Seramiksan, ülkemizi Cersaie Fuarı’nda temsil etti

Yayınlanma: 28.09.2024 - 12:29

Güncelleme: 28.09.2024 - 12:29

Yerli karo seramik üreticileri, Türkiye’yi global çapta temsil ediyor. ‘’İyi Tasarım Herkesin Hakkı’’ mottosuyla inovatif, yenilikçi karo ve vitrifiye ürünlerini dünyanın dört bir yanına ulaştıran Seramiksan, 23-27 Eylül’de İtalya’da gerçekleştirilen dünyanın en büyük uluslararası seramik ve banyo mobilyaları etkinliği olan Cersaie Fuarı’na katıldı. En yeni karo ve vitrifiye serilerini sürdürülebilirlik konseptinde ilk kez fuarda tanıtırken, sektörün son trendlerini ve yeniliklerinin yakından görünmesini sağladı.

Türk seramik sektörünü uluslararası arenada temsil etmekten gurur duyduklarını belirten Seramiksan Direktörü Süreyya Çağlar, konuya ilişkin, “Cersaie Fuarı, seramik ve banyo sektöründe dünya çapında en önemli buluşma noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Cersaie, sektörün en son trendlerini yakından görmemiz için harika bir fırsat sunuyor. Öte yandan, yeni ürünlerimizi tanıtabileceğimiz ve global anlamda büyümemizi destekleyecek bir platform niteliği taşıyor. Fuar sürecinde aldığımız geribildirimlerle de yeni işbirliklerine imza atarak globaldeki faaliyetlerimizi desteklemeyi hedefliyoruz” açıklamasında bulunarak fuarda tanıttıkları serilerine dair de detaylı bilgiler verdi.

En yeni porselen karolarını Cersaie’de tanıttılar

Seramiksan Direktörü Süreyya Çağlar’dan edinilen bilgilere göre, markanın 120×120 cm’lik büyük ebatlı yeni porselen karoları, modern tasarım ve üstün performans özellikleriyle öne çıkıyor. Her bir seri, farklı estetik anlayışları yansıtarak mimar, tasarımcı ve ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Bunlar arasında yer alan Dominica ve Pergamon serileri, estetik ve fonksiyonelliği bir arada sunarak özellikle kamusal ve ticari mekanlarda fark yaratıyor. Darbelere, çizilmelere ve aşınmalara karşı dayanıklı olan seriler, zemin, duvar ve dış cepheler için çok yönlü çözümler sunuyor. Pürüzsüz ve geniş yüzeyleri, kir ve bakterilerin birikmesini engelleyerek hijyenik bir ortam oluşturuyor. Uygulama yapılan alanlarda daha az derz boşlukları bırakarak temizlik süreçlerini önemli ölçüde kolaylaştırıyor.

Yine aynı grupta bulunan Metropolis ise antik kentlerin tarihinden ilham alıyor. Doğal taş ve betonun zarif kombinasyonu sayesinde, modern yaşam alanlarına sofistike bir dokunuş getirirken Portland serisi ise doğanın yıllar içinde şekillendirdiği homojen kireç taşı görünümüyle yaşam alanlarına sıcaklık ve zarafet katıyor. Costa serisi de su dalgalarının karakteristik desenleriyle mekanlara deniz esintisi getiriyor. Seramiksan, doğal taşın benzersiz dokusundan ilham aldıkları Magma serisiyle de güçlü ve karakterli tasarım anlayışını ortaya koyarak doğanın gücünü yaşam alanlarına taşıyor.

“Vitrifiye ürünlerimizi de büyük heyecanla sergiledik”

Yeni serileriyle birlikte hem estetik hem de fonksiyonel açıdan yaşam alanlarına yenilikçi çözümler sunarak, modern tasarım anlayışlarını en iyi şekilde yansıttıklarını aktaran Seramiksan Direktörü Süreyya Çağlar, sergiledikleri vitrifiye ürünlerine dair de şu değerlendirmeyi yaptı:

“Vitrifiye ürün grubumuzdaki son yenilikleri de büyük bir heyecanla sergiledik. Özellikle dünyada ve Türkiye’de yepyeni bir yıkama sistemini olan Vortex’e sahip Hill asma klozetimiz, hem estetik hem de yıkamadaki fonksiyonel avantajlarıyla oldukça dikkat çekti. Vortex sistemi, suyun dairesel hareketiyle derinlemesine bir temizlik sağlarken, su sıçramalarını minimuma indirerek mikrop ve bakterilerin klozet kapağına temasını da önlüyor. Aura lavabo koleksiyonumuza ve Satürn ile Hill serilerine eklediğimiz yeni cappuccino rengi ise farklı malzeme ve dekorasyon stilleriyle bütünlük sağlıyor. Toprak renklerinin huzur verici etkisini banyolara taşıyarak, kullanıcılara daha sakin ve rahatlatıcı bir deneyim sunuyor.”

“İstanbul’daki Unicera Fuarı’nda da yerimizi alacağız”

Yakın gelecekteki farklı organizasyonlarda da sektörün önde gelen üreticilerden biri olarak konumlanacaklarının altını çizen Seramiksan Direktörü Süreyya Çağlar, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“4-8 Kasım tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek Unicera 2024 fuarı da bizler adına çok önemli bir tanıtım fırsatı olacak. Her yıl 110 ülkeden binden fazla markayı ve yüz bine yakın ziyaretçiyi ağırlayan bu fuarla birlikte de yeni bağlantılar kurarak faaliyet alanımızı genişletecek ve sektörümüze dair son yenilikleri kullanıcılarla buluşturacağız.”