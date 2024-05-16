Tatilcilerin %80’i rezervasyonlarını online platformlardan yapıyor

Yayınlanma: 16.05.2024 - 15:59

Güncelleme: 16.05.2024 - 15:59

Pandeminin ardından turizm sektörü toparlanma turlarını sürdürse de, değişen seyahat alışkanlıkları kaldığı yerden devam ediyor. Birçok insan, tatil planlama, rezervasyon yapma ve yönetme gibi aşamaları online platformlardan gerçekleştiriyor. Bu gelişmeler, 599 milyar dolarlık online seyahat pazarının da büyümesini tetikliyor. Öyle ki dünya çapındaki tatilcilerin %80’i artık seyahat rezervasyonlarını tamamen çevrimiçi yaptığını aktarıyor. %75’i ise belirli bir destinasyona yapacakları seyahatlere sosyal medya paylaşımlarının ilham verdiğini, bunların %23’ünü konaklama tesislerini seçerken değerlendirdiklerini söylüyor.

Tüketicilerin artık otellerin fotoğraflarından ve internet sitelerinden daha fazlasına ihtiyaç duyduğunu aktaran Tatilciden.com Kurucusu Onur Öztürk ise Türkiye’nin dört bir yanındaki otellerin sunum videoları ile tatilcilerin seçimine katkıda bulunduklarını açıkladı.

”Otellerin içindeki yaşamı ve olanakları eğlenceli ve izlenilebilir bir içerik olarak tatilcilere sunuyoruz”

Tatilcilerin dijitalleşmeyle birlikte değişen alışkanlıklarına ışık tutan Onur Öztürk, “Tatilciler, konaklayacakları otelleri seçerken birçok farklı unsuru değerlendiriyor. Bunların başında da fiyat geliyor. Ancak, fiyat ve internet ortamındaki fotoğraflar yanlış bir seçime yol açabiliyor. Çünkü bir otelin niteliğini belirleyen parametreler bunlar değil. Bu yüzden, biz de kendimizi seyahat edeceklerin yerine koyuyoruz. Adeta bir influencer gibi davranarak, YouTube kanalımızda videolar aracılığı ile otellerin sunduğu resim ve bilgilere ek olarak bizde otelleri ziyaret ediyor ve öne çıkan özelliklerini tatilcilere sunuyoruz. Böylece, hangi otelin kime uygun olup olmadığı konusunda şeffaf bir çerçeve yaratıyoruz.

Türkiye’den ve yurt dışından pek çok oteli tematik olarak da sunduğumuz internet sitemizden, yurtiçi otellerin yanı sıra Maldivler, Maruithus gibi özel destinasyonları da rezervasyonları da yapılabiliyor. Uzman seyahat danışmanlarımızla tatilcilere destek olurken, İstabul’da tamamı alışveriş merkezlerinde bulunan 5 Mağazamız ile tatilcilere yüz yüze rezervasyon yapma imkanı da sunuyoruz.

“Bir yılda 13 bin aboneye ulaştık”

“Kötü otel yoktur, yanlış tercihler vardır” mottosu ile ilerlediklerini aktaran Tatilciden.com Kurucu Ortağı Onur Öztürk, “Acemi tatilcilere sosyal medya kanalımızla otellerin birbirleri arasındaki farkları da göstererek beklentilerini nasıl ayarlamaları gerektiğine dair yol haritası çiziyoruz. 13 yıl seyahat acentesi olarak hizmet vererek oteller konusunda ciddi bir birikime ulaştık. Bunun sadece ofisimize gelenlerle sınırlı kalmasını istemedik. Bir yıl önce ilk videomuzu yayımladık. Kısa sürede Youtube’da yaklaşık 13 bin aboneye ulaştık.Günümüz trendlerine uymak istiyoruz. Şu an halihazırda 40 otel inceleme videomuz bulunuyor. Bu sayıyı 2024 yaz sezonunun yoğunluğuyla birlikte yıl sonuna kadar 100’e çıkarmayı planlıyoruz” diyerek bu yaz için turizm sektörüne yönelik öngörülerini şu şekilde paylaştı:

“Enflasyon etkisi ile tatilciler, erken rezervasyon fırsatlarına her zamankinden daha çok talep gösterdi. 2024 yazı için otel konaklaması taleplerinde artış olacağını izliyoruz. Bu doğrultuda en çok çocuklu ailelerden talep alıyoruz. Özellikle de her şey dahil konaklama seçeneğine daha sıcak bakıyorlar. Balayındaki çiftler ve çocuksuz aileler ise butik tesislere ve alternatif konaklama şekillerine daha çok eğilim gösteriyor.”