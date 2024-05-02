Rebee App, kitle fonlama platformu olan Fongogo aracılığıyla 34 Milyon TL değerleme üzerinden yatırım aldı

Yayınlanma: 02.05.2024 - 17:57

Güncelleme: 02.05.2024 - 17:57

İSTANBUL — Rebee App, ebeveynlerin zaman kaybetmeden, her yerden kolaylıkla psikolojik bilgiler edinmelerini sağlayarak, çocuklarıyla olan ilişkilerini güçlendiriyor. Uygulama, psikologlar tarafından hazırlanan içerikleri ile soru-cevap bölümleri, aktiviteler, podcast'ler, videolar, hikayeler ve meditasyonları içermekte ve ebeveynlere özelleştirilmiş planlar sunmaktadır.

Rebee App'in pazarlama stratejileri ve ürün geliştirme yol haritası, 0-6 yaş arası çocukları olan ebeveynlere odaklanarak Türkiye'de 4.5 milyon ve globalde İngilizce veya İspanyolca konuşan 46 milyon ebeveyni hedeflemektedir. Uygulama, kullanıcılara farklı ihtiyaçlarını karşılamak üzere çeşitlendirilmiş abonelik seçenekleri sunar: aylık 44,99 TL, üç aylık 119,99 TL ve yıllık 449,99 TL. Bunun yanı sıra, Rebee App kurumsal firmalar için de özel paketler geliştirerek, şirketlerin çalışanlarına yan hak olarak sunabilecekleri toplu satın alma imkanları sağlamaktadır.

Rebee App'in kurucusu Esin Kocamanoğlu Aktay, "Rebee ile psiko-eğitimden psikolojik ilk yardıma uzanan bir spektrumda ebeveynlere ve çocuklarına rehberlik etmeyi amaçlıyoruz. Bu fonlamayla birlikte, uygulamamızı daha geniş bir kitleye ulaştırarak küresel bir etki yaratmayı hedefliyoruz." dedi.

Yatırım turu, Nesrin Çakar, Fongogo’dan Serkan Bağce, Ezgi Esin Karaduman, Nar Eco’dan Ozan Kuşcu, Nirva Peştemalciyan Alpmen, Büşra Zanner gibi sektörde tanınmış yatırımcıların ve danışmanların değerli destekleriyle tamamlandı.

Hakkında Rebee App

Rebee, ebeveynlerin çocuklarıyla daha sağlıklı ve bilinçli ilişkiler kurmalarına yardımcı olacak psiko-eğitim içerikleri sunan bir mobil uygulamadır. Ebeveynler için zaman kazandırıcı ve içerik odaklı çözümler sunan Rebee, psikoloji ve davranış bilimi temelli özelleştirilmiş eğitim planları ile etkili bir öğrenme deneyimi sağlar.