Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’den ‘Önce Bağış Sonra Fabrika Turu’ projesiyle üç STK’ya destek

Yayınlanma: 13.03.2025 - 19:11

Güncelleme: 13.03.2025 - 19:13

Toyota’nın Avrupa’daki en büyük üretim tesislerinden birine sahip olan ve Sakarya Fabrikası’nda ürettiği üstün kaliteli otomobillerini dünyanın dört bir yanına ihraç eden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye (TMMT), ‘iyi bir kurumsal vatandaş’ olma anlayışıyla da toplumsal değer yaratmaya devam ediyor.

TMMT, 2019 yılında başlattığı ‘Önce Bağış, Sonra Fabrika Turu’ projesiyle, fabrika ziyareti talep eden firmaları üretim tesislerinde ağırlıyor. Bu ziyaretler için de alanında önemli toplumsal faydalar sağlayan üç Sivil Toplum Kuruluşu ( STK ) olan Darüşşafaka, LÖSEV ve DenizTemiz Derneği/TURMEPA’ya bağış yapmaları gerekiyor.

AMAÇ: 'HERKES İÇİN MUTLULUK'

TMMT, ‘Herkes İçin Mutluluk Üretme’ felsefesiyle oluşturacağı sosyal etki ile sürdürülebilir gelişime de katkıda bulunmayı amaçlıyor. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda şirket içi aktivitelerle ‘Eşitsizliklerin Azaltılması’, ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’, ‘İklim Eylemi’, ‘Nitelikli Eğitim’ ve ‘Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam’ konularını destekleyen TMMT, Türkiye’de bu alanda önemli çalışmalar yürüten STK’lara destek sunuyor. Bu kapsamda, ‘Önce Bağış Sonra Fabrika Turu’ projesini de bu amaçla yürütüyor.

DARÜŞŞAFAKA, LÖSEV VE DENİZTEMİZ DERNEĞI / TURMEPA’YA DESTEK

Proje kapsamında 1883 yılında kurulmuş ve bugüne kadar binlerce öğrencinin iyi bir eğitim almasına olanak tanıyan Darüşşafaka, 1998 yılında kurulan Lösev ve 1994 yılında kurulan DenizTemiz Derneği / Turmepa ile iş birliğine giden fabrika, firmalardan gelen teknik gezi taleplerini bu üç kuruluştan birine yapılacak bağış karşılığında kabul ediyor.

TMMT, proje kapsamında gerçekleştirilen fabrika turları ile pandemi döneminde ve yeni proje hazırlıkları sürecinde verilen aralara rağmen bugüne kadar çeşitli sektörlerden 95 firma ve 1.802 çalışan tarafından ziyaret edildi. Bu proje ile 2019 – 2024 döneminde üç STK’ya toplam 1 milyon 602 bin 700 TL’lik destek sağlandı. TMMT’nin ‘Önce Bağış Sonra Fabrika Turu’ projesi kapsamında sadece 2024 yılında 23 firma, 452 çalışanı ile TMMT fabrika ziyareti gerçekleştirdi.

TMMT FABRİKASI TURUNA YOĞUN İLGİ

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. fabrika turuna katılmak isteyen kuruluşlar, ‘Önce Bağış, Sonra Fabrika Turu’ projesindeki işbirliği kapsamında seçecekleri üç sivil STK’dan birine fabrika tarafından belirlenen bağış miktarını gerçekleştirdikten sonra oluşturulan bir takvim dâhilinde üretim tesislerine teknik gezi planlanıyor. Fabrika turuna katılmak isteyen eğitim kurumlarından ise herhangi bir bağış talep edilmiyor.

Proje kapsamında gerçekleştirilen fabrika turlarında katılımcılara, standart ve geliştirilmiş olmak üzere iki farklı seçenek sunuluyor. Her iki seçenek de katılımcılara, TMMT’nin üretim süreçlerini yakından görerek deneyimleme imkânı tanırken, toplumsal fayda yaratma anlamında da önemli bir fırsat sunuyor. Teknik fabrika gezilerinde katılımcılar üretim esnasında; pres, kaynak, boya ve montajdan oluşan dört temel prosesi bir rehber eşliğinde yerinde görme fırsatı yakalıyor. Ayrıca TMMT yetkilileri, katılımcılardan gelecek talebe uygun içeriklerde sunumlar yapıyor.