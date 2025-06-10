Papel, Avrupa’nın en büyük fintek etkinliği Money 20/20 Europe’ta yerini aldı

Etkinlik boyunca Papel, şirketlere ve bireysel kullanıcılara yönelik geliştirdiği ürün ve hizmetleri tanıttı. Sanal POS altyapısı, linkle ödeme sistemleri, dijital cüzdan teknolojisi ve güçlü API entegrasyonları, sektördeki yerli ve yabancı temsilcilerden yoğun ilgi gördü.

Ayrıca Papel, kendi dijital cüzdan teknolojisini as a service modeliyle farklı şirketlerin kullanımına sunacağı iş modelini de katılımcılarla paylaştı. Bu hizmet sayesinde şirketler, kendi markalarıyla son kullanıcılara dijital cüzdan hizmeti sunabilecek. Bu kapsamda çeşitli ülkelerden gelen fintek şirketleri ve teknoloji sağlayıcılarıyla teknoloji ihracatı odaklı görüşmeler gerçekleştirildi.

Kullanıcı dostu arayüzü ve yüksek güvenlik standartlarıyla öne çıkan Papel, finansal teknolojilerin daha erişilebilir, hızlı ve güvenli hale gelmesi için geliştirdiği çözümlerle uluslararası arenada da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Money 20/20 Europe kapsamında birçok potansiyel iş birliği fırsatına da zemin hazırlayan Papel, Türkiye merkezli bir fintek markası olarak küresel büyüme stratejisini güçlendirme yönünde önemli bir adım attı.





Papel Yönetim Kurulu Başkanı Seyhan İbrahim Yıldırım, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Avrupa’nın en büyük fintech sahnesinde Papel olarak yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. Yerli teknoloji gücümüzü global çözümlere dönüştürürken, uluslararası iş birlikleri ve inovasyon odaklı yaklaşımımızla fintech dünyasında daha güçlü bir varlık göstermeye devam edeceğiz.”

Papel, önümüzdeki dönemde de uluslararası etkinliklerde yer alarak küresel finansal dönüşümde aktif bir rol üstlenmeyi hedefliyor.

Papel hakkında

Türkiye'nin önde gelen fintek şirketi Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., hem bireysel kullanıcılar hem de işletmeler için daha kolay, hızlı ve avantajlı bir finansal ekosistem vizyonuyla yola çıktı.

6493 Sayılı Kanun kapsamında kurulan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından faaliyet izni verilen Papel, son teknoloji ürün ve hizmetleriyle dikkat çekiyor.

Hızlı, güvenli ve kolay bir finansal deneyim yaratma vizyonuyla hizmetlerine devam eden Papel, teknolojiyi sadece kullanan değil aynı zamanda üreten şirket DNA'sı ile öne çıkıyor. Dijital Cüzdan, 7/24 yurtiçi ve yurt dışı para transferleri, ön ödemeli kart, fiziki ve sanal POS gibi geniş bir yelpazede bireysel ve kurumsal müşterilere katma değerli hizmet sunan Papel, inovasyon ve müşteri odaklı yaklaşımı ile ürün ve hizmet geliştirmeye devam ediyor.