Sui, Web3’te inovasyonu hızlandırmak için Google Cloud ile işbirliği yapıyor

Yayınlanma: 02.05.2024 - 17:56

Güncelleme: 02.05.2024 - 17:56

Küresel teknoloji ortamında rekabet arttıkça, ileri teknoloji pazarı liderleri arasındaki temaslar da hız kazandı. Bu konuda son haber, Web3 ve Google Cloud teknolojilerini bir araya getiren bir anlaşmayla geldi. Facebook’un Libra ve Diem projelerini oluşturmaktan sorumlu çekirdek araştırma ekibi tarafından geliştirilen Katman-1 blokzinciri ve akıllı sözleşme platformu Sui’nin geliştiricisi Mysten Labs, Web3’ün geleceğini desteklemek için Google Cloud ile işbirliği yapacağını duyurdu. İmzalanan anlaşmayla Sui, Web3’te inovasyonu ileri taşımak için Google Cloud’un güvenlik ölçeklenebilirlik ve yapay zeka yeteneklerinden yararlanacak.

MERKEZİYETSİZ UYGULAMALAR VERİYLE GÜÇLENECEK

Anlaşma kapsamında uygulamaya konulacak girişimler arasında veri odaklı merkeziyetsiz uygulamalar (dApps), yapay zeka destekli geliştirme, kesintisiz kullanıcı deneyimi ve ölçeklenebilir altyapı gibi başlıklar öne çıktı. Google Cloud, işbirliğiyle Sui'nin geliştirme ekosistemini desteklediğini teyitlerken, Sui blokzinciri verilerini kurumsal veri ambarı BigQuery’ye ekleyecek. Bu hamleyle geliştiriciler tarafından erişilebilir olan güçlü analitik araçları, merkeziyetsiz uygulamalar alanında yeni fırsatlara da kapı aralayacak.

Öte yandan Sui ekosistemindeki geliştiriciler, Google Cloud’un üretken yapay zeka platformu Vertex AI’ı hata giderme ve yapay kod üretme gibi alanlarda kullanabilecek.

Ayrıca Mysten Labs, Google Cloud’un yapay zeka yeteneklerini kullanarak oluşturduğu yeni denetim aracıyla, güvenlik çabalarını destekleyecek ve kodlarda rastlanabilecek açıklara karşı ek bir güvenlik katmanı daha devreye alacak.

KULLANICI DENEYİMİNİ KUSURSUZLAŞTIRACAK

Sui'nin sıfır bilgi teknolojisi zkLogin, Google'ın ve diğer güvenilir Web3 platformlardan alınan kimlik bilgilerini sorunsuz kimlik doğrulama için kullanacak ve bu sayede kulanıcı deneyimi de kesintisiz hâle gelecek. Dünyanın önde gelen bulut hizmeti sağlayıcısı Google Cloud'un güçlü altyapısı, Sui blokzincirine yüksek performans ve sorunsuz ölçeklendirme kapasitesi sağlayacak.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Mysten Labs CEO’su ve Kurucu Ortağı Evan Cheng, “Google Cloud ile işbirliği yapmak, güvenli, ölçeklenebilir ve kullanıcı odaklı Web3 deneyimlerinin geliştirilmesini ilerletmemize yardımcı oluyor. Google Cloud’un altyapısı ve son teknoloji yapay zeka yetenekleri, Sui’nin benzersiz teknolojik gücünü tamamlayarak her türden geliştiriciye Sui’de yeni nesil merkezi olmayan uygulamalar oluşturma gücü veriyor” dedi.

SUI GELİŞTİRİCİ TOPLULUĞUNU GÜÇLENDİRİYOR

2024 ilk çeyrek bilançosuyla yapay zeka yatırımlarının karşılığını aldığını ortaya koyan Google, Google Cloud'un Web3 Başlangıç Programı aracılığıyla Sui geliştirici topluluğunu da destekliyor. Sui'de yenilikçi merkeziyetsiz uygulamaların ve Web3 çözümlerinin geliştirilmesini hızlandırmak içni tasarlanan Google Cloud kredileri sunulan program kapsamında Sui ekosistemi, Discord kanallarına erişebiliyor, temel yatırım programları ve küresel etkinlikler gibi haklardan yararlanabiliyor.