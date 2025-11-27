Team Paribu Seninle, Artvin’de çocuklarla buluştu

Program sırasında öğrenciler, İhtiyaç Haritası’ndan bir eğitmen eşliğinde farklı spor branşlarını tanıma ve uygulama fırsatı buldu. Ayrıca öğrenciler gün boyunca takım ruhunu aşılayan oyunlar oynadı.

34 ŞEHİRDE, 50 BİNİ AŞKIN ÖĞRENCİYE ERİŞİM

Team Paribu Seninle projesi, 2022’den bu yana Türkiye’nin farklı bölgelerinde uygulandı ve şimdiye kadar 34 şehirde spor ekipmanı ihtiyacı bulunan okullara ulaştı. Proje kapsamında bugüne dek Bursa, Şanlıurfa, Mardin, Ordu, Tunceli, İstanbul ve Tekirdağ gibi birçok ilde ziyaretler gerçekleştirildi. Bu süreçte 31 bini aşkın spor malzemesi, 126 okula teslim edildi ve 50 binden fazla öğrenciye ulaşıldı.

Bunun yanı sıra Team Paribu, Team Paribu Seninle Afet Bölgesi Spor Alanları Projesi kapsamında Hatay ve Kahramanmaraş’ta kurduğu spor alanlarında, iki yıldır depremden etkilenen 450’den fazla çocuk ve gencin sporla iyileşmesine katkı sunuyor.

Team Paribu, Team Paribu Seninle projesi kapsamında çocuk ve gençlere yönelik spor odaklı çalışmalarını ülke genelinde sürdürmeye devam edecek.