Gözler yarına çevrildi: CHP'den, İmamoğlu için Silivri'ye 'saatli' çağrı!

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde 23 Mart'tan bu yana cezaevinde tutuklu bulunan CHP'nin seçilmiş cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'diploma' davası kapsamında yarın hakim karşısına çıkacak.

Pazartesi günü saat 11.00'de Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde görülecek duruşma için CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yurttaşlara dayanışma çağrısı yaptı.

ÖZGÜR ÇELİK'TEN İMAMOĞLU İLE DAYANIŞMA ÇAĞRISI

"Sandıkta kendine güvenmeyenlerin hileleriyle sonuna kadar mücadele edeceğiz!" diyen Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu engellemek için 35 yıllık diplomasını iptal ettiler. Yetmedi, kendisine ve üniversite arkadaşlarına dava açtılar. Toplum vicdanının reddettiği bu davayı yerinde takip etmek için yarın Silivri'deyiz. Türkiye'yi savunmak için orada olacağız! Sandıkta kendine güvenmeyenlerin hileleriyle sonuna kadar mücadele edeceğiz!"