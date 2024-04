SAP Innovation Day etkinliğinde, inovasyon ile büyüme için bulut ve yapay zekanın gücü konuşuldu

Yayınlanma: 24.04.2024 - 17:31

Güncelleme: 24.04.2024 - 17:31

Türkiye’deki SAP ekosisteminde yılın en büyük etkinliği 17 Nisan’da İstanbul’da yaklaşık binden fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Büyümeyi hedefleyen şirketleri, bulut ve yapay zekanın gücünden yararlanmaya davet eden SAP Innovation Day etkinliğinde, iş dünyasının önde gelen liderleri bir araya geldi.

SAP yöneticilerinin açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlik kapsamında, farklı sektörlerden CEO’ların yer aldığı “İnovasyonla fark yaratan yatırımlar” ve “Bulutta dönüşüme liderlik edenler” panellerinin ardından, gün boyunca 12 farklı oturum düzenlendi. Müşteri deneyimi, dijital tedarik zinciri, finans, perakende, insan kaynakları ve harcama yönetimi odaklı deneyim alanları kurulan SAP Innovation Day etkinliğinin kapanışı, Komedyen Gökhan Ünver’in performansıyla yapıldı.

“Türkiye’deki en büyük 20 şirketin 17’si SAP bulut çözümlerini kullanıyor”

Yazdıkları başarı öyküleriyle Türkiye’de ve globalde ödüllere layık görülen SAP müşterilerini kutlayarak etkinliğin açılışını yapan SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, “Bugün ileri teknolojiler ile değişim, dönüşüm ve dijitalleşmeyi konuşacağız. Sizlerin dijital dönüşüm süreçlerinizdeki başarı hikayelerini sizlerden dinleyeceğiz. İnovasyon döngüleri gitgide kısalırken akıllı teknolojileri en iyi kullanan şirketler, geleceğe damga vuracak” dedi.

Türkiye’deki SAP müşterileri hakkında bilgiler veren Candan, şunları söyledi: “Ülkemizdeki en büyük şirketlerin %90’ı SAP kullanıyor. Türkiye’deki en büyük 500 şirketin ihracat faaliyetlerinin yüzde 85’i SAP sistemlerinden tetikleniyor. SAP ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) kullanan şirketler, kullanmayanlara göre çalışan başına 2,3 kat net ciro artış hızı elde ediyor.

Buluta son 10 yıldır yapılan yatırımların bugüne hazırlık niteliğinde olduğunu söyleyen Candan, “Artık buluta dokunmayan projemiz yok. Son 2 yılda Türkiye’deki bulut ERP projeleri yaklaşık 2,5 kat arttı” dedi.

“Müşterilerimiz toplam küresel ticaretin yüzde 87'sini oluşturuyor”

97 ülkeyi barındıran SAP EMEA Bölgesi’nin Operasyonlarından Sorumlu Bölge Başkan Yardımcısı Hans-Peter Fülle ise “İş dünyası için eskiden olağan dışı olanlar, artık olağan” diyerek başladığı sunumunda “Dünyayı daha yaşanabilir kılmaya ve insan hayatını iyileştirmeye destek olmak amacıyla, her işletmenin en iyi yanını ortaya çıkarmak için çalışıyoruz. Müşterilerimizin geniş ölçekte çevikliğe ulaşmalarına, değer zinciri genelinde performanslarını en üst seviyeye çıkarmalarına ve yeni nesil çözümlerle sürdürülebilirliği merkeze almalarına yardımcı oluyoruz” dedi.

Fülle, SAP’nin dünya çapındaki müşterileri hakkında da şu bilgileri aktardı: “SAP’nin müşterileri toplam küresel ticaretin yüzde 87’sini oluşturuyor. Dünyanın en büyük 100 şirketinden 99'u SAP kullanırken, 85’i SAP S/4HANA’yı iş süreçlerinin merkezine yerleştiriyor. Dünyanın en yeşil 100 şirketinden 97’si de SAP’yi tercih ediyor.”

IDC’nin “İşletmelerin yüzde 85'i, organizasyonları genelinde öngörüyü artırmak için çalışanların uzmanlığını yapay zeka ile birleştirecek” tahminini paylaşan Fülle, yapay zekanın amaca uygun (relevant), güvenilir (reliable) ve sorumlu (responsible) olması gerektiğine dikkat çekti. Fülle, SAP’nin yapay zeka destekli dijital asistanı Joule ve uygulama geliştirmeyi optimize eden SAP Build Code hakkında bilgi verdi ve katılımcıları 3-5 Haziran’da Orlando’da, 11-13 Haziran’da Barselona’da düzenlenecek SAP Sapphire etkinliklerine davet etti.

Doğru bulut dönüşümü önemli

“Yapay Zeka ile Günlük İş Rutinlerinizi Basitleştirin” başlıklı oturumda, SAP EMEA Bölgesi Cloud ERP COO’su Özgür Odabaşıoğlu ile birlikte Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin ve SAP Türkiye Endüstri ve İnovasyon Direktörü Çağatay Özak sahne aldı.

Dünya çapında 6 bin RISE with SAP müşterisi ile 100 bin üzerinde yönetilen ve bulut hizmeti olarak sunulan Cloud ERP sistemi olduğunu söyleyen Odabaşıoğlu, bulutun benimsenişinin çok hızlı olduğundan bahsederek, SAP CEO’su Christian Klein’ın “Vizyonumuzu gerçekleştirme stratejimiz buluttur” şeklindeki sözünü paylaşarak, bulut dönüşümünün değil, doğru bulut dönüşümünün önemli olduğunun altını çizdi. Yapay zeka konusunda dünyanın önde gelen üniversiteleriyle yaptıkları Ar-Ge çalışmalarını anlatan Odabaşıoğlu, Microsoft’un SAP’nin yakın çalıştığı büyük bir iş ortağı olduğunu söyledi.

Çağatay Özak da süreçlerin nasıl dönüştürüleceği konusunda yardımcı olan SAP Signavio ve içerisinde bulunan yapay zeka modeli LPM (Large Process Model ) ile süreç yönetimini veri ve yapay zeka destekli şekilde akıllı, sürdürebilir işletme dönüşümünün bugün daha güçlü olduğunu, dijital asistan Joule’ün Bulut ERP üzerindeki yeni gelecek yetkinleri, tedarik zincirinde oluşan sinyallerin aksiyona dönüşmesinde yapay zekanın rolü ve de büyük veriyi yapay zeka ile yönetmeyi sağlayan SAP Analytics Cloud hakkında bilgiler verdi.

“Microsoft ve SAP’nin en büyük amacı Türkiye için çalışmak”

Yapay zeka alanında 20 yıldır çalıştıklarını söyleyen Levent Özbilgin, “Yapay zeka bulut platformları üstünde çalışıyor. Trilyonlarca üniteden oluşan bir bilişim platformu… Microsoft olarak amacımız bu teknoloji platformunu sunmak. RISE with SAP’nin ilk kullanıcısıyız. Dünyanın 70’ten fazla lokasyonunda bulut platformlarımız çalışıyor. RISE with SAP de bu platformun en önemli kullanıcılarından biri. Gelecek için önemli 2 konu var: Ölçeklenebilirlik ve güvenilirlik. Bulut ikisini de sağlıyor” diye konuştu.

Yapay zekayı co-pilot olarak adlandırdıklarına dikkat çeken Özbilgin, “Pilot koltuğunda hâlâ son kullanıcı var. Yardımcı pilot işin angaryasını üstlendiği için, kullanıcı da kalan zamanını yaratıcılık için kullanabiliyor” dedi. Microsoft ve SAP arasındaki işbirliğinin Türkiye için önemine değinen Özbilgin, “Temel amacımız son kullanıcıya değer yaratmak. SAP bunu çok iyi yapıyor çünkü pek çok farklı endüstri ile çalışıyor. Microsoft ise platform sunuyor. Bu yüzden sektörel ve müşterilere göre kırılımlarda SAP’nin yetkinliklerinden yararlanıyoruz. Microsoft ve SAP, şu anda Türkiye’de çalışan en büyük 2 çok uluslu teknoloji firması. Microsoft ve SAP’nin varlığının en büyük sebebi, Türkiye için çalışmak.”

İnovasyonla fark yaratan yatırımlar

Etkinliğin ilk panelinde, liderler inovasyon gündemlerini paylaştı. Moderatörlüğünü Gazeteci Merve Yıldırım’ın yaptığı panelde, Şölen Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Erdoğan Çoban, “Şölen olarak ülkemizde inovasyonu ve Ar-Ge’yi en iyi kullanan şirketlerin başında geliyoruz. Bugüne dek tesislerimize 300 milyon doları aşkın yatırım yaptık. Bu yatırımların büyük bir kısmı Endüstri 4.0 ve yapay zeka temelli oldu. Gaziantep tesisimiz, sahip olduğu ileri teknoloji bakımından dünyanın ilk üç tesisi arasında yer alıyor” dedi.

Bugün ulaştıkları başarının arkasında ileri teknolojiye, inovasyona ve gıda güvenliğine yaptıkları yatırımlar olduğunu söyleyen Çoban, “Bu yatırımlar bize kusursuz bir üretim imkanı sunduğu gibi, inovatif ürünler çıkarmamıza da imkan veriyor. Şu anda 200 çeşit ürünümüzü 120 ülkede tüketicilerle buluşturuyoruz. 120 bin metrekare alanda üretim yaptığımız tesisimiz, Endüstri 4.0’ın tüm gerekliliklerine sahip. Üretim aşamasında akıllı depo sitemleri, yapay zeka için hatlar ve robotlar yer alıyor. Üretim tesisimiz, dijital anlamda çağın çok ilerisinde. 62 üretim hattı ve 450’den fazla fiziksel robot bulunuyor. Robotlarımızın sayısı birçok otomobil fabrikasından daha yüksek. Çünkü bu kompleks yapıyı akıllı sistemler olmadan yönetmek neredeyse imkansız. 2007 yılından bu yana da SAP kullanıyoruz. Dünyanın her yerinde farklı sektörlerde kullanılan SAP konusuna, kendi kategorimizde ilk giriş yapan şirketlerden biriyiz. Şu anda siparişten tahsilata SAP’nin birçok modülünü bütünleşik olarak kullanıyoruz. İnovasyon ve teknoloji yatırımlarının, sektörde imza attığımız ilkler ve yeniliklerin, bizi rekabette birkaç adım öteye taşıdığına inanıyoruz. Sadece Türkiye’de değil, dünya çapında tüketicilerin sevdiği ödüllü markalarımız olan Biscolata, Milango, Ozmo, Boombastic, Luppo, Papita ve Nutymax’in başarısını bu vizyonumuza borçluyuz” açıklamasını yaptı.

Starwood Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yıldız ise “Teknoloji amaç değil araçtır, amaçlarla araçları bazen karıştırabiliyoruz” diyerek, Endüstri 1.0’dan 4.0’a giden yolculuktan bahsetti ve yetişmiş insan gücüne ihtiyacın hiç ortadan kalkmadığını söyledi. Yıldız sözlerine şöyle devam etti: “Teknoloji insanı oyunun dışına çıkarmak için uğraşmıyor. Şimdilerde Endüstri 5.0’ı konuşuyoruz. Bu da odağında insan ve sürdürülebilirlik olan bir model. Tüm araçları insan merkezli bir model üretmek için kullanırsak, amacımıza ulaşabiliriz. İnsana alternatif üretmeye değil, insanı en verimli çalıştırarak topluma değer yaratmaya odaklanmamız lazım.” Dijital dönüşümün yeni olmadığını söyleyen Yıldız, “Biz bu yolculuğun içindeyiz. Yalnızca ne zaman ve nasıl kullanacağımıza karar vermeli ve yatırımı sağlam temeller üzerine oturtmalıyız. Şirketin DNA’sına uyan yolu ve yol arkadaşlarını seçmek önemli. Biz de öyle yaptık” açıklamasını yaptı.

Sanayi nezdinde dijital dönüşüm konusunda üst düzey bir farkındalık yaratmayı misyon edindiğini söyleyen İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Başkanı Perihan İnci ise “Dijital dönüşüm, insanların yaratıcılığını en üst seviyede kullanmayı sağlıyor” diyerek şu açıklamayı yaptı: “Güncel kalmaya, kaynaklarımızı iyi kullanmaya önem verdik, çünkü Türkiye’nin kaynakları kısıtlı. Diğer yandan inanılmaz bir insan kaynağımız var. Çok yaratıcı, çok sabırlı, çok yetenekliyiz. Ülkemizi rekabette öne geçirecek başarılara ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

23 yıldır SAP kullandıklarını belirten İnci, “Ciddi bir veri ve deneyim birikimimiz var. Yapay zeka ile daha ileri seviyeye geçiyoruz. İnci Holding olarak sektörlerimizde en büyük oyunculardan biriyiz. Bizim rekabetimiz sadece diğer rakip işletmeler ile değil, aynı zamanda ortaklarımızın globalde yer alan diğer üretim şirketleri ile de rekabet ediyoruz. Ortaklıklarımızın global üretimlerindeki pek çok performans kriterinde hep üst sıralarda yer alıyor, rekabetçiliğimizi en üst düzeyde koruyoruz. Sektörlerimizde teknoloji yatırımları konusunda öncü konumdayız. Her zaman teknolojide gelmekte olanı görüp, adapte olarak ilerlemeyi hedefliyoruz.” açıklamasını yaptı.

Bulutta dönüşüme liderlik edenler

SAP Türkiye Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Elif Ertan’ın moderatörlüğünü yaptığı ikinci oturumda, CEO’lar bulutun nabzını tuttu. Kendilerini yabancı değil Türkiye’nin en büyük dış yatırımcısı olarak gördüklerini söyleyerek izleyicilerden alkış alan SOCAR Türkiye CEO’su Elchin Ibadov, “2008’de Türkiye pazarına girdik. İlk 5 yıl piyasayı ve ülkeyi tanımakla geçti. İkinci 5 yılda aktif olarak yatırım yaptık. Son beş yıldır da yatırıma devam ederken verimliliğimizi artırıyoruz” dedi.

Dijital dönüşüm yatırımlarının 105 milyon doları geçtiğini söyleyerek hayata geçirdikleri Project Earth hakkında bilgi veren Ibadov, “29 şirketimiz var. Hepsinin ekip ve sistemleri farklı. Verimlilik ekseninde dönüşmeye ihtiyaç vardı. Tüm şirketlerin aynı anda hareket edebileceği bir platform oluşturmalıydık. Biz de SAP ile aynı vizyonu üstlendik ve en iyi versiyonumuza nasıl geliriz diye yola çıktık” açıklamasını yaptı. Ibadov sözlerini şöyle sonlandırdı: “Eskiden SAP ile giderleri nasıl azaltırız diye bakılırdı, şimdi SAP ile gelirlerimizi nasıl artırırız diye düşünüyoruz. Değer zincirini baştan sona dönüştüren bir projeye imza attık.”

2030’da dünyanın en büyük 10 oyuncusu arasında yer almayı hedeflediklerini söyleyen Yılport CEO’su Erhan Çiloğlu ise “Yeni bir liman, 30 yıllık yatırım anlamına geliyor. Uzun vadeli plan yapmalısınız. İlk baştan iş ortaklarınızı seçmelisiniz” diye konuştu. Çiloğlu, “SAP BRIM faturalama sürecinde dünyada sektörümüzde ilk uygulamaya imza attık. 26 limandaki tüm faturalamayı, sayısı 30 kişide sabit kalan bir ekiple merkezden yönetiyoruz. yüzde 70 standart olalım, yüzde 30 yerelleşelim planımız vardı. Bugün o noktadayız” dedi. Entegre sistemleri tamamladıktan sonra yapay zeka ve robotik süreç otomasyonu yatırımlarına başladıklarını belirten Çiloğlu, “Süreçlerimizi 2030 hedefimizle uyumlu hale getiriyoruz. Tüm sistemlerimizin mobilde de çalışması çok önemli. Bulutu kullanıyoruz. Güvenli, gerçek zamanlı ve tam zamanında veri çok önemli. Bu alanlarda yatırımlar yapıyoruz. İlk iki otonom gemi Baltık Denizi’nde test sürüşü yaparken, bizim de liman tarafında hazır olmamız gerekiyor” dedi.

Nobel İlaç Genel Müdürü Oğuz Akandil, “Yüzde yüz yerli sermaye ile kurulmuş bir ilaç şirketi olarak, üstlendiğimiz hayati sorumluluğun bilinciyle, tüm dünyada uluslararası standarttaki ilacı, herkes için erişilebilir kılmak için çalışıyoruz. 20’den fazla ülkede yapılanmamız, 50’nin üzerinde ülkeye ihracatımız var. Kazakistan ve Özbekistan’daki üretim üslerimizle o bölgedeki farklı ülkelere de ulaşabiliyoruz. İnsan sağlığını merkezine alan, yarattığı değer ile yaşamları iyileştiren bir alanda ‘oyun kurucu’ olma vasfını 70 yıl boyunca sürdürebilmek kolay değil. Bunun için Ar-Ge’ye, üretime ve yeteneklerimize sürekli yatırım yapıyoruz. Her gün dünyanın dört bir yanından milyonlarca veriye yön veren organizasyona sahip bir şirket olarak, yapay zeka ile tetiklenen dijital dönüşümün ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için de öncü bir adım attık. Veri merkezli bir şirket olma vizyonumuz doğrultusunda, sektörümüze de referans olabilecek bir dönüşüm projesi başlattık. RubIQon adlı projemizin omurgasını RISE with SAP oluşturacak ve Microsoft AI platformuyla birlikte çalışacak. Bu teknoloji yatırımıyla elde edeceğimiz sınırsız yetkinlikleri, yapay zeka gibi yenilikçi teknolojilerin süreçlerimize entegrasyonu ile dijital dönüşümümüzü sürdürülebilir hale getireceğiz. Halihazırda RubIQon, RISE with SAP kapsamında ülkemizde ilaç sektöründe bir ilk. Uluslararası bir şirket olarak bu iddiamızı sadece Türkiye ile sınırlamak istemiyoruz. Projemizin Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’yı kapsayan EMEA bölgesinde de sektörümüze örnek gösterilecek öncü projeler arasında yer alacağına inanıyoruz” dedi.

Borusan Cat İcra Kurulu Başkanı Özgür Günaydın ise “Borusan Cat’te geleceğin iş süreçlerini oluştururken her zaman ekibimize, müşterimize, topluma ve çevreye fayda yaratmayı amaçlıyoruz. Borusan Cat olarak Türkiye'de hem bulut alanında ilk yatırım yapan hem de SAP tarafından verilen Global İnovasyon ödüllerinin en prestijli kategorisi olan Dijital Öncü ödülünü Müneccim projemizle kazanıp ülkemize getiren ilk şirketler arasında olduğumuzu ve yine bu projenin Harvard Business School’da vaka analizi olarak paylaşıldığını hatırlatmak isterim. İnovasyonun sadece işimizin geleceği için değil dünyamızın iyileşmesi için çok önemli olduğunu biliyoruz. Burada SAP’nin çözümlerinden faydalanıyor, dijitali, müşterimize farklı ve hızlı çözümler üretmek için bir kolaylaştırıcı olarak kullanıyoruz. IoT verileriyle arızayı önden tahmin etme, makine sesini 30 saniyeden kısa süre dinleyerek arıza tespiti, tüm ihtiyaçları tek yerden yönetme imkanı sunan Boom360 Süper Uygulaması gibi sektörde öncü uygulamalara imza atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Dönüşüme liderlik edenler anlattı

SAP Innovation Day etkinliğinde, öğleden sonra 3 farklı salonda toplam 12 paralel oturum düzenlendi. “Bulut Dönüşümün Öncüleri: İlham Veren Hikayeler” başlıklı oturumun moderatörlüğünü, Detaysoft Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatih İnanç üstlendi. Panele İDO Genel Müdürü Murat Orhan ve Martur Fompak International Akıllı Teknolojiler Kıdemli Direktörü, Tedarik Zinciri Metod ve Teknolojileri Kıdemli Direktörü Özlem Altınışık katıldı.

“Komagene ile Lezzet Yolculuğunun Dijital Dönüşümü” başlıklı panelde, Komagene Pazarlama Direktörü Demet Ünsal ve Nagarro + MBIS Profesyonel Hizmetler Direktörü Orhan Aksu yer aldı. SAP Türkiye Bulut ERP Çözüm Yöneticisi Dr. Serdar Kebapcı ise moderatör olduğu panelde, Komagene’nin SAP S/4HANA Public Cloud ile dijital dönüşüm yolculuğu anlatıldı.

“Oyun Değişiyor: Veri Ambarınızı Cloud’a Taşıyın ve Yapay Zekaya Hazır Olun” başlıklı oturuma; SAP Enterprise Architect Bülent Geylan, Federal Mogul Powertrain Otomotiv Aftermarket Finans Raporlama Müdürü Pelin Ekimeri ile IBSS’nin Ürün ve Çözüm Geliştirme Müdürü Arzu Bayramoğlu, Ar-Ge ve Yazılım Geliştirme Direktörü Halil ibrahim Akyüz ve Genel Müdürü Tuncay Çelebi katıldı.

Bulutta dönüşüm konuşuldu

Moderatörlüğünü BTC Bilişim Hizmetleri Satış Direktörü Mustafa Eralp Küçük’ün yaptığı “Enerjisini Bulutlara Taşıyanlar” başlıklı panelde, Zorlu Enerji Grubu Bilgi Teknolojileri ve İş Geliştirme Direktörü Fulya Bıçak Muştu ve SAP Türkiye COO’su Erdem Şekeroğlu, Zorlu Enerji'nin SAP S/4HANA’ya geçişini ele aldı.

“İki Rota, Tek Deneyim: SAP Bulut Çözümleriyle Geleceği Şekillendiren Liderlerin Hikayeleri” adını taşıyan oturumda, Arzum Bilgi Teknolojileri ve Dijital Dönüşüm Grup Müdürü Erim Yılancıoğlu ve Yiğitoglu Grup Bilgi Teknolojileri Direktörü Sertan Şahin’e, Solvia’nın İş Çözümleri Direktörü Ahmet Cömert ve Pazarlama Direktörü Gamze Olcay eşlik etti.

“Sanayi, Yatırım, Teknoloji Üçgeninde Dijital Dönüşüm” adlı panele, TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tombalak, YASED Genel Sekreteri Serkan Valandova, Sütaş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve SAP Türkiye Bulut ve İş Çözümlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Karal katıldı ve Türkiye'nin daha iyi bir geleceğe sahip olması için yapılması gerekenleri konuştu.

Yenilikçi teknolojier ele alındı

“Uçuş için hazırlıklarımız tamamlandı, kemerlerinizi bağlayın!” başlıklı panelde, bulutların üzerinde RISE with SAP yolculuğu anlatıldı. Moderatörlüğünü Felece Genel Müdürü Selahattin Güldeş’in yaptığı panelde, Doğanlar Mobilya Grubu Bilgi Teknolojileri Direktörü Hidayet Fidancı ve Özler Tarım Bilgi Teknolojileri Direktörü Sinan Güler konuştu.

NTT DATA, Türkiye ve MENA Presales Grup Lideri Yonca Yarayan’ın moderatörlüğündeki “Yenilikçi Teknolojilerle Dönüşen Gelecek” paneline; Monster Notebook Bilgi Teknolojileri ve E-Ticaret'ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Korhan Erdem ve Martaş Otomotiv Dijital Dönüşüm Direktörü Serkan Kandemir katıldı.

“Başarının Anahtarı” oturumunda, Microsoft Üretim ve Enerji Sektöru Teknoloji Stratejisti Onur Günday ve Microsoft Türkiye Kıdemli Azure Çözüm Uzmanı Erbil Baysal katılımıyla SAP ve Microsoft'un müşteri inovasyonunu hızlandırmak ve iş süreçlerini dönüştürmek için nasıl beraber çalıştığı konuşuldu.

Gündem de süreç yönetimi ve sürdürülebilirlik vardı

Öğleden sonraki paralel oturumlarda, SAP Signavio Lideri H. Bora Taşer, “Süreç yönetimi inisiyatifinizdeki risklerden ne kadar haberdarsınız?” sorusunu gündeme getirdi.

Sahibinden.com SAP Proje Lideri Hilal Ercan Kaçar, Vektora Kıdemli Proje Lideri Ezgi Hasret Talu eşliğinde dijital dönüşüm yolculuklarını anlattı. 60.7 milyon kullanıcılı Türkiye’nin en çok indirilen emlak ve satış uygulaması olan Sahibinden.com’un Rise with SAP ile dönüşümü aktarıldı.

SAP’nin Kurumsal Sürdürülebilirlik Yaklaşımının konuşulduğu panelde Smart Güneş Teknolojileri’nin IT Direktörü Damla Sezgin Yoluaçık ve Proje Yöneticisi Mert Sefa Ünal ile SAP Türkiye Risk ve Sürdürülebilirlik Lideri Nazlı Savaşçı, SAP Türkiye Satış Direktörü Can Bilgin’in moderatörlüğünde, SAP'nin kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımını masaya yatırdı.