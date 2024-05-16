Tahtakale’de doğan girişim dünyaya promosyon ürün makineleri satıyor

Yayınlanma: 16.05.2024 - 16:10

Güncelleme: 16.05.2024 - 16:10

Statista verilerine göre ABD’de promosyon ürünler pazarının toplam büyüklüğü 2023 yılı itibarıyla 26,1 milyar dolara ulaşmış durumda. Pazarın küresel büyüklüğünün ise 85 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Giysiden çantaya, telefon kılıfından anahtarlığa kadar oldukça geniş bir yelpazede kişisel ve kurumsal ihtiyaçlara hitap eden bu sektör, Türkiye’de de hızla büyümeyi sürdürüyor. Tüketicilerin kişiselleştirilmiş promosyon ürünlerine olan talebi arttıkça mağazalar da bu ürünleri işleyecek üretim makinelerini bünyelerine katarak talebi karşılamaya çalışıyor. Kişiye özel promosyon ürünlerinin baskı makinelerini üreten Gritty’nin Kurucusu Mehmet Akif Arıcı’ya göre, sektörel üretim makineleri pazarı hızla büyümeyi sürdürecek.

“Sektör büyüdükçe üretim enstrümanlarına olan ihtiyaç da artıyor”

Gritty Kurucusu Mehmet Akif Arıcı, “2013 yılında Tahtakale’de telefon kabı tasarımıyla bu sektöre ilk adımı attık. O dönem akıllı telefonlar hızla hayatımıza giriyordu. Haliyle akıllı telefon aksesuarlarına olan ilgi de büyük oldu. Zamanla sektörde rekabetin artacağını öngörerek kendimizi geliştirdik. Rakiplerimizin aksine yurt dışından ürün getirip satmak yerine, direkt olarak bu ürünleri üretecek makineler geliştirmeye odaklandık. Bu çabamızda oldukça başarılı olduk. Bugün dijital baskı, fiber lazer markalama, cep telefonu ekran koruma filmi, soğuk ve sıcak UV tekstil baskı ve ahşap işleme gibi çeşitli endüstriyel makineleri üretiyoruz. Dünyanın çeşitli ülkelerinden ürettiğimiz makinelere yoğun talep var. Promosyon ürünler pazarı büyümeye devam ettikçe bu makinelere olan talep de artmaya devam edecek” diye konuştu.

Mehmet Akif Arıcı, “Gritty olarak 2020 yılında dünyada bir ilke imza atarak akıllı cihazlar için darbeye dayanıklı nano teknoloji ekran filmlerini kesen makineleri bünyemize kattık. Bu makine şu an Türkiye’de ve Avrupa‘da hizmet veren 800’den fazla cep telefonu bayisinde kullanılıyor” şeklinde konuştu.

“Fuarlarda promosyon ürün makineleri yoğun ilgi görüyor”

Gelecek hedeflerini ve fuar tecrübelerini paylaşan Gritty Kurucusu Mehmet Akif Arıcı, “Franchise vermeye başladığımız 2014 yılından bugüne 100 şubeye ulaştık. Hedefimiz 2030’a kadar 300 bayiye ulaşmak. Bu hedefimize ulaşacağımızın en büyük garantisi katıldığımız fuarlarda gördüğümüz yoğun ilgi. Yurt içi ve yurt dışında katıldığımız fuarlarda girişimciler makinelerimize büyük ilgi gösteriyor. Hem bayilik almak isteyenler hem de mevcut mağazalarında kullanmak üzere makinelerimizi satın almak isteyenlerin ilgi ve alakası bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Kısaca bahsetmem gerekirse, Gritty olarak birçok konseptte bayilik imkanı sunuyoruz. Bizimle birlikte her yıl büyüyen bu sektöre adım atmak isteyen girişimciler, sunduğumuz pazarlama ve know-how desteklerinin büyük faydasını görüyor. Üstelik franchise alabilmek için gerekli detayları da tüm şeffaflığı ile internet sitemizden ilan ederek akıllara gelebilecek soru işaretlerini gideriyoruz.” dedi.

“Başarının sırrı teknolojiyi takip etmek”

Üretim makineleri pazarında başarılı olmaya yönelik tavsiyelerini aktaran Gritty Kurucusu Mehmet Akif Arıcı, “Oldukça dinamik ve trend odaklı bir sektördeyiz. Bu sebeple müşteri beklentilerini doğru anlamak ve her kanaldan müşteriye ulaşabilmek, bize başarıya uzanan kapıları aralıyor. Gritty olarak bizleri başarılı kılan etkenlerden biri de teknolojiyi iyi kullanmamız. Kurulduğumuz günden bu yana her türlü teknolojik gelişmeyi takip ediyor ve ülkemizde bu teknolojinin öncüsü olmak için gayret gösteriyoruz. Birkaç ürünle sınırlı kalmayıp geniş bir ürün yelpazesine sahip olmak da müşteri ihtiyaçlarını karşılama noktasında çok önemli. Örneğin Cep telefonu aksesuarlarını,Uv Dijital baskı,Uv Dtf Etiket baskı,Fiber lazer markalama makineleri satıyoruz. Yeni makineler üretmek için sürekli olarak araştırma yapıyoruz. Hedefimiz Gritty ailesinin bir parçası olan mağazalarla birlikte hayalindeki ürüne ulaşmak isteyen tüketicilerin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilmek” dedi.