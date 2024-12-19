Pazarlama Türkiye, 5. E-Ticaret Zirvesi’ni Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirdi

Yayınlanma: 19.12.2024 - 17:21

Güncelleme: 19.12.2024 - 17:21

Son dönemde günlük yaşamımızın merkezine yerleşen yapay zeka, e-ticaret dünyasını da uçtan uca dönüştürüyor. Müşteri davranışlarını anlamak, kişiselleştirilmiş ürün önerileri sunmak ve alışveriş deneyimini kusursuz hale getirmek için kullanılırken, lüks olmaktan çıkarak zorunlu hale geliyor. E-ticarette faaliyet gösteren işletmeler ise yapay zekayı daha verimli kullanmanın yollarını ararken Pazarlama Türkiye, düzenlediği 5. E-Ticaret Zirvesi ile iş dünyasını bir araya getirdi. ‘Yapay Zeka ve Dönüşüm Yolculuğu’ temasıyla Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen etkinliğe katılan 400 profesyonel, yapay zeka teknolojileri ile e-ticaretin geleceğini keşfetti.

Yılın En İyi E-Ticaret Markaları 400 bin halk oyuyla belirlendi

Pazarlama Türkiye’nin organize ettiği etkinlik boyunca alanında uzman konuşmacılar, sektördeki dönüşüm süreçlerini, yenilikçi stratejileri ve dijital pazarlama trendlerini katılımcılara aktardı. İş dünyasında konumunu sağlamlaştırmak isteyenler için değerli bilgiler paylaşıldı. Katılımcılar, sektöre yön veren markalar ve uzmanlarla yeni işbirlikleri oluşturma fırsatı buldu.

Etkinlik kapsamında, yenilikçi e-ticaret projelerinin değerlendirildiği E-Ticaret Halk Oylaması Ödülleri başlıklı yarışma düzenlendi. 400 binden fazla vatandaşın oylarıyla kazanan markalar belirlendi E-Ticaret Jüri Ödüllerinde ise; e-ticaret projeleri, e-ticaret direktörleri tarafından ödüllendirildi. Turkcell Pasaj, Garanti BBVA Ödeme Sistemleri ve Sürat Kargo’nun yanı sıra 25’i aşkın sponsor markanın da üst düzey yöneticileri de etkinlikteki yerini aldı.