bulunduğunu, dolayısıyla da yapılması gerekenlerin daha sınırlı ve kolay olduğunu belirten Dr. Bahri Danış, “Çok fazla seçeneğin olduğu bugünkü ortamda bizim misyonumuz, kurumların dijital dönüşümdeki yol haritasını çıkarmak. Her sektörün çok farklı ihtiyaçları var ve biz hepsini biliyoruz” ifadelerini kullandı. Dijital dönüşümde herkesin hız peşinde olduğuna dikkat çeken CEO, “Bu toprakların insanları çevik ve girişimci. Bu sebeple bu işin, bu sektörün bizlere çok uygun olduğunu düşünüyorum” dedi.

AYNI SAHNEDE PARALEL OTURUMLAR

Transformation NOW! 2024’ün öğleden sonraki bölümünde, sahne teknoloji ve ve inovasyon olmak üzere ikiye ayrıldı. Aynı anda paralel oturumlar gerçekleştirilirken, aralarında 5’er dakikalık demolar yapıldı. Farklı kanallar arasında geçiş yapılarak Türkçe ve İngilizce takip edilen oturumların ilkinde, Teknoloji Sahnesi’ndeki “Bulutların Üzerinde, Hedeflerin Ötesinde” başlıklı oturumun moderatörlüğünü, NTT DATA Business Solutions META Bölgesi Kurumsal İletişim ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Banu Sezgin yaptı. Konukları ise ETİ Global ERP Direktörü Nimet Çerçi, Nobel İlaç BT Direktörü Kaan Marangoz ve KordSA CDO’su İlker Çalışkan oldu. İnovasyon Sahnesi’ndeki “Endüstrilerde Akıl Oyunları: Yapay Zeka Devrimi” oturumuna ise NTT DATA Business Solutions META Bölgesi Profesyonel Hizmetlerden Sorumlu Genel Müdürü Serdal Mermer’in moderatörlüğünde VavaCars CEO’su Lawrence Merritt, Pegasus CIO’su Barış Fındık, Akbank Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Gökçay ve Yıldız Holding Bilgi Teknolojileri Başkanı Gül Erol konuk oldu.

Transformation NOW! 2024’ün ikinci paralel oturumlarında, Teknoloji Sahnesi’ndeki konuklar “Gelenekten Geleceğe: Dönüşüm ile Yeni Ufuklar” dedi. Moderatörlüğünü NTT DATA Business Solutions Çözüm Satışlarından Sorumlu Direktör Yardımcısı Cansu Ünalır Orhan’ın yaptığı oturuma NG Kütahya Seramik CEO’su Erkan Güral ve İnci GS Yuasa İcra Direktörü Kadir Kaymakçı katıldı. İnovasyon Sahnesi’ndeki “Perakendenin Ritmi: Sınırları Zorlayan Adımlar” başlıklı oturumun moderatörü ise SAP Türkiye Stratejik Endüstrilerden Sorumlu Satış Direktörü Elif Ertan oldu ve Beymen Group CTO’su Arto Mıgırdiçyan, Boyner ???’su Cihan Yıldız ve LC Waikiki Dijital Dönüşüm ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Şerafettin Özer’i konuk etti.

Günün son paralel oturumunda, Teknoloji Sahnesi’nde “Sektörel Perspektif: Teknolojiyle Şekillenen Gelecek” başlıklı panel yapıldı. Moderatörlüğünü NTT DATA Business Solutions Dijital İş Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdürü Serhat Gezgin’in üstlendiği panelin konukları Bakioğlu Holding Baknet Genel Müdürü Fatih Güllükaya ve Vergo Enerji BT Direktörü Ogün Bozok oldu. İnovasyon Sahnesi’ndeki “Geleceğe Yatırım: Finansın Sürdürülebilir Dönüşümü” başlıklı oturumun moderatörlüğünü Harvard Business Review Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan yaptı. Panelistler ise Garanti Bankası Yatırım Bankacılığı ve Finansman Direktörü Hakan Birhan, QNB Finansleasing Genel Müdürü Osman Taş, DenizBank Finansal Kurumlar ve Sürdürebilirlik Koordinasyon Grubu Genel Müdür Yardımcısı Beril Oğuz ve BTS & Partners Kıdemli Ortağı Yasin Beceni oldu.

TEKNOLOJİ = SANAT BİLİMİ

Transformation NOW! 2024’teki paralel oturumların ardından “Vizyon Sahnesi: Liderlik, Strateji ve Gelecek Öngörüleri” başlıklı panel düzenlendi. Psikolog Pınar Sabancı’nın moderatörlüğündeki panelde, BSH Türkiye CEO’su Alper Şengül, BSH için 30 yıldır faaliyet gösterdiği Türkiye’nin önemini anlattı. 2020’den beri karbon nötr çalıştıklarına dikkat çeken CEO, bugünün en önemli kavramının verimlilik olduğuna dikkat çekti.

Liderlik ve Yönetim Düşünürü Fazıl Oral, değişim ve dönüşüm arasındaki farkı doğru anlamak gerektiğini vurgulayarak, “Pandemiden beri bir tünelin içindeyiz, hâlâ çıkamadık. Yeni bir şeyler inşa etme aşamasındayız” diyerek iş ve teknoloji liderlerine jeopolitik gelişmeleri iyi okumayı önerdi. Teknolojinin Yunanca kökenli olduğunu ve sanat bilimi anlamına geldiğini söyleyen Fazıl Oral, teknolojinin getirdiği iyi ve kötü sonuçlardan bahsetti.

Dr. Bahri Danış ise bugünün dünden farkının hız olduğunu söyleyerek, teknolojiye doğan neslin farklı olduğunu, pandemide ise ileri yaşlardaki kişilerin ATM’den kendi kendine para çekmesi gibi, yaş bağımsız alışkanlıkların ortaya çıktığını söyledi. Bütün iş yapış ve yönetim şekillerinin değiştiğini belirten CEO, “Teknoloji deyip duruyoruz ama asıl hikaye dönüşebilmekte. Teknoloji yalnızca bir araç, bulunması kolay bir servis. NTT DATA Business Solutions olarak bu yolda yoldaşınız olmaya hazırız” dedi.

ÖZEL KONUK: PROF. DR. ÖZGÜR DEMİRTAŞ

Etkinliğin özel konuğu olarak sahne alan Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise “Ekonomi, Gelecek, Teknoloji ve Siz” başlıklı konuşmasında, ekonomiyi etkileyen 10 bin değişkeni dörde indirgeyeceğini söyleyerek, iş ve teknoloji liderlerine takip etmeleri gereken parametreleri anlattı. Piyasada darlık olduğunu ancak Türkiye’ye dair iyi haberler de bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş, yapay zeka ve teknolojideki gelişmeler ışığında, ekonomi tahminleri yaparken yapılması ve yapılmaması gerekenleri anlattı.