SAP CEO’su Christian Klein: “2024, yapay zekanın keşiften uygulamaya geçtiği yıl olacak”

Yayınlanma: 26.02.2024 - 16:20

Güncelleme: 26.02.2024 - 16:20

Kurumsal uygulama yazılımı pazarının küresel lideri SAP, ocak ayında 2023 finansallarını açıklarken, operasyonların ölçeklenebilirliğine ve iş süreci odaklı yapay zekaya (Business AI) odaklanan bir yeniden yapılanma planladığını duyurmuştu. Buna göre Philipp Herzig, Yapay Zeka Direktörü (Chief AI Officer) olarak atandı ve onun liderliğinde yeni bir uçtan uca SAP Business AI büyüme alanı oluşturuldu. Herzig'in ekibi, yapay zekayı şirketin portföyünün her parçasına entegre etmek için SAP genelindeki yenilikçiliğe odaklanan tüm ekiplerle birlikte çalışacak. Yeni birim, ürün geliştirme ve araştırmadan implementasyona kadar SAP Business AI için tüm değer zincirini denetleyecek.

SAP CEO’su Christian Klein, bu atılımın, SAP'nin iş süreci odaklı yapay zeka alanında lider olma ve müşterilerine sürekli olarak teknolojik yenilikler sunma hedefini yansıttığını söyleyerek, “SAP olarak, pazardaki güçlü konumumuzdan hareketle, yeni nesil kurumsal inovasyon açısından önemli bir dönemi başlatıyoruz. Yatırımlarımızı, iş süreci odaklı yapay zeka başta olmak üzere, stratejik büyüme alanlarına kaydıracağız. Böylece operasyon modelimizin ölçeklenebilirliğini artırırken, bu bize inovasyonda liderliği sürdürme gücü de verecek” dedi.

“Yapay zekanın güvenilir olması gerekiyor”

Yapay zekanın iş süreçlerinin ve küresel iş yapma biçimlerinin tamamında devrimsel bir etkisi olacağını savunan SAP CEO’su Christian Klein, “Yapay zekanın moda sözcük olduğu fazı hızla geride bırakıp, değer yaratan üretken yapay zekanın anlamlı bir şekilde benimsenmesi sürecine geçiyoruz. 2024, yapay zekanın keşiften uygulamaya geçiş yılı olacak. Makroekonomik rüzgarlarla, üretim zorluklarıyla ve daha pek çok güçlükle karşı karşıya kalan iş dünyası liderleri, yapay zekanın iş süreçlerine katacağı hakiki ve en kritik değeri öğrenmek istiyor. Bu noktada yapay zekanın güvenilir olması gerekiyor. Daha az çabayla, daha çok verim elde etme olanağı sunan ve gerçek değeri ortaya çıkaran iş süreci odaklı yapay zeka çözümü SAP Business AI, liderlerin karşılaştığı zorlukların çözümüne yardım ediyor” dedi.

Yapay zekanın iş dünyasındaki karşılığına ilişkin en belirgin riskin, liderlerin bir yapay zeka çözümünü tercih ettikten sonra tüm iş modelinin kendiliğinden değişeceğini beklemesi olduğunu vurgulayan Christian Klein, “Yapay zeka dönüşümü, uçtan uca bir değişim yönetimi süreci. Bu yüzden iş modelinin çekirdeğine yerleştirilmesi, iş modelinin yapay zekaya göre baştan sona, bütünsel bir yaklaşımla yeniden düşünülmesi gerekiyor. Aynı zamanda, insan faktörünü de oyunun dışında bırakması gerekiyor. Bu da bizi, yeniden beceri kazandırma gibi kavramlara çıkarıyor” ifadelerini kullandı.

“Güvenilir yapay zeka, küresel zorlukların çözülmesine yardımcı olabilir”

Üretken yapay zekanın potansiyelinin kabul edildiğine ancak iyi yöndeki etkilerinin henüz tam olarak fark edilmediğine dikkat çeken SAP CEO’su Christian Klein, üretken yapay zekanın şirketleri, tedarik zincirlerini ve tüm endüstrileri dönüştürecek bir araç olarak uygulanmasının, küresel ekonominin daha sürdürülebilir, dayanıklı, adil ve refah düzeyi yüksek bir döneme geçişi hızlandıracağını belirtiyor ve şunları ekliyor:

“Yapay zeka stratejisini amaca uygunluk, güvenilirlik ve sorumluluk yaklaşımıyla geliştiren SAP, üretken yapay zekayı işin tam kalbine yerleştiriyor. İş dünyasının çalışma biçimini değiştirecek, doğal dil kullanan, üretken yapay zeka asistanımız SAP Joule, her uygulamaya ve önemli olan her arayüze entegre ediliyor. İş dünyası için güvenilir yapay zekaya öncülük eden ülke ve bölgeler; şirketler ve endüstriler genelinde, üretken yapay zekanın çok daha hızlı ve geniş çapta benimsendiğini görecek.”

McKinsey işbirliğiyle “üretken işletme”

SAP, ocak ayında gerçekleştirilen Davos Zirvesi’nde, küresel danışmanlık şirketi McKinsey ile yapay zeka odaklı bir işbirliği açıkladı. SAP Business AI ve McKinsey tarafından geliştirilen QuantumBlack’in sinerjisini ortaya çıkarmayı amaçlayan stratejik ortaklık, iş dünyası liderlerine sürdürülebilirlik, dayanıklılık ve uyumlanabilirlik açılarından yeni fırsatlar sunacak. İşbirliğinin iki şirketin teknoloji ve strateji uygulamadaki güçlü yönlerini bir araya getirme olanağı tanıdığına dikkat çeken SAP CEO’su Christian Klein, “Generative Enterprise (üretken işletme) isimli bu işbirliği, müşterilerimizin temel iş süreçlerinde yapay zeka destekli değerin kilidini açmasına yardımcı olacak” dedi.