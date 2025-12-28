Gülben Ergen'den 'başörtülü kadının elini tutmadı' iddiasına yanıt

Şarkıcı Gülben Ergen, başkanlığını yürüttüğü Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nin, 60'ıncı anaokulu açılışını Adıyaman'da yaptı.

Şehirdeki 3'üncü anaokullarını açan Ergen, "Ülke gündeminde bu kadar kötülüğün olduğu dönemde Çocuklar Gülsün Diye bir ışık kümesi gibi parlamaya devam ediyor" diye konuştu.

'BAŞÖRTÜLÜ KADININ ELİNİ TUTMADI' İDDİASI

Etkinlikte halay çekme esnasında Gülben Ergen'in yanındaki başörtülü kadının elini bilerek tutmadığı iddia edildi.

Söz konusu iddia iktidara yakın medya tarafından da servis edildi.

Ergen, X hesabından yaptığı paylaşım ile iddialara tepki gösterdi, "Bunlar gibiler yüzünden ülke birbirini ötekileştirir oldu! Cahil! Özür dile özür!" diye yazdı.

Ergen, şunları söyledi:

"Benim için insanlar ikiye ayrılır.

İyi insanlar.

Kötü insanlar.

Halay çeken genç kızlarımızla dalıp gitmişim.

Elini tutmadığım kadın diye bi şey olamaz.

Kötü niyetinizde boğulun!

İnsanları ne giydikleri ya da giymedikleri üzerinden yargılamam.

Yargılayan cahiller ordusu zavallısınız!"