Türk yemek fabrikası İngiltere’ye gidiyor

Yayınlanma: 28.09.2024 - 12:25

Güncelleme: 28.09.2024 - 12:25

Dünya genelinde sağlıklı beslenme trendi giderek yaygınlaşırken tüketicilerin tercihi artık pratik hazır yemeklerden yana oluyor. Taze, paket yemek servisi modeli, günlük beslenme rutinlerini kökten değiştirirken hem zamandan tasarruf edilmesini sağlıyor hem de porsiyon kontrolü gibi avantajlarıyla düzenli beslenmenin kapısını aralıyor. Global çapta süregelen bu tablonun Türkiye’de de benzerlik taşıdığını ortaya koyan Cognitive Market Research’ün verilerine göre Türkiye sağlıklı yemek dağıtım hizmeti pazarının 2024 sonunda 600 milyon TL'lik değere ulaşması bekleniyor. İstanbul’da 13 yıldır hizmet vererek ayda 100 bin yemeği tüketicilere ulaştıran hazır yemek markası FitChef, hijyenik ve taze diyet yemekleriyle 23 Eylül’de Ankara’da da hizmet vermeye başladıklarını duyurdu. Hizmet ağlarını genişletmeleriyle birlikte üretim yaptıkları bin metrekarelik fabrikalarını da 5 bin metrekarelik yeni bir fabrikaya taşıyacaklarını belirtirken yakın gelecekte yurt dışına da açılarak ekonomiye katkıda bulunacaklarını bildirdi.

FitChef CEO’su Okan Tegen, konuya dair detayları şu sözlerle paylaştı: “Diyet yemek alanında pazar lideri olarak konumlanıyoruz. En iyi malzemelerle hazırlanan taze ve temiz içerikli yemeklerimizi günlük olarak pişirip, adrese teslim ediyoruz. İstanbul’da gün geçtikçe büyüyen ağımızı eylül ayında Ankara ile taçlandırdık. Önümüzdeki yıl da İzmir, Bursa, Kocaeli ve Antalya’da dağıtım ağımızı genişletmeye devam edeceğiz. Bir sonraki hedefimiz olan yurt dışı pazarı için de görüşmelerimiz ve araştırmalarımız sürüyor” dedi.

“Sağlıklı beslenmek için zaman kaybetmeye gerek yok”

Hazır yemek tüketicilerinin sağlık konusunda farkındalıklarının artmasıyla birlikte tercihlerin dengeli ve porsiyon kontrollü öğüne evrilmeye başladığını vurgulayan FitChef CEO’su Okan Tegen, “Biz de uygun ve sağlıklı yemek alternatiflerimizle özel hazırlanmış menülerimizi doğrudan eve teslim olarak sunuyoruz. Diyet yapmak isteyenlere, spor yapanlara, ketonejik beslenme ya da tek öğün isteyenlere, aralıklı oruç tutanlara, detoks tercih edenlere, vejeteryanlara, alerjik bünyelere kadar farklı beslenme taleplerini ve zevklerini karşılaşıyoruz. Bu sayede kullanıcılar sağlıklı beslenmek için zaman kaybetmiyor. Örneğin çalışan anne ve babalar çocukları için besleyici, sağlıklı öğünler hazırlayacak vakti her zaman bulamıyor. Taze ve hijyenik menülerimizle müşterilerimizin alması gereken ve planlanan tüm besin değerleri kapıya kadar geliyor” şeklinde konuştu.

“İstanbul’daki ivmemizi Ankara’da da kısa sürede yakalayacağız”

“Eve yemek dağıtım hizmetleri, iş insanları, dizi oyuncuları, futbolcular yoğun talep alıyor. 3 yıl Cristiano Ronaldo’nun yetiştiği takım olan Sporting Lisbon Beşiktaş maçı için Türkiye’ye geldiğinde tüm ekip için 70 kişilik yemek sipariş etmişlerdi. Spor camiasından özellikle de kadın voleybolcular tarafından yoğun ilgi görüyoruz. Bu yaz Paris Olimpiyatları’nda milli takımımızın önemli isimlerinin yemeklerini biz hazırladık” diyen Okan Tegen,

“Lezzetli ve dengeli yemekler hazırlamak zor ve zaman alıcı olabiliyor. Bu yüzden beslenme uzmanları tarafından oluşturulan özel menülerle müşterilerimize hiçbir çaba sarf etmeden besleyici yemekler sunuyoruz. İstanbul’da aylık 100 bine yakın hazır yemek üretip teslim ediyoruz ve Ankara’dan gelen talepleri karşılamak amacıyla başkentimizde de operasyonlara başladık. Yıl sonuna kadar Ankara’da 10 bin adet teslimat yapmayı, bir yıl içinde ise İstanbul’daki rakamlarımıza ulaşmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Londra’yı yurt dışındaki operasyon merkezimiz yapacağız”

“Üretim kapasitemizi büyütürken lezzetten ödün vermemek adına yıllardır akıllı fırınlar kullanıyoruz. Uzman şeflerimizle hazırladığımız reçeteleri özel fırınlarda pişiriyoruz. Bu sayede insan faktörünü devreden çıkarıyoruz. Kapasite artışı yaparken de daha çok fırın kullanabilceğimiz alanlar oluşturuyoruz. Üretim ve dağıtım ağlarını her daim genişletmeye odaklanıyoruz” şeklinde konuşan FitChef CEO’su Okan Tegen, yatımlarına dair de açıklamada bulunarak sözlerini sonlandırdı:

“İstanbul ve Ankara’dan sonra, önümüzdeki yıl İzmir, Bursa, Kocaeli ve Antalya’da faaliyetlerimize başlayacağız. Bu büyüme stratejisi aslında şu ana kadar elde ettiğimiz başarının bir göstergesi niteliğinde. Öyle ki, 4 yıl önce yenilediğimiz bin metrekarelik üretim tesisimiz %80 kapasite ile çalışıyor. Planladığımız Türkiye genelindeki operasyonlarımız için Gebze’de 5 bin metrekarelik bir fabrikaya taşınacağız. 2025’te yıllık 2 milyon, 2028’de ise 10 milyon adet hazır yemek üretmeyi planlıyoruz. Yeni fabrikamızda üretime başladıktan sonra, günlük ve taze yemek dağıtım hizmetlerimizi yurt dışına taşımayı hedefliyoruz. İngiltere’de çok aktif olan bir gıda lojistik şirketiyle görüşmelerimiz sürüyor. Londra’yı hazır yemeğin başkenti olarak görüyoruz. Londra’da şampiyonlar liginde yarışmak istiyoruz. Yurt dışındaki operasyonlarımıza Londra’da başlayarak sonrasında oradaki depolarımızı üretim tesisine çevirmeyi planlıyoruz. Londra’yı operasyon merkezimiz yaparak büyük markalarla pazardaki rekabete iddialı bir giriş yapacağız.”