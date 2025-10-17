Şirketlerin yüzde 95’i yapay zeka projelerinden sonuç alamıyor

Massachusetts Institute of Technology (MIT) tarafından yayımlanan güncel bir araştırma, şirketlerin pilot yapay zeka projelerinin %95'inin ölçülebilir başarılı iş sonuçları üretemediğini ortaya koydu. 300 kurumsal uygulamanın incelendiği rapor, sorunun teknolojiden değil; iş süreçleriyle yapay zekanın uyumunun sağlanamamasından kaynaklandığına işaret etti. Yılın son çeyreğinde yeni dönem stratejilerini belirleyen işletmeler için yapay zeka dönüşümünde doğru formülü bulmak kritik hale geldi.

Türkiye’nin ilk SAP Gold Partneri Nagarro + MBIS, bu doğrultuda sunduğu yapay zeka (AI) ve makine öğrenmesi (ML) atölyeleriyle tüm işletmelere rehber olmayı hedefliyor. Nagarro + MBIS’in şirketlere özel olarak, onların ofislerinde yürüttüğü atölyeler, başarılı projeler inşa etmenin temellerini keşfetme imkanı sunuyor. Tam günlük AI 101 Eğitimi, AI/ML kullanım senaryolarını içeren atölye programıyla özellikle CEO, CIO, CTO ve BT yöneticilerinin yol haritası oluşturma süreçlerine ışık tutuyor. Yapay zeka dönüşümünün inceliklerini uzmanlarından dinleme fırsatı bulan şirketler, Nagarro + MBIS uzmanları eşliğinde kendilerine özel strateji önerilerini de bu atölyelerin sonunda keşfedebiliyor.

“YAPAY ZEKA SİMYA DEĞİL, KİMYA”

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Nagarro + MBIS Akıllı Teknolojiler Grup Müdürü Dr. Eren Esgin, “Şirketlerin çoğu yapay zekadan ‘sihirli değnek’ etkisi bekliyor. Oysa yapay zekanın gerçek potansiyeli, süreç ve insanı da hesaba katan tutarlı bir formülle açığa çıkabiliyor. Bu sebeple yapay zekayı simya değil, kimya olarak görüyoruz. Nagarro + MBIS olarak düzenlediğimiz yapay zeka farkındalık atölyeleriyle karar vericilerin AI ve ML kavramlarıyla doğru şekilde tanışmasına olanak tanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Şeffaf, ölçümlenebilir ve sürekli iyileştirmeye açık süreçlere sahip olmayan kuruluşlarda en gelişmiş yapay zeka teknolojilerinin dahi değer yaratmakta zorlanabileceğine dikkat çeken Nagarro + MBIS GRC Uygulamaları Grup Müdürü Barış Aybar ise “Nagarro + MBIS olarak çalışan alışkanlıkları, kurum kültürü ve değişim isteğinin, doğru kimya formülünün olmazsa olmaz parçalarını oluşturduğuna inanıyoruz. Bu bileşenleri anlamadan, ihtiyaçları doğru şekilde belirlemeden çıkılan dönüşüm yolculukları, başarısız projelere dönüşme riski taşıyor” diye ekledi.

“KURULUŞLARA DÖNÜŞÜM KAPASİTELERİNİ DAHA İYİ ANLAMA FIRSATI SUNUYORUZ”

Şirketlerin dönüşüm yolculuğunda geri kalması, “gölge yapay zeka” kullanımının işletmelerin kurumsal verilerine yönelik tehdidini de artırıyor. Zira araştırmaya katılan şirketlerin yalnızca %40’ı kurumsal LLM (büyük dil modeli) sürümlerine sahipken, 10 şirketten dokuzundaki çalışanlar, yapay zeka araçlarına kişisel hesapları üzerinden erişiyor.

Şirketler yapay zeka dönüşümünde yol haritası belirlemedikçe, ihtiyaç tespiti yaparak harekete geçmedikçe risklerin büyüdüğüne dikkat çeken Barış Aybar, “İhtiyaç tespiti süreci, SAP’nin iki stratejik çözümü sayesinde çok daha kolay hale geliyor. SAP Signavio, süreç madenciliği yetenekleri sayesinde şirketlerin gerçek iş süreçlerini ortaya koyuyor. Kör noktaları, darboğazları ve otomasyona uygun alanları görünür kılıyor. LeanIX ise kuruluşların uygulama mimarisi ve BT portföyüne ışık tutarak teknoloji dönüşümünün yol haritasını çiziyor” dedi.

Türkiye’nin ilk SAP Gold Partneri Nagarro + MBIS’in SAP ekosistemindeki yetkinliklerini Nagarro’nun küresel gücüyle birleştirdiğini hatırlatan Dr. Eren Esgin, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Nagarro + MBIS olarak kuruluşlara yalnızca teknolojiyi değil, kendi iş süreçlerini, organizasyon kültürlerini ve dönüşüm kapasitelerini daha iyi anlama fırsatı sunuyoruz. Yapay zeka dönüşümünde ölçülebilir sonuçlar için gerekli olan süreç madenciliği, mimari görünürlük ve insan odaklı dönüşüm bilinci, sürdürülebilir başarının da anahtarı oluyor. Bu yolu uzmanlar eşliğinde keşfetmek isteyen tüm karar alıcılar, Nagarro + MBIS internet sitesini ziyaret ederek iletişim formunu doldurup atölyelerimizden yararlanabilir.”