Paribu’nun saklama teknolojisi, SOC 1 ve SOC 2 denetim raporlarını aldı

Paribu mühendisleri tarafından geliştirilen yerli kripto varlık saklama teknolojisi, iş süreçleri ve bilgi sistemleri kontrollerini değerlendiren SOC 1 Type 2 ve SOC 2 Type 2 denetimlerini başarıyla tamamladı. Ayrıca Paribu ve iştirakleri, "Kripto Varlık Hizmetleri için Bilgi Güvenliğinin Sağlanması" kapsamıyla verilen ISO 27001 sertifikası aldı. Bu gelişmelerle Paribu’nun geliştirdiği çok katmanlı güvenlik mimarisi ColdShield®, Türkiye’nin SOC 1 ve SOC 2 denetimli, ISO 27001 sertifikalı ilk kripto varlık saklama teknolojisi oldu.

Regülasyona uyumda yeni bir dönüm noktası

Paribu mühendisleri tarafından geliştirilen ve Paribu'da varlık güvenliğinin temelini oluşturan yerli teknoloji ColdShield®'ın sertifikasyon ve bağımsız denetim süreçlerini tamamlaması, Paribu’nun kripto varlık saklama konusunda talep edilen bilgi sistemleri altyapısı kriterlerine

uyumunda yeni bir dönüm noktasını temsil ediyor.

SOC 1 ve SOC 2 denetimleri, ColdShield®’ın yanı sıra Paribu’da kripto varlık alım satım deneyiminin merkezinde yer alan diğer Paribu teknolojilerini de kapsıyor. Başka bir deyişle SOC 1 ve SOC 2 güvence raporları, Paribu kullanıcılarının kripto varlık işlemlerini küresel standartlara uygun, işlerliği ve gücü bağımsız denetçilerce doğrulanmış bir platformda gerçekleştirdiğini gösteriyor.

31 Mart yaklaşırken daha güçlü konum

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 4 Aralık 2025 tarihinde yayımladığı ilke kararıyla, faaliyet izni başvurusunu tamamlayan kripto varlık alım satım platformlarının en az bir saklama kuruluşuyla sözleşme imzalaması ve mutabakat sistemi çerçevesinde gerekli teknik süreçleri ve entegrasyonları sağlaması için son tarih, 31 Mart 2026 olarak belirlendi. Kriterlerde, kripto varlık hizmet sağlayıcıların Türkiye’de faal bir saklama kuruluşuyla çalışmasını zorunlu tutuldu.

Bu gelişme, Paribu mühendisleri tarafından geliştirilen, regülasyonun koşullarını karşılayan yerli saklama teknolojisiyle kripto varlık saklama hizmeti sunan Paribu Kripto Varlık Saklama Kuruluşu A.Ş’nin regülasyona uyumunu güçlendirdi. Paribu, Türkiye’de dijital varlık saklamaya dair belirlenen kriterlere uyumlu saklama altyapısının gücünü, bağımsız denetim ve sertifikayla da teyitledi.

Paribu Custody’nin küresel yolculuğu hızlanacak

Paribu, ColdShield® teknolojisini kullanan Paribu Custody markasıyla Türkiye’nin dışında da kripto varlık saklama teknolojisi sağlayıcısı olarak hizmet verebiliyor. Paribu Custody, uluslararası standartları karşıladığını kanıtlayan ISO 27001 sertifikasyonu ve bağımsız SOC 1 ve SOC 2 denetim raporlarıyla, dijital varlık saklama sektöründe küresel pazarda ölçeklenme yolculuğunda önemli bir adım atıyor.

HSM, Secure Enclave ve MPC teknolojilerini tekil ve sağlam bir mimaride bir araya getiren ColdShield®, bugüne dek toplam hacmi 150 milyar doları aşan 60 milyona yakın işlemin gerçekleşmesini sağladı. 70'ten fazla blokzincir ağı ve 1.000'i aşkın token desteği sunarak ağ çeşitliliği açısından da öne çıkan Paribu Custody; denetimli teknolojisi, gelişmiş yönetim özellikleri ve staking partneri entegrasyonlarıyla farklı pazarlarda regülatif gerekliliklerle uyumlu şekilde kurumsal kullanıcı tabanını büyütme ivmesini artıracak.