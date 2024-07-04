Superior Taste Award’dan Feast’e 3 ödül!

Yayınlanma: 04.07.2024 - 13:41

Güncelleme: 04.07.2024 - 13:41

Farklı lezzet deneyimleri sunan Feast, uluslararası alanda ödüller kazanmaya devam ediyor. Farklı tatlarda ürünlerin “Sıra Dışı”, “Dikkat Çekici” ve “Göze Çarpan Ürünler” kategorilerinde değerlendirildiği yarışmada Feast Hashbrowns, Crinky ve Mısırlı Patates Kroket ürünleri, enstitü tarafından 2005 yılından bu yana düzenli olarak yapılan Superior Taste Award’dan yıldızlarla döndü.

Superior Taste Award Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler ve sommelierlerin katılımı ile gerçekleştiriliyor

Belçika merkezli Uluslararası Lezzet Enstitüsü (International Taste Institute) tarafından her yıl belirli dönemlerde düzenli olarak yapılan Superior Taste Award, 250'den fazla Le Guide Michelin, Gault & Millau gibi dünyaca ünlü kurumlarca tanınan şef ve sommelierin katılımı ile gerçekleştiriliyor. Kuruluşundan bu yana, dünyaca ünlü şefler ve sommelierlerle birlikte binlerce yiyecek ve içeceği değerlendiren kuruluş, yalnızca mükemmel olarak nitelendirdiği ürünleri sertifikalandırılıyor.

FEAST BU YIL 2. KEZ ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ!

Bu yıl, ilki 2024’ün ilk çeyreğinde gerçekleşen tadım testlerinde eşsiz kesimi ile ön plana çıkan Churros ve çıtırlığıyla gönüllere taht kurmuş soğan halkası ile ödüle layık görülen Feast, 2024 yılı içinde gerçekleşen ikinci tadımdan da ödüllerle döndü. Çok hızlı bir şekilde tüketiciler tarafında da benimsenen yeni ürünleri olan Crinky patates, Mısırlı Patates Kroket ve Hashbrowns dünyaca ünlü şeflerden de tam not aldı.