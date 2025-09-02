Türkiye’nin sağlıklı mutfak elçisi ünlü Mehmet Numan Ünsal, Amerikan gastronomisine yeni soluk getiriyor

Türkiye’de sağlıklı beslenme ve fonksiyonel mutfak denince akla gelen isimlerden Şef Mehmet Numan Ünsal, birikimini ABD’ye taşıdı. Uzun yıllar Türkiye’de sağlıklı ve lezzetli tarifler geliştiren, kafe konseptleri ve sağlıklı paketleme yöntemleriyle öncü çalışmalar yapan Ünsal, Florida’nın Fort Lauderdale bölgesinde “Eat Well, Drink Joy” adlı restoran açtı. Sağlık ve lezzeti bir arada sunan şef, bilimsel temellere dayanan tarif geliştirme becerisi ve lezzetten ödün vermeyen anlayışıyla Amerikan mutfağına rafine bir dokunuş katıyor. Sağlıklı beslenmeyi daha erişilebilir ve uygulanabilir kılıyor.

Purdue Üniversitesi’nin Gıda İçgörüleri Raporu’na göre, tüketicilerin %76’sı sağlıklarının yediklerine bağlı olduğunu düşünüyor. %81’i beslenme düzenini geliştirmenin sağlıklarını iyileştirmek için en etkili yol olduğunu belirtiyor. Sağlıklı beslenmeye dair farkındalığa rağmen, pek çok kişi bu dönüşümü hayata geçirmekte zorlanırken; tarif geliştirme becerisi ve lezzetten ödün vermeyen mutfak anlayışıyla tanınan Şef Mehmet Numan Ünsal, yeni restoranına dair, “Sağlıklı beslenme konusunda edindiğim birikimimi Amerika’ya taşıyarak Fort Lauderdale’de vizyonumu yansıtan Eat Well, Drink Joy’u açtım. Bu mekanı sadece yemek yemek için değil, iyi yaşamı benimsemiş herkes için tasarladım. Restoranımız, dengeli ve kaliteli kahvaltı ile brunch menüsüyle kısa sürede dikkat çekiyor. Mevsimsel malzemelerle hazırlanan tarifler, taze sebzeler ve ev yapımı ürünlerle sağlığı ve lezzeti aynı tabakta buluşturuyor” dedi.

“Sağlıklı beslenme, sadece kalori miktarını d ü ş ürmek de ğildir”

Türkiye’de sağlıklı beslenmeye bakış açısını değiştiren çözümleriyle hem sektörün hem de halkın sevgisini kazanan Mehmet Numan Ünsal, mutfağa sağlık katmanın yanı sıra; Türkiye’nin öncü gastronomi akademilerinde profesyonel şefler yetiştirdi. Beslenmede sağlığın pişirme aşamasındaki seçimlerden başladığını ifade eden Mehmet Numan Ünsal, “Sağlıklı beslenme sadece kalori miktarını düşürmek değil, doğal ve dengeli içeriklerle vücuda gerçek fayda sağlamak demektir. Kızartma yerine fırınlama ve buharda pişirme gibi yöntemler kullanıyoruz. Menüde glutensiz ve vegan seçeneklerin ön planda olduğu, zengin ve çeşitli alternatifler sunuyoruz. Amacımız, tadı geri plana atmadan, temiz ve sağlıklı bir mutfak sunmak. İlhamımız geleneksel tariflerin sadeliği ve günümüzün beslenme ihtiyaçları. Yağ, şeker ve pişirme yöntemlerini değiştirerek klasik tarifleri daha hafif ve sindirimi kolay hale getiriyoruz. Sağlıklı beslenmenin sıkıcı olmak zorunda olmadığını, aksine ilham verebileceğini göstermek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Sağlıklı bir gastronomi deneyimi sunuyoruz”

Fonksiyonel mutfak anlayışıyla Eat Well, Drink Joy’un sadece bir restoran değil, bir yaşam biçimi sunduğunu vurgulayan Şef Mehmet Numan Ünsal, “İnsanların sağlıklı beslenmeyi hayatlarına entegre etmekte zorlandığını biliyoruz. Bu yüzden restoranımızda sadece yemek değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı sunuyoruz. Florida’da daha önce restoran tecrübesi edinmiş biri olarak bu bölgenin damak tadına ve kültürüne hakimim. Daha önce Palm Beach County’deki Akdeniz restoranımız bölgenin en iyi restoranlar arasında yer almıştı. Şimdi Fort Lauderdale’de bu deneyimi yeni bir vizyonla birleştirdiğimiz bir alan yarattık. Eat Well, Drink Joy’la seçici damaklara hitap eden sağlıklı bir gastronomi deneyimi sunmak istiyoruz” ifadelerini kullanarak sözlerini şöyle sonlandırdı:

“ABD gibi obezitenin yaygın olduğu bir ortamda hem lezzetli hem de dengeli beslenmenin mümkün olduğunu göstermek önemli. Bu yaklaşım, kahvaltı ve brunch kültürüne yeni bir bakış getiriyor. Hedefimiz, sağlıklı yaşamı benimseyen kitlelere farklı lokasyonlarda ulaşmak ve bu konsepti şubeleştirerek daha geniş kitlelerle buluşturmak. Gerçek ve ilham verici tabaklarla bireylerin yaşam kalitesini artırırken, toplumsal sağlığa da katkıda bulunmak istiyoruz. Bu anlayışı sadece Amerika’yla sınırlamayıp, wellness kültürünün geliştiği Avrupa şehirleri ve Dubai gibi gastronomi merkezlerinde de yaygınlaştırmak istiyoruz. Sağlıklı, doğal ve lezzetli yemeklere ihtiyaç duyulan her yerde var olmak istiyoruz.”