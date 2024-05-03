SEO uzmanı açıkladı: “Arama motorlarında öne çıkmak için kullanıcı etkileşimi şart”

Yayınlanma: 03.05.2024 - 17:29

Güncelleme: 03.05.2024 - 17:29

Dijital ve fiziki dünyanın giderek bütünleştiği bir çağda, işletmelerin markalaşma yolcuğundaki birinci kriteri çevrimiçi varlıklarını güçlendirmek oluyor. Çünkü, marka bilinirliğini artırmaktan rakipler arasında rekabet avantajı kazanmanın yolu arama motoru optimizasyonu (SEO) gibi uygulamalardan yararlanmaktan geçiyor. Öyle ki, arama motorlarındaki tıklamaların %73’ü SEO’ya odaklanan web sitelerine giderken günümüzde kurumsal pazarlama profesyonellerinin %90’ından fazlası 2024’te SEO çalışmalarına önem vereceklerini bildiriyor.

Ancak, arama sonuçlarını 200’den fazla unsuru dikkate alarak sıralayan Google gibi arama motorları, kullanıcılara değer sağlayan yüksek kaliteli internet sitelerini önceliklendiriyor. Dijital pazarlama ve SEO çözümleriyle işletmelerin dijital varlıklarını güçlendirmelerini sağlayan LD Web Ajansı Kurucusu Levent Demirbaş ise SEO stratejisi oluşturmanın faydalarını açıklıyor.

SEO uzmanı Levent Demirbaş, konuya dair şu açıklamada bulundu: “Dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte tüketici davranışlarının çevrimiçine kayması, işletmelerin bu kanallarda görünürlük kazanmasını zorunlu hale getiriyor. Ancak, arama motorlarında ilk sıralarda konumlanmak, sanıldığı kadar kolay değil. Bunun için belirli kelime öbeklerinden oluşan yüksek kaliteli içeriklere sahip olmak gerekiyor. Bu içeriklerin iyi yazılmış, bilgilendirici ve ilgi çekici olması da önemli bir husus. SEO dostu içeriklerin yer aldığı bir internet sitesi oluşturmak, hem arama motorlarının hem de kullanıcıların ihtiyaçlarını dikkate alan stratejik bir yaklaşım gerektiriyor. Ben de tam bu noktada işletmelerin yardımına koşuyor ve farklı hizmetlerimle dijital varlıklarını güçlendirmelerini sağlıyorum.”

Ayrıca Demirbaş Google Ads reklamları için şunları söyledi: “Google Ads, SEO üzerinde doğrudan bir etkisi olmamasına rağmen, marka farkındalığını artırarak ve kapsamlı anahtar kelime verileri sağlayarak SEO çabalarına dolaylı yollarla katkıda bulunabilir. Reklamlar yoluyla elde edilen trafik, web sitenizin hangi alanlarının daha fazla ilgi çektiğini anlamanıza yardımcı olur ve bu bilgiler içerik stratejinizi ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için kullanılabilir. Bu tür iyileştirmeler, web sitenizin organik arama sıralamalarını uzun vadede olumlu yönde etkileyebilir. Ayrıca, Google Ads kampanyaları sayesinde elde edilen yüksek görünürlük, kullanıcıların markanızı arama motorlarında daha sık aramasına yol açabilir, bu da organik trafik üzerinde dolaylı bir etki yaratır. Bu etkileşimler, SEO çalışmalarınızın genel başarısını destekleyen önemli unsurlar haline gelebilir.”

“Kullanıcıların internet sitesiyle etkileşime girmesi gerekiyor”

Arama sorgularında ilk sıralarda konumlanmanın formülünü paylaşan LD Web Ajansı Kurucusu Levent Demirbaş, “İnternet sitesinin arama motorlarında öne çıkmasında makale, blog, infografik, video ve multimedya gibi SEO kurallarıyla uyumlu, özgün içeriklere sahip olmak da çoğu zaman yeterli değil. Bu içeriklerin, kullanıcılara değer katması gerekiyor. Bu sayede, kullanıcıların internet sitesinde daha fazla zaman geçirerek etkileşime geçmesi sağlanıyor. Elbette, bu sonuca ulaşmak için anahtar kelimeleri stratejik şekilde kullanmak, optimize etmek, dahili ve harici bağlantıları kontrol etmek, görsellere yer vermek gerekiyor. SEO uzmanlığı gerektiren böylesi kapsamlı bir strateji ortaya koymak ve bunu sürekli olarak güncellemek ise adım adım detaylandırılmış profesyonel bir analizi zorunlu kılıyor” diyerek sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Her bir danışanımın alanını ve hedef kitlesinin davranışlarını analiz edip SEO stratejileri oluşturarak dijitaldeki varlığın gücünü ortaya koyuyorum. Teknik, veriye dayalı ve temeli sağlam SEO çalışmalarının tümünü çeşitli araçlar çerçevesinde gerçekleştiriyorum. Danışanlarımı, süreç boyunca kaydedilen gelişmeler ışığında belirli periyotlarla sunumlar hazırlayarak bilgilendiriyorum. Bunun yanı sıra web tasarımı hizmetimle işletmelere kullanıcı dostu, özelleştirilmiş siteler sunuyorum. Şirketlerin hedef kitlesine hitap eden, yenilikçi, ilgi çekici sitelerle var olmasına olanak tanıyorum. Müşteri odaklı bir yaklaşım benimseyerek işletmelerin büyümesinin önünü açıyorum.”