Pazarlama Türkiye, “Yılın İklim ve Sürdürülebilir Odaklı Markaları”nı belirledi: 13 kategoride ödül dağıtıldı

Yayınlanma: 29.04.2024 - 16:20

Güncelleme: 29.04.2024 - 16:20

İklim ve Sürdürülebilirlik Zirvesi konuşmacıları arasında, Doğan Holding Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik den Sorumlu Başkan Yardımcısı Neslihan Sadıkoğlu, Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama Grup Başkanı Büşra Orakçıoğlu Biberoğlu, Hayat Global İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Çağlayan Kent, Enerjisa Perakende Genel Müdürü Ersin Esentürk, P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Kurumsal İletişim Direktörü Nesli Kılıçal gibi sektörün lider profesyonelleri yer aldı.

İklim ve Sürdürülebilirlik Zirvesinde sürdürülebilirlik profesyonellerine ilham vereceğini ve yeni bakış açıları kazandıracağını söyleyen Pazarlama Türkiye Kurucusu Ender Satıcı, “Sürdürülebilirlik kavramı markalarında odak noktasında olması ile birlikte tüketicilerde farkındalık yaratıyor. Türkiye’nin geleceği için önemli olan sürdürülebilirlik kavramı; İklim ve Sürdürülebilirlik Zirvesinde Değer ve Verimlilik teması profesyonel sürdürülebilirlik liderleri ile birlikte geniş kitlelerle ulaştı. Yenilenebilir enerji, atık yönetimi, tedarik zinciri, sürdürülebilir tarım projeleri, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları, ve karbon yönetimi gibi tüm tüketicileri etkileyen konularda markaların projelerini ve gelecek için çalışmalarını İklim ve Sürdürülebilirlik Zirvesi’nde masaya yatırdık. Zirvenin resmi sponsoru Damat Tween olurken Sağlık Sponsoru Memorial, Kreatif sponsoru ise Diverseffect oldu. Türkiye’de sürdürülebilirlik konusuna destek olan sponsorlarımıza teşekkür ederiz. Bir sonraki İklim ve Sürdürülebilirlik Zirvesinde buluşmak dileğiyle” şeklinde konuştu.

İklim ve Sürdürülebilirlik Ödüllerinde Kazanan Markalar :

Yılın Yenilenebilir Enerji Markası

Enerjisa Üretim

Yılın Atık Yönetimi Markası

Varaka

Yılın Tedarik Zinciri Yönetimi Markası

P&G

Yılın Sürdürülebilir Tarım Projesi

Tat Gıda

Yılın KSS Projesi

Hayat Holding

Yılın Sürdürülebilir Fintech Şirketi

Alışverişlio

Yılın Karbon Yönetimi Markası

Abdi İbrahim

Gümüş Ödül

Yılın Sürdürülebilir İş Raporlaması

Vodafone Türkiye

Yılın Sürdürülebilir Telekominikasyon Markası

Vodafone Türkiye

Yılın Sürdürülebilir Tarım Projesi

PepsiCo

Bronz

Yılın Atık Yönetimi Markası

Duracell

Yılın Sürdürülebilir Tarım Projesi

Anadolu Efes

Yılın Döngüsel Plastik Yönetimi

OMO