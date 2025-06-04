Sorbonne Üniversitesi & BMI Business School Istanbul iş birliğinde Düzenlenen Executive MBA Programı, Paris’te gerçekleşen törenle 2. mezunlarını verdi

Programı başarıyla tamamlayan katılımcılar, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne tarafından verilen resmi bir Master of Business Administration (MBA) yüksek lisans diplomasına hak kazandılar. Avrupa Birliği yükseköğretim standartlarına uygun olarak akredite edilen bu diploma, katılımcıların uluslararası düzeyde tanınan ve saygın bir akademik unvanla mezun olmalarını sağladı. Bu yönüyle program, katılımcılarına yalnızca nitelikli bir eğitim değil, aynı zamanda küresel ölçekte geçerliliği olan güçlü bir kariyer avantajı sundu. Üç yıldır Türkiye’de başarıyla sürdürülen ve iş dünyasında prestijli bir konuma sahip olan program, global liderlik becerilerini geliştirmek isteyen üst düzey profesyonellere uluslararası düzeyde bir öğrenme deneyimi sunuyor.





İstanbul, Paris ve Prag’ta yoğun akademik yolculuk

Ekim 2023’te başlayan ve toplam 18 ay süren program boyunca İstanbul, Paris ve Prag'da gerçekleştirilen modüllerde / derslerde stratejik yönetim, finans, pazarlama, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik ve liderlik gibi farklı alanlarında derinlemesine eğitimler aldı. Programın uygulamalı içeriği; vaka analizleri, simülasyonlar, firma ve üniversite ziyaretleri, sektör panelleri gibi birçok interaktif öğrenme yöntemini barındırdı. 12 aylık eğitim sürecinin ardından, programın final aşamasını oluşturan tez sürecine geçildi. Akademik danışmanları eşliğinde sürdürdükleri 6 aylık tez yazım sürecinin sonunda katılımcılar, Mart 2025’te tezlerini Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne’un akademisyenlerinden oluşan jüri karşısında başarıyla savundular ve resmi olarak mezuniyet hakkı kazandılar.





C-Level’dan aile şirketi liderlerine: Zengin ve dinamik katılımcı yapısı

Katılımcıların büyük kısmı 15 yıl ve üzeri yöneticilik deneyimine sahip, farklı sektörlerden gelen yöneticilerden oluşuyor. Finanstan, enerjiye, perakendeden ilaç ve teknoloji sektörüne kadar geniş bir yelpazede görev alan katılımcılar; genel müdür, c-level yönetici, direktör ve benzeri üst düzey yönetici pozisyonlarında çalışan liderlerden oluşuyor. Programda ayrıca, ikinci jenerasyon aile şirketi liderleri ile profesyonel yönetim danışmanları da yer alarak, iş dünyasının farklı yönetim dinamiklerini temsil ettiler. Bu zengin profesyonel çeşitlilik, sınıf içi etkileşimleri daha da değerli kılarak katılımcılara hem sektörel hem de fonksiyonel düzeyde çok boyutlu bir öğrenme ve karşılıklı ilham alma ortamı sundu. Öte yandan İstanbul sınıfı yalnızca Türkiye’den değil; Kazakistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Romanya ve Irak gibi çevre ülkelerden gelen yöneticilere de ev sahipliği yapıyor. Bu çok uluslu yapı, programın kültürel çeşitliliğini ve bölgesel etkisini daha da artırıyor.





Katılımcılar küresel mezunlar ağına dahil oldu

Mayıs 2025’te gerçekleşen mezuniyet töreni, sadece İstanbul’daki programın mezunlarını değil; aynı zamanda Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne’un Pekin, Rio, Paris gibi dünyanın farklı şehirlerinde yürüttüğü uluslararası Executive MBA programlarının mezunlarını da bir araya getirdi. Prestijli atmosferiyle öne çıkan bu özel törende, dünyanın dört bir yanından yaklaşık 200 yönetici, Sorbonne çatısı altında mezuniyet coşkusunu paylaştı. Böylece İstanbul programı mezunları, yalnızca akademik bir derece kazanmakla kalmadı; aynı zamanda küresel bir mezunlar ağına katılma, dünyanın farklı bölgelerinden profesyonellerle networking yapma ve uluslararası iş bağlantıları kurma fırsatına da sahip oldular.



Sorbonne Executive MBA - Istanbul Program Koordinatörü Dr. Emirhan Altunkaya, törenin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:



“Bu program yalnızca bir akademik başarı değil, aynı zamanda çok kültürlü bir liderlik yolculuğunun ürünü. Katılımcılarımız, edindikleri bilgi birikimi ve uluslararası bakış açısıyla hem kendi kurumlarına hem de iş dünyasına önemli katkılar sunacaklar. Bugün sadece bir mezuniyeti değil, aynı zamanda uluslararası iş dünyasına yön verecek güçlü bir liderlik ağının büyümesini kutluyoruz. Onlarla birlikte bu yolu yürümek bizler için büyük bir gurur.”





Yeni dönem Ekim 2025’te başlıyor

International Executive MBA Programı’nın dördüncü dönemi Ekim 2025’te başlayacak. Programa, 10 yıl ve üzeri profesyonel deneyimi olan, başarılı bir akademik geçmişe sahip ve uluslararası bir MBA ile kariyerine ivme kazandırmak isteyen yöneticiler başvurabiliyor.





