Tamchy Özel Finansal Yatırım Bölgesi, uluslararası yatırımcılara açıldı

Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Alp’lerdeki Issık-Kul Gölü kıyısında yeni bir uluslararası yargı alanı olan Tamchy Özel Finansal Yatırım Bölgesi’nin (SFIT) açılışını yaptı. Açılış töreninde Tamchy’ye katılan ilk yerleşik şirketler; Güney Kore, BAE, Hong Kong, İsviçre ve Kazakistan merkezli şirketler oldu. Dünyanın dört bir yanından toplam yirmi şirket, Tamchy SFIT bünyesinde yerleşme sürecini yürütüyor. Törende, Cumhurbaşkanı Caparov’un coğrafi etiket şeklindeki bir anahtarı sembolik olarak etkinleştirmesiyle Tamchy SFIT, kelimenin tam anlamıyla küresel finans haritasına yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, açılışta yaptığı konuşmada, “Küresel ekonomideki değişimler, uluslararası standartların gerçek inovasyon özgürlüğü ve uzun vadeli yatırımla desteklendiği yeni iş merkezlerine yönelik talebi artırıyor. Ulusal projemiz olan Tamchy SFIT’yi, uluslararası işletmelerin ihtiyaçlarına verdiğimiz yanıt olarak görüyoruz. Bağımsız bir mahkeme, modern bir düzenleyici kurum ve trendlere göre değişmeyecek kurallarla, sıfırdan bir finans merkezi inşa ediyoruz. Tamchy SFIT’in Kırgızistan tarihinde yeni bir sayfa açacağından hiçbir şüphem yok” dedi.

Tarafsız, bağımsız ve kalıcı bir yargı alanı

İngiliz Ortak Hukuku ilkeleri temelinde faaliyet gösteren Tamchy SFIT’in kendi finansal düzenleyici kurumu, Uluslararası Uyuşmazlık Çözüm Merkezi ve tek pencereli dijital kayıt sistemi bulunuyor. Özel vergi rejimi, kâr, temettü, sermaye kazancı ve KDV üzerinden 49 yıl boyunca %0 vergi oranını garanti ediyor; yüzde 100 yabancı mülkiyetine ve kârın sınırsız şekilde yurtdışına aktarılmasına izin veriyor.

Yaklaşık 6 bin hektarlık alana yayılan Tamchy SFIT, halihazırda tamamen faaliyette bir iş merkezine sahip. Otel ve konutların inşaatı devam ederken, Issık-Kul Uluslararası Havalimanı da yürüme mesafesinde yer alıyor.

Tamchy SFIT Yönetim Konseyi Birinci Başkan Yardımcısı Ali Ijaz Ahmad, “Büyük finans merkezleri, uluslararası sermayenin ve işletmelerin neye ihtiyaç duyduğunu anlayarak inşa edilir. Tamchy SFIT de sürdürülebilir büyüme arayan işletmeler için güvenilir, esnek ve yatırıma hazır bir platform olarak bunu sunuyor. Uluslararası altın standartlar referans alınarak, İngiliz Ortak Hukuku temelinde ve beş Avrasya Ekonomik Birliği ekonomisi ile Avrasya koridorunun kesişim noktasında konumlanan Tamchy SFIT; tarafsız, bağımsız ve kalıcı olmak üzere inşa edilmiş bir yargı alanı sunuyor” ifadelerini kullandı.

Hukuki kesinlik ve düzenleyici güvenilirlik temeli

Tamchy SFIT’e yerleşmeye karar veren ilk yöneticilerden biri olan Serim CEO’su Seo Dong Hyun da şu açıklamayı yaptı:

“Yarı iletken endüstrisi, ileri teknoloji ve enerji alanlarında yatırım yaptığım son otuz yıl boyunca, hukuki kesinliğin ve düzenleyici sisteme duyulan güvenin uzun vadeli yatırımların temelini oluşturduğunu bizzat gördüm. Tamchy SFIT de işte bu ilkeler üzerine kurulmuştur. Özellikle dikkat çekici olan husus, bu ölçekteki bir projenin, bildiğim diğer tüm bölgelerden daha hızlı bir şekilde, yalnızca bir yıl içinde hayata geçirilmiş olmasıdır. Bugün, aileme ait holding şirketinin kaydını burada yaptırdım. Benim için bu, sadece yıllara değil, nesillere yönelik bir yatırımdır” dedi.

Tamchy, 2035 yılına kadar yaklaşık 4 bin yerleşik şirketi kendine çekmeyi ve 10 binin üzerinde istihdam yaratmayı hedefliyor. Tamchy’nin 2026 ile 2035 yılları arasında ülke ekonomisine 20 milyar dolar katkıda bulunacağı tahmin ediliyor.