Turizmde “sürdürülebilir” dönüşüm

Yayınlanma: 22.04.2025 - 17:09

Güncelleme: 22.04.2025 - 17:09

Küresel ısınma, günümüzün en büyük çevresel sorunlarından biri. Tüm alanlarda olduğu gibi turizm endüstrisi de bu mücadelede sorumluluk alarak sürdürülebilirlik odaklı adımlar atıyor. Endüstri, 2050 yılına kadar karbon emisyonlarını sıfırlamak hedefiyle yeşil dönüşüme yöneliyor.

Bu dönüşüm sürecinin öncülerinden Coral Travel Group, Antalya Xanadu Resort Otel’de bir çalışma toplantısı düzenledi. Toplantıya, King’s College London İşletme Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölümü’nden Prof. Marc Lepere, Energy & Environment Alliance (EEA) İcra Kurulu Başkanı Ms. Ufi Ibrahim ve TOBB Üniversitesi İşletme ve Finans Bölümü’nden Prof. Ali Alp, TÜROFED Başkanı Erkan Yağcı veAKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu’nun yanı sıra, Türkiye’nin önde gelen otel yatırımcı gruplarından Adalya, Aska, Barut, Champion, Eftalia, Ela, Kilit, Sherwood, Xanadu’nun ile Diana Turizm’in yönetim kurulu başkanları ile üyeleri katıldı.

Sürdürülebilir turizm 7,5 kat büyüyecek

Antalya’da düzenlenen toplantıda, aynı zamanda King's College London İşletme Fakültesi Yürütme Kurulu Üyesi ve ESG (Çevresel, Sosyal, Yönetişim) ve Sürdürülebilirlik Bölüm Başkanı olan Prof. Marc Lepere’nin sunduğu veriler, sürdürülebilir turizmin geleceğine dair çarpıcı öngörüler içeriyor.

Prof. Marc Lepere'nin paylaştığı güncel araştırmalara göre, küresel sürdürülebilir turizm pazarının 2033 yılına kadar 7,5 kattan fazla büyümesi bekleniyor. Farklı kaynaklardan derlenen veriler, sürdürülebilir turizmin:

• 2023 yılında 1.71 trilyon dolar büyüklüğe ulaştığını,

• 2033’ye kadar yıllık ortalama yüzde 17.3 büyüme ile 13 trilyon dolarlık (Custom Market Insights, 2025) bir hacme (Precedence Research, 2024) ulaşacağını ortaya koyuyor.

• Sürdürülebilirlik yalnızca çevreci otellerin değil, aynı zamanda farklı seyahat segmentlerinin de öncelikli gündem maddesi hâline geliyor. Aile turizmi sürdürülebilir turizmin en büyük segmenti olmayı sürdürüken, tek başına seyahat edenler (solo travelers) ise yükselen bir trend olarak dikkat çekiyor. Lüks turizm pazarı, 2023’te 1.38 trilyon dolar büyüklüğe ulaşırken, 2032’ye kadar yüzde 7.9’luk büyüme ile 2.8 trilyon dolara çıkması bekleniyor (Grand View Research).

Yeşil dönüşüm yatırımlarla mümkün

Rakamları paylaşan Prof. Lepere, yeşil dönüşümün yalnızca bir etik tercih değil, aynı zamanda güçlü bir ekonomik fırsat sunduğunu vurguladı. Turizm yatırımlarının çevresel sürdürülebilirlik kriterlerine uygun şekilde yönlendirilmesi, sektörün hem risklerini azaltacak hem de finansal performansını güçlendirecek. “İklim riski artık sadece çevresel değil, aynı zamanda finansal bir risktir” diyen Lepere, otelcilik ve turizm sektörünün bu dönüşüme hızla adapte olmasının kritik olduğunu belirtti.

Lepere, “Yeni düzenlemeler muhasebe uygulamalarını ve finansal piyasaları temelden dönüştürüyor. Otelcilik endüstrisinin bu değişime hızla uyum sağlaması, hem iklim risklerini azaltmak hem de rekabet gücünü artırmak açısından büyük önem taşıyor. Çünkü iklim riskleri yalnızca çevresel değil, aynı zamanda finansal risklerdir” dedi.

Sürdürülebilir iş uygulamalarının, işletmelerin kârlılığını artırdığını ve gayrimenkul varlıklarının değerini koruduğunu belirten Prof. Lepere, yeşil enerji yatırımlarının doğru şekilde finanse edilmesinin bu açıdan kritik olduğunu vurguladı. Değişen küresel sermaye piyasalarında, şirketlerin kârlılıklarını ve varlık değerlerini korumak için sürdürülebilirlik, esneklik ve stratejik öngörüyü bir arada barındıran yeni bir bakış açısına ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

“Sektörün önemli yatırımcıları ile küresel bir koalisyon kuruyoruz”

Energy & Environment Alliance (EEA) İcra Kurulu Başkanı Ufi Ibrahim ise otelcilik endüstrisinin küresel etkisine dikkat çekti:

“Yatırımcılar ve liderler olarak attığınız adımlar yalnızca konaklama endüstrisinin geleceğini değil, toplumları, ekonomileri ve gezegenimizi de etkiliyor. EEA olarak amacımız; sizlere bilgi, teknoloji, iş birlikleri ve etki gücü sunarak bu dönüşümde liderlik etmenizi sağlamak. Çevresel ve sosyal liderliği finansal performansla birleştirmeye kararlı, ileri görüşlü yatırımcılar ve işletmecilerden oluşan küresel bir koalisyon inşa ediyoruz.”

“Endüstrinin bilgiyle güçlenmesi için bir aradayız”

Toplantıya ev sahipliği yapan Coral Travel Group Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Bektaş, buluşmanın önemine şu sözlerle dikkat çekti:

“Türk turizmciler olarak çevreye karşı sorumluluğumuzun farkındayız ve sürdürülebilir turizm anlayışını benimsiyoruz. Bu noktadaki görevimiz, konaklama endüstrisinin önde gelen temsilcilerini, akademisyenleri ve uluslararası kuruluşları aynı platformda buluşturmaktır. Düzenlediğimiz çalışma toplantısı endüstrinin bilgiyle güçlenmesine katkı sağladı. Bu tür buluşmaların, yeni trendlere ve teknolojilere uyumu kolaylaştıracağına inanıyoruz.”

Toplantı sonunda, sürdürülebilirlik, esneklik ve stratejik öngörüyü birleştiren ortak bir yaklaşım geliştirmek amacıyla King’s College, EEA ve Türk otelciler arasında ortak bir çalışma yürütülmesine karar verildi.