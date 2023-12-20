Paylaşım ekonomisinin başarılı liderlerinden mesaj var: Paylaş, dönüş, güçlen

Yayınlanma: 20.12.2023 - 17:41

Güncelleme: 20.12.2023 - 17:41

Tüketiciler ve hizmet sunanlar arasında doğrudan iletişim kurmaya kapı açan paylaşım ekonomisi trendinin iş dünyasındaki etkisi son dönemde giderek büyüyor. Bu trende öncülük edenler ise geçtiğimiz günlerde Filo Broker, Smartoffice ve TikTak’ın stratejik ortaklığında İstanbul Akmerkez’de gerçekleştirilen etkinlikte bir araya geldi. Nissan sponsorluğunda düzenlenen etkinlikte şirketlerini paylaşım ekonomisi üzerine inşa etmiş ve başarıya ulaşmış isimler, iş dünyasını geleceğin trendleri hakkında bilgilendirdi. Güçlenmek isteyen şirketlerin dönüşüme ve paylaşıma hazır olmaları gerektiğine dikkat çekti.

FutureBright Kurucusu Akan Abdula’nın moderatörlüğünde yapılan etkinlikte, TikTak Kurucusu Ersan Öztürk, Smartoffice Kurucusu Serap Köprülü ve Volt Lines Kurucusu Ali Halabi, paylaşım ekonomisinin iş dünyasındaki dönüştürücü gücünü tartıştı. Gazeteci, Televizyon Programcısı ve Ekonomist Cem Seymen ise paylaşım ekonomisinin dününe ve bugününe ışık tutarken geleceğe dair öngörülerde bulundu.

“İŞ DÜNYASI, 2024’TE DAHA SIKI TASARRUF TEDBİRLERİ UYGULAYACAK”

İstanbul’daki 4 bin adet araçlarının hem şirket aracı görevi gördüğünü hem de önemli bir yan hak çözümü olduğunu açıklayan TikTak'ın Kurucusu Ersan Öztürk, 2024 için öngörülerini şu şekilde paylaştı: “2023’ü 150 milyar dolarla kapatması beklenen paylaşım ekonomisi pazarının 2031’de 800 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Günümüzde çoğu kurum için çalışan maaşlarından sonra en yüksek maliyet kaleminin ulaşım giderleri olduğunu biliyoruz. Bu sebeple kurumların, ulaşım giderlerinde paylaşım ekonomisinin getirdiği çözümlere daha çok ihtiyaç duyacaklarını düşünüyorum. Türkiye başta olmak üzere, 2024’te kurumların ekonomik koşullardan dolayı daha sıkı tasarruf tedbirleri uygulayacaklarını öngörüyorum.”

“ALFA JENERASYONU İŞ DÜNYASINA KATILINCA, DÖNÜŞÜM HIZLANACAK”

Smartoffice Kurucusu Serap Köprülü ise paylaşım ekonomisine dair düşüncelerini şöyle açıkladı: “Dünyada küçük işletmelerin sayısı hızla artıyor. Özellikle EYT’den sonra kendi işini yapmaya başlayan binlerce yeni kişi, sisteme dahil oldu. İnsanların büyük bir bölümü geçmişlerinde bir şirkette çalışırken şimdi mesai saatlerini farklı şirketlere ya da işlere bölüştürüyorlar. Yani çalışanlar da paylaşım ekonomisinin birer parçası haline geliyor. Ancak bu dönüşümünün henüz çok başındayız. Alfa jenerasyonunun ekonomiye katılmasıyla birlikte dönüşüm hızlanacak ve tüm sektörler kendini bu dönüşüme adapte etmek zorunda kalacak. 2010’da başlattığım 'Akıllı Ofis' girişimiyle bugün 12 farklı lokasyonda 20 bin metrekareye yakın alanda hizmet vererek bu ekosisteme katılmak isteyenleri destekliyorum.”

"HİBRIT ÇALIŞMA MODELİ, PERSONEL SERVİSLERİNİ DÖNÜŞTÜRÜYOR"

Büyük şehirlerin trafik sorununa kurumsal çözüm sunan “Akıllı Personel Servisi Platformu” Volt Lines’ın Kurucusu Ali Halabi de sektörlerinden yola çıkarak konuya ilişkin, “Hibrit çalışma modeli, personel servislerini tamamen değiştirdi. Servislerin verimli planlaması zorlaştı ve boş hareket etmeye başladı. Bu da büyük bir verimsizlik ve sürdürülebilirlik sorununa yol açtı. Volt Lines olarak ana hedefimiz boş koltukları doldurmak. Bu soruna özel olarak, rezervasyona dayalı kurumsal servis sistemini geliştirdik. Şu anda İstanbul ve Ankara'da toplamda 400 araçla her gün ortalama 4 bin 500 personeli taşıyoruz. Bu sayede, hem şirketlere çok daha uygun maliyetli çözüm sunuyoruz hem de daha düşük karbon emisyonu ile sürdürülebilir şehir yaşamına katkıda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.