“Tiyatro seyircisi, salonları yeniden dolduruyor”

Yayınlanma: 06.03.2025 - 17:32

Güncelleme: 06.03.2025 - 17:32

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2024 Yılı İdari Performans Programı’na göre kültür, sanat ve spor etkinliklerine katılım geçtiğimiz yıl rekor seviyelere ulaşırken, bu rakamların 2026 sonuna kadar daha da yükselmesi bekleniyor. Açıklanan verilere göre dijitalleşmenin etkisiyle kültür ve sanat etkinliklerinde online platformlarda erişilebilen performansların sayısı 2022’den bu yana yüzde binin üzerinde artarak neredeyse 2 milyona dayandı.

KOSGEB İleri Girişimcilik Destek Programı kapsamında yer alan bilet satış platformu FestBlaze Kurucusu Onur Akpınar ise etkinlik sektöründeki gelişmeleri şu sözlerle değerlendirdi: “Kültür, sanat ve spor etkinlikleri, her geçen yıl daha fazla katılımcıyla buluşuyor. Dijitalleşmenin etkisiyle artık insanlar biletlerini anında satın alabiliyor ve etkinliklere daha kolay ulaşabiliyor. Bu süreç, etkinlik sektörünün geleceği açısından büyük bir potansiyel taşıyor.”

SEYİRCİLER, TİYATRO SALONLARINI DOLDURUYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın raporuna göre Türkiye’de sahne sanatlarına olan ilgi her geçen yıl yükseliyor. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen konser, gösteri ve tiyatro etkinliklerine katılımın 2024’te %10’un üzerinde bir ivme kaydettiği izleniyor. İstatistiklerden yola çıkarak niş alanlardaki grafiğe bakıldığında ise 2023-2024 sezonunda 27 bin 399 tiyatroda seyirci sayısının %15 artış göstererek 6,28 milyona ulaştığı görülüyor. 219 tiyatro sahnesiyle İstanbul Türkiye’nin en fazla tiyatro salonuna sahip şehri olurken, onu Ankara 68, İzmir ise 65 sahneyle takip ediyor.

Onur Akpınar, tiyatroya olan ilginin artmasının kültürel etkileşim açısından önemli olduğunu belirterek, “Tiyatro gösterilerine talebin artması, kültürel faaliyetlerin ne kadar değer kazandığını gösteriyor. Dijital biletleme sayesinde seyirciler artık bu performanslara daha hızlı erişerek tiyatro salonlarını dolduruyor” dedi.

“KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİNDE BÜYÜK DÖNÜŞÜM YAŞANACAK”

Türkiye’de kültür, sanat ve turizm sektörlerin önümüzdeki yıllarda da hızlı bir büyüme göstermesi bekleniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2024-2028 Stratejik Planı’na göre, kültürel etkinliklere katılımın her yıl artırılmasıyla turizm gelirlerinin 100 milyar dolara ulaşması ve Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin 35 farklı şehirde gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Dijital platformların ise bu gelişmelerde kritik bir rol edineceği öngörülüyor.

FestBlaze Kurucusu Onur Akpınar sektörün geleceğine ilişkin,“Önümüzdeki yıllarda kültür, sanat ve turizm sektörlerinde büyük bir dönüşüm yaşanacak. Dijitalleşme, etkinliklere katılımı artırırken, hibrit etkinlik modelleri sayesinde kültürel içeriklerin daha geniş kitlelere ulaşması sağlanacak. FestBlaze olarak biz de, kullanıcılarımızın bu dönüşümden en iyi şekilde faydalanması için inovatif çözümler geliştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“KULLANICILARIN DENEYİMLERİNİ PAYLAŞABILECEĞI BİR EKOSİSTEM OLUŞTURDUK”

Biletleme sürecini yalnızca bir satın alma işlemi olmaktan çıkararak, kullanıcı etkileşimini merkeze alan bir deneyime dönüştürdüklerine dikkat çeken FestBlaze Kurucusu Onur Akpınar, açıklamalarını şöyle sonlandırdı: “Konserlerden spor müsabakalarına, festivallerden tiyatro gösterilerine kadar geniş bir etkinlik yelpazesinde hizmet sunuyoruz. Sosyal medya entegrasyonu ve dijital yeniliklerle katılımcılara daha interaktif bir ortam sağlamayı hedefliyoruz. Kullanıcılarımızın etkinliklere sadece katılımcı olarak değil, aktif bir parçası olarak dahil olmalarını istiyoruz. Tam da bunun için bilet almanın ötesinde, deneyimlerini paylaşabilecekleri, diğer katılımcılarla etkileşime geçebilecekleri bir ekosistem oluşturduk.”