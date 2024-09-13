Türk tüketicilerin gıda tercihi: Taze, lezzetli, yerli ve yöresel

Yayınlanma: 13.09.2024 - 17:53

Güncelleme: 13.09.2024 - 17:53

Türk tüketiciler, global trendlerin ve ekonomik dalgalanmaların izini sürse de yiyecek ve içeceklerde prensiplerinden ödün vermiyor. Türklerin gıda seçimlerindeki önceliklerine ışık tutan Statista araştırmasından hareketle, tüketicilerimizin tercihlerini sosyoekonomik faktörlere göre inceleyen Freelance Group Kurucusu Hüseyin Başaran, 10 yıllık deneyimlerinden hareketle bu alanlardaki içgörülerini ve başarı hikayelerini paylaştı.

Almanya merkezli araştırma şirketi Statista’nın binden fazla tüketicinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Türk tüketicilerin %72’si gıda tercihlerinde tazeliği önceliklendirirken, %61’i iyi tat ve lezzeti ön planda tutuyor. %56’sı ise yüksek kaliteyi belirleyici bir unsur olarak değerlendiriyor. Bu bilgilerden hareketle içgörülerini paylaşan iş insanı Hüseyin Başaran, “Tüketicilerimizin eğilimlerinde de anlaşılacağı üzere, yiyecek ve içecek seçimlerinde lezzet ve kalite birçok kişi için kritik önem taşıyor. Bunun yanı sıra hizmet sektöründeki 10 yıllık deneyimimize dayanarak, insanların son yıllarda sadece bu unsurları değil, farklı etkenleri de göz önünde bulundurduğunu gözlemliyoruz. Örneğin, son yıllarda yerli markalara ya da farklı bölgelerimizdeki yöresel tatlardan ilham alınarak oluşturulmuş ürünlere yoğun rağbet olduğunu görüyoruz” dedi.

“8 markamızla İzmir halkına ve turistlere hizmet veriyoruz”

Freelance Group Kurucusu Hüseyin Başaran, “Türkiye’deki tüketicilerin öncelikleri arasında artık sağlık, yerellik ve deneyim gibi metrikler ön planda. Bizim gibi yaratıcı ve yenilikçi fikirleri hayata geçirerek tüketicilerin beklentilerini karşılayan markalar başarıyı garantiliyor. Örneğin, İzmir, Bornova’nın ilk ve tek bubble tea mağazası olan işletmemizle birlikte müşterilerimize taze ve farklı tatlar sunarak yeni bir dünyanın kapılarını açıyoruz. Bunun yanı sıra yine kafe, bar ve restoran gibi 8 markamızla İzmirlilere ve şehrin turistlerine farklı konseptlerle hitap ediyoruz. Bu gibi butik projelerimizden elde ettiğimiz perakende çıktılarını, diğer sektörlerimize taşıyarak hizmete dönüştürüyor, yeni yatırım alanları açıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Başarıya giden basamakların her adımını birlikte çıkıyoruz”

Faaliyet gösterdikleri sektörlerde yeni markalar oluştururken danışmanlık almadıklarını ve kendi stratejileriyle ilerlediklerini belirten Hüseyin Başaran, “Amaç ve fikirlere uygun taşınmazları belirleyip geliştirdiğimiz, uygulama sonrası müşterilerimize sunduğumuz gayrimenkul ve inşaat sektöründe; sosyal medya içerikleri ürettiğimiz ve analizler gerçekleştirdiğimiz dijital hizmetlerde butik projeler geliştiriyoruz. İşin başından sonuna kadar her adımında aktif olarak yer alıyoruz. Örneğin, bir emlak projesinde lokasyonunu kendim buluyorum. Tüm konsepti, tadilat ve şantiyenin süreçlerini ve iç mimarlık konularını birebir yürütüyorum. Ardından müşterimizin logosuna kadar üstleniyorum. Böylece profesyonel ekibimle birlikte müşterilerimizin başarıya giden basamaklarını birlikte çıkıyoruz” şeklinde konuştu.

“Enflasyona yenik düşmemek için markaların sağlam adımlarla ilerlemesi gerekiyor”

Rekabetin yoğun olduğu ve dinamikleri sürekli değişen iş dünyasında şirketlerin, küresel makro ekonomik koşullara göre sağlam adımlarla ilerlemesi gerektiğinin altını çizen Freelance Group’un Kurucusu Hüseyin Başaran, “Hem dünyada hem de Türkiye’deki piyasalar enflasyona göre şekillenmeye ve değişmeye devam ediyor. Tam da bu yüzden, markaların her zaman dikkatli adımlar atarak ilerlemesi gerekiyor. Biz de büyüme stratejilerimizi tamamen bu temeller üzerine inşa ediyoruz” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sürekli olarak Ar-Ge çalışmaları yapmaya ve yeni işbirliklerine imza atmaya devam ediyoruz. Halihazırda oluşturduğumuz büyük bir franchise sistemimiz var. Yakın zamanda birçok ilde yeni markalarla işbirliği yapacağız. Hizmet, gayrimenkul & yatırım ve sosyal medya sektörlerinde özgün projeler yaratan, yetkin ekibiyle dinamik bir organizasyon şeklinde konumlanan Freelance Group olarak, disiplinler ve sektörler arası ilişkiyi kendi bünyemizde harmanlamaya devam edeceğiz. Markaların en iyi çözüm ortağı olarak hikayemize yeni başarılı projeler ekleyeceğiz.”