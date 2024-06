SAP, Sapphire etkinliklerinde yapay zeka alanındaki yeni işbirliklerini duyurdu

Yayınlanma: 20.06.2024 - 11:42

Güncelleme: 20.06.2024 - 11:42

Kurumsal uygulama yazılımları pazarının küresel lideri SAP, bu yıl 4-5 Haziran’da Orlando’da, 11-13 Haziran’da Barcelona’da düzenlediği geleneksel SAP Sapphire etkinliklerinde, yapay zeka konusundaki yeniliklerini ve işbirliklerini duyurdu. SAP Business AI’yi (iş süreci odaklı yapay zeka) dünyanın en kritik iş süreçlerine güç veren kurumsal bulut portföyüne eklediğini duyurdu. Yapay zeka konusunda sınırlarını zorlayan şirketlerle kurduğu ortaklıkları da açıklayan SAP, içgörüler ve yaratıcılık konusunda küresel iş dünyasında yeni bir kıvılcım yaktı.

SAP CEO'su Christian Klein, “Business AI (iş süreci odaklı yapay zeka) yenilikleri, yalnızca SAP çözümleriyle çalışma şeklini değil, tüm çalışma şekillerini de değiştirecek. Sapphire 2024’te duyurduğumuz Business AI yenilikleri, şirketlerin çalışma şeklini yeniden tanımlayacak. Yapay zeka hakkında yaptığımız duyurular, SAP müşterilerinin günümüzün hızla ilerleyen iş ortamında başarılı olmak için ihtiyaç duydukları çeviklik ve yaratıcılığı açığa çıkarmalarına yardımcı olan, gerçek dünyaya yönelik sonuçlar sağlayan devrim niteliğindeki teknolojileri sunma taahhüdümüze dayanıyor” dedi.

İş artık yapay zeka demek

SAP, Business AI'yi kurumsal çözümlerine entegre ederken, zengin içgörüleri kullanıcıların hizmetine sunarak daha iyi sonuçlar elde etmelerini sağlıyor. Bunların örnekleri arasında, SAP SuccessFactors'ta yapay zeka tarafından oluşturulan raporların yanı sıra, satışları artırma olasılığı en yüksek olan satış personeli ve ürün kombinasyonlarını tahmin eden SAP Sales Cloud'daki tahmin yetenekleri ve insan kaynakları yöneticilerine ücretlendirme görüşmeleri için sorumlu bir şekilde kaynak bilgiler sağlayan raporlar da yer alıyor. SAP Business Technology Platform da Amazon Web Services (AWS) ve Meta'dan geniş dil modellerini üretken yapay zeka merkezine ekliyor. SAP AI Core'daki bu yetenek, SAP uygulamaları için üretken yapay zeka kullanım örnekleri oluşturmayı kolaylaştırıyor.

SAP’nin üretken yapay zeka destekli dijital asistanı Joule, şirketin çözüm portföyü kapsamında yaygınlaşıyor. Joule, geçtiğimiz sonbaharda SAP SuccessFactors'ta kullanıma sunuldu ve artık SAP S/4HANA Cloud’a, SAP Build ve SAP Integration Suite dahil diğer çözümlere de entegre ediliyor. Joule, yıl sonuna kadar SAP Ariba ve SAP Analytics Cloud'da hizmete sunulacak.

Business AI’ın artan önemi doğrultusunda SAP, öncülük ettiği amaca uygun, güvenilir ve sorumlu yapay zeka ilkelerine olan bağlılığını iki katına çıkarıyor. Ayrıca yapay zeka teknolojilerinin insan haklarına saygılı, adaleti teşvik eden ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunacak şekilde geliştirilmesini ve kullanılmasını sağlamayı amaçlayan UNESCO Yapay Zeka Etiği Tavsiye Kararı'nın 10 yol gösterici ilkesini benimsiyor.

İnovasyonu ölçeklendiren ortaklıklar

SAP, üretken yapay zekanın kurumsal düzeyde yapabileceklerinin sınırlarını zorlamak için öncü teknoloji liderleriyle işbirliği yapıyor. AWS ile kapsamı yakın zamanda genişletilen işbirliğine ek olarak, Google Cloud, Meta ve NVIDIA ile olan ortaklıklar, SAP'nin hızlı bir şekilde yenilik yapmak ve gerçek dünyada daha zengin sonuçlar sunmak için yapay zekaya hazır teknolojinin gücünden yararlanabilmesini sağlıyor.

Google Cloud

SAP ve Google Cloud, kuruluşların tedarik zinciri risklerini daha iyi tahmin etmesine ve azaltmasına, kesintileri en aza indirmesine ve optimum envanter seviyelerini korumasına yardımcı olmak için Business AI'yi kullanarak ortaklıklarını genişletiyor. Şirketler, Joule ve SAP Integrated Business Planning for Supply Chain'i Google Cloud'un yapay zeka asistanı Gemini ve Google Cloud Cortex Framework'ün veri temeliyle entegre edecek.

Meta

SAP, SAP SuccessFactors'ta sıfırdan görüntüler oluşturmak ve SAP Analytics Cloud'da son derece özelleştirilmiş analitik uygulamaları sunan komut dosyaları yaratmak için Meta Llama 3 büyük dil modelinden yararlanacak. Meta'nın yeni nesil yapay zeka modeli, dil nüanslarında ve bağlamsal anlayışta öne çıkıyor ve bu da onu kurumsal iş gereksinimlerini somut sonuçlara dönüştürmek için ideal bir aday haline getiriyor.

NVIDIA

SAP ve NVIDIA Corporation, en son teknolojileri kurumsal kullanıma hazır iş uygulamalarına dahil etmek için ürünler arası bir ortaklığı geliştiriyor:

SAP, Joule'ü "SAP ile RISE" uygulamaları için yapay zeka asistanı olarak görev yapmak üzere eğitirken, NVIDIA'nın son teknoloji ürünü yapay zeka modelleri, uygulamayla ilgili sorulara amaca uygun ve kesin yanıtlar sağlamak için SAP danışmanlık varlıklarını inceliyor.

SAP, SAP geliştiricileri için ABAP kodu oluşturmak amacıyla Joule'ü ABAP Cloud'a yerleştirirken, NVIDIA'nın hızlandırılmış altyapısı ABAP kodu oluşturmaya yönelik SAP'nin üretken yapay zeka modelini çalıştıracak, ölçeklendirecek ve yöneteceki

SAP, üretken yapay zekayı SAP Intelligent Product Recommendation’a dahil ederken, NVIDIA Omniverse Bulut API'leri karmaşık üretim ürünlerinin ve konfigürasyonlarının endüstriyel dijital ikizler olarak simülasyonuna olanak tanıyor.

Çevikliği ve sürdürülebilirliği güçlendiren bulut teknolojisi

Yapay zeka çağında işte başarılı olmak, bulutta çalışmayı gerektiriyor. SAP, müşterilerin karmaşık SAP S/4HANA Cloud dönüşümleri için ihtiyaç duyulan uzmanlığa sahip iş ortakları bulmasına yardımcı olan girişimlerle, bu geçişi her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Sapphire etkinliğindeki diğer bulut yenilikleri arasında, dünya çapındaki kuruluşların sürdürülebilirlik stratejilerini ölçmelerine, yönetmelerine ve yürütmelerine yardımcı olan özellikler yer alıyor. SAP Sustainability Control Tower ve SAP Sustainability Footprint Management artık karbon ayak izlerini geniş ölçekte izliyor ve işletmelerin yasal düzenleme standartlarını karşılamalarına yardımcı oluyor.

Onlarca başarılı proje sahne aldı

11-13 Haziranda Barcelona’da düzenlenen SAP Sapphire’da ise dijitale yatırımı önceleyen şirketlerin SAP projeleri hakkında açıklamalar da yapıldı. Mercedes-AMG PETRONAS F1 Takımının Lideri ve CEO’su Toto Wolff’un yanı sıra etkinlikte SAP Innovation Awards 2024 ödülleri kapsamında “Sektör Lideri” ve “Sürdürülebilirlik Kahramanı” kategorilerini kazanan Martur Fompak International’ın Bilgi Teknolojileri Direktörü Özlem Altınışık da konuşmacılar arasında yer aldı.

Twinings Ovaltine, küresel operasyonlarının dayanıklılığını artırdı

İki buçuk gün süren etkinlikte, dijitale yatırımı önceliklendiren şirketlerin SAP projeleri hakkında açıklamalar da yapıldı. Sağlıklı yaşam için içecekler üreten Twinings Ovaltine’ın, dijital dönüşüm yolculuğunun ilk aşamasını RISE with SAP ile tamamladığı açıklandı. Proje, Twinings Ovaltine’ın küresel operasyonlarının dayanıklılık ve verimliliğini artırırken, müşteri tabanının gelişen ihtiyaçlarını karşılayacak ve çalışan verimliliğini yükseltecek. Yedi farklı ERP platformunu buluta taşıyan Twinings Ovaltine, eş zamanlı olarak küresel ölçekte işbirliğini ve karar almayı etkileyen veri silolarıyla ilgili sorunlarını da ele aldı. Dünyaca ünlü marka artık, ürün yol haritasını genişletecek, müşteri eğilim ve davranışları karşısında çevik olacak ve büyümeye yönelik operasyonlarını kolaylaştıracak bir platforma sahip bulunuyor.

Team Liquid, SAP ile “oyunu” değiştiriyor

43 milyon doları aşan para ödülü ve 120 büyük oyunuyla başarılı bir profesyonel oyun organizasyonu olan Team Liquid, SAP Business Technology Platform ile “geleceğin e-spor merkezi”nin temellerini bugünden atıyor. 2000 yılında kurulan şirket, sahip olduğu güçlü teknolojik altyapıyı, League of Legends’taki taslakları simüle eden üretken yapay zeka modelini eğitmek için de kullanıyor. SAP Business AI ile önemli bir rekabet avantajı elde eden Team Liquid, yapay zeka sayesinde her oyundan önce karmaşık kararlarını optimize edebiliyor ve performansı artırmak için değerli bilgiler alabiliyor.

Rabobank’in odağında yapay zeka var

SAP Sapphire Barcelona etkinliği sırasında yapılan açıklamalardan biri de Rabobank’tan geldi. Banka, özellikle yapay zeka odaklı otomasyon ve süreç iyileştirmeye odaklanarak dijital dönüşümünü SAP Business Technology Platform ile hızlandırıyor. Rabobank, manuel görevleri otomatikleştirmeyi ve süreçleri geliştirmek için yapay zekayı kullanmayı, bu sayede de verimlilik, doğruluk ve maliyet tasarrufunu artırmayı amaçlıyor. Fatura işleme gibi alanlarda otomasyonu başarıyla uygulayan banka, artık yeni ve iyileştirilmiş süreçler için yapay zekayı kullanmaya odaklanıyor.

Roca Group, SAP S/4HANA Cloud ile yeni iş fırsatları yaratacak

SAP’nin Barselona’daki etkinliği sırasında bir açıklama da uzun yıllardır işbirliği yaptığı Roca Group’tan geldi. Banyo ürünleri konusunda uzmanlaşan küresel marka, dijital dönüşüm stratejisinin parçası olarak SAP S/4HANA Cloud aracılığıyla RISE with SAP’yi seçti. Bu karar, çeşitli satın almaların ardından BT sistemlerini entegre etmek ve standartlaştırmak için alındı. Şirket, bu hamleyle verimliliği artırmayı ve bilinçli, gerçek zamanlı veri odaklı iş kararları almayı hedefliyor. Birden fazla uygulama konusunda SAP'ye güvenen Roca Group, SAP S/4HANA Cloud ve diğer SAP bulut çözümleri sayesinde müşteri deneyimini geliştirmeyi ve yeni iş fırsatları yaratmayı hedefliyor. Şirket ayrıca öğrenme programlarını iyileştirmek, küresel maaş bordrosunu yönetmek ve çalışanların self servis portalını geliştirmek için SAP SuccessFactors'ı kullanmayı planlıyor.

Bonprix, moda trendlerini SAP ile destekliyor

Online moda perakendesinde adından söz ettiren Bonprix, en çok satan online mağazalardan biri haline geldi ve Almanya’da moda odaklı e-ticaret platformları arasında dördüncü sıraya yerleşti. En son podyum trendlerini her bedene uygun şık modaya dönüştürmesiyle tanınan uluslararası moda şirketi, SAP BW/4HANA and SAP Datasphere çözümleri tamamladı. Her ay yeni bir koleksiyon sunan Bonprix, SAP verilerini ve analitik çözümlerini, SAP Datasphere ile modernleştirerek, dinamik çoklu bulut veri yapısına kavuştu. 25 ülkede 16 milyon aktif müşterisi bulunan Bonprix, pazardaki değişikliklere yanıt vermek amacıyla basitleştirilmiş bir BT mimarisi, daha kısa pazara sunma süresi ve self servis özellikli bir anlamsal katman için SAP’yi tercih etti.