Perfume Point Parfüm Sektöründe Orijinal Ürüne Dikkat Çekiyor

Grand View Research tarafından yayımlanan güncel pazar analizi raporuna göre, lüks tüketim ve kişisel bakımın en dinamik alanlarından birini oluşturan küresel parfüm pazarı büyümesini kararlılıkla sürdürmektedir. İlgili araştırma verileri kapsamında, küresel parfüm pazarının 2025 yılındaki hacminin 60,01 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği tahmin edilirken, bu tutarın 2026 yılında 63,51 milyar dolara yükselmesi beklenmektedir. Sektörün uzun vadeli projeksiyonlarını da içeren rapora göre, pazarın 2026 ile 2033 yılları arasında yıllık bileşik büyüme oranının %6,1 seviyesinde seyrederek 2033 yılında 96,12 milyar dolarlık devasa bir finansal büyüklüğe ulaşacağı öngörülmektedir. Parfümün artık sıradan bir kişisel bakım ürünü olmaktan çıkarak lüks moda evlerinin hikayelerinin merkezinde yer alan güçlü bir "kişisel ifade" biçimine dönüştüğü vurgulanmaktadır. Tüketicilerin değişen harcanabilir gelir düzeyleri ve niş kokulara yönelik artan ilgisi, pazarın niteliksel olarak vites büyütmesini sağlamaktadır.

Sektörde yaşanan bu küresel genişleme ve tüketici beklentilerindeki değişimler üzerine Perfume Point Kurucusu Teoman Güner şu stratejik değerlendirmelerde bulunmaktadır: "Küresel ölçekte parfüm pazarının lüks ve premium segment öncülüğünde büyümesi, tüketicilerin kokuyu bir yaşam tarzı ve kimlik yansıması olarak gördüğünü net bir şekilde kanıtlamaktadır. Bu noktada parfümeri ve kozmetik perakendeciliğinde en hassas dönüm noktasını, taklit ürün riskine karşı geliştirilen sarsılmaz güven mekanizmaları oluşturmaktadır. Biz perakende dünyasında kalıcı olmanın ve büyümenin ancak %100 orijinal ürün taahhüdünü distribütör güvencesiyle tüketiciye ulaştırmaktan geçtiğine inanıyoruz. Dijital kanallar ile fiziksel deneyimi entegre eden yapılar, geleceğin lüks tüketim ekosisteminde asıl belirleyici güç konumuna yükselmektedir."

"Orijinal ürün portföyü ve yetkili distribütör tedarik zinciri pazar payını kalıcı kılıyor"

Pazarın ürün kırılımlarına bakıldığında, tüketici tercihlerinin premium nitelikli esanslara kaydığı net bir şekilde gözlemlenmektedir. Araştırma sonuçlarına göre, Eau de Parfum (EDP) kategorisi lüks segmentteki kalite, kişiselleştirme ve ayrıcalık vurgusu sayesinde %42,1 ile pazardaki en yüksek gelir payına sahip segment olarak liderliğini korumaktadır. Öte yandan, kalıcılığı ve koku yoğunluğu en üst seviyede olan saf parfüm (Parfum / Extrait) kategorisinin de 2026 ile 2033 yılları arasında küresel ölçekte %5,9 yıllık bileşik büyüme oranı yakalayacağı tahmin edilmektedir. Tüketicilerin alışveriş kanal seçimlerinde ise fiziki mağazaların rolü yadsınamaz bir ağırlığa sahiptir; zira fiziksel kanallar pazardaki toplam satışların %67,0’sini oluşturarak liderliğini elinde tutmaktadır. Mağaza içinde kokuyu bizzat deneyimleme, profil karşılaştırma ve kişiselleştirilmiş danışmanlık alma süreçleri, fiziki perakendeyi seyahat perakendeciliği (travel retail) ile birlikte lüks sektörünün en güçlü kalelerinden biri yapmaktadır.

Güner, perakende sektöründeki kanal bazlı bu dağılımın ve lüks koku tercihlerinin Türkiye pazarındaki karşılığını şu sözlerle aktarmaktadır: "Küresel verilerin de işaret ettiği üzere, tüketiciler niş ve lüks segment kokularda fiziki olarak ürüne dokunmak, kokuyu teninde hissetmek ve uzmanından tavsiye almak istemektedir. Perfume Point olarak, 25 yıllık köklü geçmişimizle perakende sektöründe kurduğumuz altyapıyı tamamen bu tüketici reflekslerine göre tasarlıyoruz. Satışa sunduğumuz tüm seçkin kokuları ve lüks kozmetik ürünlerini doğrudan yetkili distribütör firmalardan tedarik ederek tüketicilerimize kesin bir orijinallik taahhüdü sunmaktayız. Tüketicinin lüks segmentte aradığı bu güven iklimini, havalimanları ve prestijli alışveriş merkezlerinde konumlanan geniş mağaza ağımızla destekleyerek seyahat perakendeciliğinde de hacmimizi her geçen gün büyütüyoruz."

Çok kanallı perakende yatırımları sürdürülebilir büyümenin lokomotifi olmayı sürdürüyor

Gelişen teknolojik olanaklar ve değişen tüketici alışkanlıkları, modern perakende dünyasında tek bir kanala bağlı kalmayı imkansız hale getirmektedir. Z ve Y kuşaklarının imza bir kokuya bağlı kalmak yerine ruh haline, mevsime ve katıldıkları ortama göre farklı parfümler arasında hızlı geçişler yapması pazarı canlandırmaktadır. Bu dinamizme yanıt vermek adına departman mağazaları perakendede %32,8 pay ile gücünü korurken, çevrim içi satış kanallarının da 2026-2033 döneminde %7,6 yıllık bileşik büyüme oranı ile en hızlı büyüyen kanal olması beklenmektedir. Bu doğrultuda, lüks tüketim markalarının sürdürülebilir bir büyüme performansı yakalayabilmesi, fiziksel perakende ile dijital platformları kusursuz şekilde birleştiren çok kanallı (omnichannel) stratejilerin başarısına endekslenmektedir.

'Fiziksel perakendedeki hacmimizi dijital kanalların hızıyla birleştirerek vizyonumuzu güçlendiriyoruz'

Kozmetik perakendeciliğinin köklü oyuncularından Perfume Point, 2001 yılından bu yana perakende sektöründeki varlığını her geçen dönem bir adım ileriye taşımaktadır. İstanbul Viaport AVM’de açtığı ilk mağazasıyla yolculuğuna başlayan marka, bugün Türkiye’nin 7 stratejik şehrine yayılan 26 fiziki mağazasıyla güçlü bir kozmetik perakende zinciri olarak konumlanmaktadır. Perfume Point Yönetim Kurulu, orijinal koku talebindeki artışı çok kanallı perakende yapısı kapsamında fiziksel mağaza ağı ve dijital satış kanallarına yaptığı yatırımlarla büyümeye dönüştürmeyi sürdürmektedir. Markanın kurumsal vizyonu, geniş kitlelere güvenilir kozmetik alışverişi sunmak üzerine inşa edilmektedir.

Gelecek dönem hedefleri doğrultusunda perakende ağını ve teknolojik kaslarını geliştirdiklerini ifade eden Teoman Güner, markanın büyüme hamlelerini şu sözlerle özetlemektedir: "Biz kendimizi yalnızca bir e-ticaret platformu ya da yalnızca geleneksel bir mağaza zinciri olarak görmüyoruz; fiziki güç ile dijital hızı bütünleştiren çok kanallı büyük bir kozmetik perakende zinciri olarak görüyoruz. Portföyümüzde yer alan 6.000'i aşkın ürün çeşitliliği ile Dior, Giorgio Armani, Valentino, Gucci, Hermes, Tom Ford, Prada, Givenchy, Versace ve Yves Saint Laurent gibi dünya devlerinin en seçkin parfümlerini tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Dijital tarafta App Store ve Google Play üzerinden yayına aldığımız yeni mobil uygulamamızla müşterilerimize çok daha hızlı bir alışveriş deneyimi sunuyoruz.” ifadelerini kullandı. Markanın Fiziki tarafta ise Temmuz ayında Antalya veya İstanbul’da açılışını yapmayı planladığı yeni mağazasıyla, seyahat perakendeciliğindeki gücünü ve coğrafi kapsayıcılığını daha da genişletmeyi hedeflediği belirtiliyor.