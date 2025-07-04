Taksim’in kalbindeki otel, ISO Enerji Yönetim Sistemi sertifikası aldı

İklim kriziyle iş dünyasında kartlar yeniden dağıtılıyor, bu sefer dönüşen turizm sektörü oluyor. Araştırmalar, yeşil sürdürülebilir turizm pazarının, yıllık bileşik %23,60'lık büyüme oranıyla 2034 yılında 14,40 milyar dolara ulaşacağını ortaya koyuyor. Enerji verimliliği alanında uluslararası standartlara uyum sağlayan İstanbul’un kalbindeki Sofitel İstanbul Taksim de, enerji tüketiminin planlı, sürdürülebilir ve sürekli iyileştirme ilkelerine göre yönettiğini ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi sertifikası ile belgeledi.

“S ürdürülebilirli ği kurum k ültürümüzün ayr ılmaz bir par ças ı haline getirdik”

Sofitel İstanbul Taksim Genel M üdürü Bozkurt Atabek, konuya dair şu a ç ıklamada bulundu: “Enerji verimliliğini artırmak ve çevresel etkilerimizi azaltmak ad ına ç ıktığımız bu yolda, ISO 50001 Enerji Y önetim Sistemi sertifikas ını almaktan b üyük gurur duyuyoruz. Bu sertifika, yaln ızca enerji t üketimimizi kontrol alt ına almakla kalmadığımızı, aynı zamanda s ürdürülebilirli ği kurum k ültürümüzün parças ı haline getirdiğimizi de g österiyor. Sofitel Istanbul Taksim olarak, misafirlerimize en yüksek düzeyde konfor sunarken ayn ı zamanda doğaya saygılı, sorumlu bir işletme olmayı önemsiyoruz. Bünyesinde faaliyet gösterdi ğimiz Accor Grubu’nun s ürdürülebilirlik vizyonuyla tamamen uyumlu şekilde hareket ederek, İstanbul’un s ürdürülebilir turizm hedefini desteklemeye devam edece ğiz. Bu s ürece katk ıda bulunan t üm ekip arkada şlarıma ve iş ortaklarımıza teşekk ür ediyorum.”

İstanbul’un tarihi ve kültürel merkezlerinden biri olan Taksim Meydanı’nda konumlanan Sofitel Istanbul Taksim, 2024’te başlayan sertifikasyon sürecini başarıyla tamamladı. Böylece, enerji tüketiminin planlı, sürdürülebilir ve sürekli iyileştirme ilkelerine göre yönetildiğini kanıtladı. Otel enerji performansını iyileştirmek amacıyla, süreç boyunca ayrıntılı enerji analizleri yaptı. Isıtma ve havalandırmadan aydınlatma ve mutfak ekipmanlarına kadar, enerji tüketen tüm sistemlerini optimize etti. Dijital izleme sistemleri kurarak gerçek zamanlı enerji takibine geçti. Tüm çalışanlarını enerji farkındalığı konusunda eğitti. Tüm bu adımlar Bureau Veritas akredite bir bağımsız denetçi kuruluş tarafından denetlendi ve sertifikayla belgelendirildi.

“L üks hizmet anlay ışımızla çevresel duyarl ılığımızı dengeli şekilde y ürütüyoruz”

Söz konusu sertifika sürecini enerji maliyetlerini düşürmek, karbon ayak izini azaltmak, sürdürülebilirlik taahhütlerini hayata geçirmek ve misafirlere çevreye duyarlı lüks konaklama sunmak için başlattıklarını aktaran Sofitel İstanbul Taksim Genel Müdürü Bozkurt Atabek, “ISO 50001 sertifikası almamız, enerji tüketimini bilinçli ve sistematik bir şekilde yönettiğimizin ve enerji verimliliği konusunda uluslararası standartlara uyduğumuzun bir göstergesi. Bu başarı, otelimizin sürdürülebilirlik alanındaki liderliğini ve çevresel sorumluluğunu ortaya koyuyor. Misafir deneyimini bozmadan karbon ayak izini azaltılmamız lüks hizmet anlayışımızla çevresel duyarlılığımızı dengeli şekilde yürüttüğümüzü gösteriyor. Konuklarımıza hem kaliteli hizmet hem de çevre dostu bir deneyim sunduğumuzu ortaya koyuyor” dedi.