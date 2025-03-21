Tudem, öğrencinin ve öğretmenin yanında!
Tudem Yayın Grubu'nun pandemi döneminde hayata geçirerek milyonlarca çocuğa ulaştırdığı tamamen ücretsiz içerik platformu “Tudem Yanında” yenilenen yüzüyle geri döndü. 40. yılını geride bırakan Tudem'in zengin eğitim ve kültür yayınları kataloğundan çeşitli içeriklerin indirilebileceği bir platform hizmeti sunan “Tudem Yanında” artık yıl boyunca her an öğrencinin ve öğretmenin yanında olacak.
Dopdolu içerik, üstelik tamamen ücretsiz!
“Tudem Yanında” platformunda okul öncesinden 8. sınıfa kadar, her kademe için özel olarak hazırlanmış testler, çalışma yaprakları, okuma odaklı etkinlikler gibi nitelikli ve güvenilir içerikler www.tudemyaninda.com sitesi üzerinden tamamen ücretsiz olarak indirilebilecek. Tudem'in deneyimli öğretmen ve editör kadrosu tarafından tasarlanan içerikler, belirli periyodlarla güncellenerek yayımlanacak.
Ara tatilde, Tudem yanında! İndir, çıktı al, evde-tatilde istediğin yerde çalış
21 Mart tarihinde yayın hayatına başlayan “Tudem Yanında” platformu, 29 Mart-6 Nisan tarihleri arasındaki ara tatilde çocukları yalnız bırakmayacak. 9 günlük tatili hem öğrenciler hem de öğretmenler için verimli kılacak “Tudem Yanında” içerikleri, ücretsiz olarak rahatça indirilebilir formatta siteye yüklenecek; bu sayede çocuklar diledikleri zamanda ve yerde öğrenme yolculuklarını sürdürebilecek.
Yıl boyunca sınırsız öğrenme...
Platformda ayrıca ortaokul öğrencileri için ortak yazılılardan hemen önce ücretsiz provalar, LGS sınavından önce LGS provası, yaz tatilinden önce ise ilkokul ve anaokulu öğrencileri için Yaza Hazırlık içerikleri yayınlanıyor olacak. Üstelik tamamen ücretsiz!
“Tudem Yanında” platformu, özgün içerikleriyle yıl boyunca Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrencilere ulaşmayı ve sınırsız öğrenmenin kapılarını açmayı hedefliyor.
Ayrıntılı bilgi için www.tudemyaninda.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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