Öğrencilerin güveni TEDÜ’ye: YKS 2025’te rekor doluluk

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih yapan adayların %55,57’sini oluşturan 785 bin 186 öğrenci bir yükseköğrenim kurumuna yerleşme hakkı kazandı. Bu süreçte üniversitelerin performansları da dikkat çekti. Devlet üniversitelerinde örgün programların kontenjanlarının %99’u dolarken, vakıf üniversitelerinde bu oran %75,8 oldu. Öğrenci Deneyimi (Memnuniyeti) Araştırması’nda ilk sıralarda yer alan TED Üniversitesi (TEDÜ) ise bu yıl doluluk oranını %95,6’ya çıkararak önemli bir başarıya imza attı.

“BU BAŞARI, ÖĞRENCİLERİMİZİN VE AİLELERİNİN BİZE DUYDUĞU GÜVENİN KANITIDIR"

TEDÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu şunları söyledi: “Hayallerindeki üniversiteye yerleşmeye hak kazanan tüm öğrencilerimizi gönülden kutluyorum. Lisans programlarımızın neredeyse tamamının dolması, öğrencilerimizin ve ailelerinin TEDÜ’ye duyduğu güvenin en somut göstergesidir. Bu başarı yalnızca akademik kalitemizi değil, aynı zamanda sunduğumuz yenilikçi eğitim ortamı ve sosyal olanakların gücünü de ortaya koymaktadır.”

“ÖĞRENCİLERİMİZİN POTANSİYELLERİNİ AÇIĞA ÇIKARMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’nda genel sıralamada 10’uncu, vakıf üniversiteleri arasında ise 2'nci olan TEDÜ’nün Rektörü Prof. Sabuncuoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Akademik kadromuzun özverili çalışmaları ve öğrencilerimize sunduğumuz yenilikçi eğitim sistemi, bu rekor doluluk oranının ardındaki en büyük güçtür. Bu yıl başarı sıralamalarında %10’luk bir artış sağladık. Uluslararası standartlara uyumlu, amaca odaklı eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi yalnızca meslek sahibi bireyler olarak değil, küresel ölçekte lider mezunlar olarak yetiştiriyoruz. Bütünsel eğitim yaklaşımımızla her öğrencimizin potansiyelini gerçekleştirmesinin önünü açmayı sürdüreceğiz.”