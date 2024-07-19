OKX, Avrupa Birliği MiCA Merkezini Malta’da Kuruyor

Yayınlanma: 19.07.2024 - 17:50

Güncelleme: 19.07.2024 - 17:50

Blok zinciri ve kripto para alanlarına getirdiği ileri görüşlü ve kapsamlı yasal düzenlemelerle tanınan Malta, OKX’in AB vatandaşlarına hizmetlerini sunabileceği ideal bir merkez niteliği taşıyor. Çeşitli yerleri değerlendiren OKX, ülkedeki gelişmiş yasal düzenleme standartları ve güçlü altyapıyla birlikte şirketin ülkede mevcut bulunan ekibi sebebiyle Malta’yı tercih etti. OKX’in yerel kuruluşu Okcoin Europe Ltd., 2021’den beri Malta Finansal Hizmetler Kurumu (MFSA) tarafından verilen 4. Sınıf Sanal Finansal Varlık (VFA) Servis Sağlayıcısı Lisansı’na sahip.

OKX, gelecekte kripto sektörünün daha da fazla yasal düzenlemeye tabi tutulacağına inanıyor. Şirket Avrupa’da “yerel” bir modeli benimsiyor. Buradan hareketle, en kolay erişilebilen ve güvenilir kripto mecralarından biri olma hedefine ulaşmak için yasal uyumluluğa, risk yönetimine ve kurumsallığa yatırım yapıyor.

OKX, MiCA çerçevesi kapsamında Okcoin Europe Ltd. üzerinden, uygun AB vatandaşlarına satın alma, satma, dönüştürme ve stake etme hizmetlerine ek olarak spot işlemler (EUR ve USDC çiftleri dahil) yapma imkânı sunmayı planlıyor. MiCA, 30 Aralık 2024 tarihinde tamamen aktif olduğunda kripto varlık borsalarının AB ülkelerine geçişine olanak verecek ve AB genelinde çeşitli hizmetler sunacak.

OKX Avrupa Gelecek Genel Müdürü Erald Ghoos yaptığı açıklamada şunları ifade etti: “MiCA merkezimizi, birinci sınıf ürünlerimizi Avrupa genelinde birçok farklı müşteriye sunma imkânı tanıdığı için Malta’da kurduk. Kripto sektörünün sürdürülebilir gelişimini desteklerken kullanıcıları da koruma altına alan yeni yasal düzenlemeler, uzun vadede Avrupa’da yapacağımız yatırımı ve istihdamı artırmamıza da olanak veriyor. Müşterilerin güvenliğine öncelik vermesiyle bilinen Malta, MiCA merkezimizi kurmak için tercih edebileceğimiz en iyi yerdi.”

Malta’da kurulan MiCA merkezi, 2024’te Hollanda ve Türkiye’de yapılan kripto borsası ve Web3 cüzdan lansmanlarından sonra OKX’in büyümesinde bir başka önemli adımı temsil ediyor.