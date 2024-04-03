Re-Pie Portföy Modanisa'yı satın aldı

Yayınlanma: 03.04.2024 - 14:25

Güncelleme: 03.04.2024 - 14:25

Türkiye’nin ilk ve en büyük alternatif portföy yönetim şirketi Re-Pie Portföy, modern muhafazakâr giyim alanında Türkiye'nin ilk ve dünyanın en büyük uluslararası online moda ve alışveriş platformu Modanisa’nın tamamını satın aldı. Dünya genelinde milyonlarca tüketiciye ulaşan ve bu yıl kârlı büyümesini yeni mağazalarla hızlandırmayı hedefleyen Modanisa, Re-Pie Portföy Embedded Girişim Sermayesi Fonu’ndan (GSYF) 12 milyon dolar yeni yatırım aldı.

Re-Pie Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, Modanisa satın alımıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Türk tekstili ve modern moda yaklaşımını dünyanın 140 ülkesine taşıyarak hızlı büyüme kaydeden Modanisa’yı portföyümüze eklemekten memnuniyet duyuyoruz” dedi. Çamlıbel, “Gelirlerinin yüzde 80’ini ihracattan elde eden Modanisa’nın şimdiye dek online platformları ile dünya genelinde milyonlarca tüketiciye ulaşarak elde ettiği marka değerini, kâr marjı yüksek fiziksel mağazacılık ile daha da yukarı taşıması için gerekli yatırımı sağlıyoruz. Bu yıl agresif büyüme stratejisini hayata geçiren Modanisa’yı Türkiye’den çıkan yeni bir unicorn olması için desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Modanisa’ya yatırımcı olma fırsatı sürüyor

Re-Pie Portföy’ün Modanisa’ya yaptığı 12 milyon dolarlık yeni yatırım, Re-Pie Portföy Embedded GSYF ile sağlandı. Fon yatırımcı kabulüne halen devam ediyor.

Re-Pie Portföy, 2022 yılında Modanisa’nın 20 milyon dolar yatırım aldığı köprü yatırım turuna da liderlik etmiş ve şirkete, Re-Pie Portföy Modanisa GSYF ile 15 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirmişti. Köprü yatırım turuna Re-Pie Portföy haricinde ise Goldman Sachs, IPY ve EBRD gibi prestijli yatırımcılar da katılmıştı.

ÜÇ KAT BÜYÜME HEDEFLİYOR

Türkiye merkezli bir online giyim ve moda alışveriş platformu olarak 2011 yılında kurulan Modanisa, inançlarına göre bir giyim tarzı benimsemiş dünya kadınlarına, tam da istedikleri gibi iyi görünüp, iyi hissetmeleri için stil sahibi alternatifler sunmaya başladı. Türkçe’nin yanı sıra, Arapça, İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinde kolay ve konforlu alışveriş imkânı sunan Modanisa, dünyanın dört bir yanından "muhafazakâr" giyim tarzını benimsemiş ayda 20 milyon ziyaretçiye mobil uygulaması ve internet sitesinden ulaşıyor.

140 ülkeye ihracat yapan Modanisa, Londra, Dubai, Jakarta gibi önemli merkezlerde Türk tasarımcıların ürünlerini Modest Fashion Week moda organizasyonları ile dünya sahnesine çıkarıyor. Türkiye’nin tekstilde markalaşma çalışmalarına önemli bir katkıda bulunuyor.

Sene başından beri açtığı mağazalar ile var olan 6 mağazasını 9’a çıkaran Modanisa, yıl sonunda 27 mağazaya ulaşarak yüzde 200 büyümeyi hedefliyor.



