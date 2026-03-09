Rixos Mısır Otelleri, Berlin’de ödülleri topladı: Dünyanın en iyi otelleri arasında yerini aldı

Rixos Sharm El Sheikh Adult Only, TUI tarafından düzenlenen TUI Global Hotel Awards 2025 kapsamında dünyanın en iyi otelleri arasında yer alırken, Coral Starway Awards töreninde de Rixos Mısır Otelleri farklı kategorilerde birçok ödüle layık görüldü.

Rixos Mısır Otelleri CEO’su Erkan Yıldırım, elde edilen başarıya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Uluslararası tur operatörleri tarafından gerçekleştirilen ödül programlarında farklı kategorilerde elde ettiğimiz bu sonuçlar, sahada kurduğumuz güçlü operasyon modelinin ve ekip disiplininin doğal bir sonucudur. Misafir deneyimini her aşamada ölçüyor, geliştiriyor ve sürdürülebilir kalite standartlarıyla yönetiyoruz. TUI ve Coral gibi iki büyük tur operatöründen gelen bu ödüller, Rixos markasının uluslararası pazarlardaki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koyuyor.”

TUI’nin dünya genelindeki geniş otel portföyü arasından üst üste dördüncü kez seçilerek Top 100 Hotel listesinde yer alan Rixos Sharm El Sheikh Adult Only, bu başarısıyla küresel ölçekte en yüksek misafir memnuniyet skorlarına sahip tesisler arasında konumlandı.

Coral Travel misafirlerinin değerlendirmeleri ile hizmet performans verileri doğrultusunda belirlenen Coral Starway Awards kapsamında Rixos Mısır otelleri farklı kategorilerde önemli dereceler elde etti. Rixos Sharm El Sheikh Adult Only, “En İyi Adult Only Oteli” kategorisinde birincilik ödülünü kazanırken, aynı zamanda “Top 100 En İyi Otel” listesine girerek ve “Top 20 Çevre Dostu Otel” kategorisinde yer alarak çoklu başarıya imza attı.

Rixos Premium Magawish Suites & Villas uluslararası otel değerlendirmelerinde “Top 10 En İyi Oteller” kategorisinde dördüncülük elde ederken, Rixos Premium Seagate ise aile ve çocuk konseptindeki güçlü hizmet yapısıyla “Top 25 En İyi Çocuk & Aile Otelleri” listesine girerek, Rixos’un Mısır’daki tesislerinin farklı segmentlerdeki yüksek misafir memnuniyetini ortaya koydu.

Rixos’un Mısır’daki operasyonel varlığı, Sharm El Sheikh ve Hurghada destinasyonlarının uluslararası turizm pazarındaki konumunu güçlendirirken, yüksek nitelikli turizm talebinin sürdürülebilir şekilde artmasına da katkı sağlıyor.