TED Üniversitesi OPTIMIST projesi AB’den 250 bin Euro fon aldı

Yayınlanma: 15.11.2024 - 11:59

Güncelleme: 15.11.2024 - 11:59

Eğitim teknolojisine yapılan yatırımlar son 10 yılda hızla artarken, dijital araçlarla eğitimin kapsamlı projelerle herkes için erişilebilir kılamamak, mevcut potansiyelin değerlendirilmesini engelliyor. Konuya dair yayımladığı raporda dijital eğitim koşullarını şekillendirmenin önemine dikkat çeken Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü de (OECD) eğitimde kalite ve eşitliği teşvik etmek için dijital teknolojilerin kullanılmasını sağlamanın gerekliliğini vurguluyor. Bu doğrultuda harekete geçen TED Üniversitesi’nin (TEDÜ) OPTIMIST (Optimizing Digital Task Implementation in School Teaching) Projesi Avrupa Birliği’nden 2027’ye kadar geçerli 250 bin Euro fon almaya hak kazandı.

TED Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ufuk Balaman’ın koordinatörlüğündeki proje kapsamında tasarlanan DigiTask uygulamasının, ortaokul seviyesindeki İngilizce sınıflarında öğrencilerin dil seviyelerini geliştirmelerine yardımcı olmak, öğretmenlerin de eğitim araçları için ihtiyaçlarını karşılamak üzere proje kapsamında optimize edilmesi planlanıyor. Böylece, öğrenciler ve öğretmenlerin dijital eğitim sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

“Dijitalin olanaklarından faydalanmalarını sağlıyoruz”

TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu projeye dair şu açıklamada bulundu: “Öğrencilerimizin ve eğitimcilerimizin gelişimini her daim önceliğimiz olarak kabul ediyoruz. Bu yüzden, Doç. Dr. Ufuk Balaman ve Dr. Öğr. Üyesi Semih Ekin koordinatörlüğünde hazırladığımız projemizle birlikte her birinin global bir dil kabul edilen İngilizcelerini geliştirmeleri için gerekli dijital araçların tahsisini tek uygulamada topladık. Böylece, öğrencilerimize küresel bir vatandaşlık bilinci kazandırırken hem teknolojiden optimum seviyede faydalanmalarını sağlıyoruz hem de dijitalin olanaklarına eşit şekilde erişmelerinin önünü açıyoruz.”

Proje uluslararası çapta kullanılacak

TEDÜ ile TED Ankara Koleji Vakfı Özel Ortaokulu katkılarıyla hazırlanan proje ile görev temelli İngilizce öğretimi yaklaşımı sadece Türkiye’de değil, birçok ülkede hayata geçirilecek. Avusturya’daki Innsbruck University ve Hall Tirol Ortaokulu’nun yanı sıra, İtalya’daki Rome Tre University ortaklığıyla ortaokul seviyesinde İngilizce sınıflarında dijital uygulamalar gerçekleştirilecek. Proje sonucunda ortaya çıkacak model görevler, online etkinlik havuzları, açık erişim materyal bütüncesi ve tüm araştırma çıktıları, veri yönelimli bir öğretmen yetiştirme uygulamasına dönüştürülecek. Bu sayede, İngilizce eğitimine, dünya çapında erişilebilirliğe sahip bir dijital çözüm kazandırılacak.

TEDÜ’nün hem ulusal hem de uluslararası stratejik ortaklıklarla hayat geçirdiği uygulama kapsamında öğrencilere ve eğitimcilere en az bin 674 görev ve 3 bin 81 özgün materyal sunulacak. Bu doğrultuda, yabancı dillerin eğitimine dair uygulamaların ve görev tabanlı öğretim yaklaşımlarının yenilenmesi ve dijital ortamlar yaygınlaştırılması planlanıyor.