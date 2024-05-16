Türkiye’nin Dijital İtibar Şampiyonları belli oldu

Yayınlanma: 16.05.2024 - 16:15

Güncelleme: 16.05.2024 - 16:15

Haberin hızla yayıldığı, bir paylaşımla saniyeler içinde algıların değişebildiği dijital dünyada markalar itibarlarını doğru yönetebiliyorlar mı? INBUSSINES'IN mayıs sayısında yer alan ve 18.45 İletişim Ajansı iş birliğiyle gerçekleştirilen Dijital İtibar Raporu–DİR100 bu sorunun cevabını vererek, markaların dijital dünyadaki karnesini net bir şekilde ortaya koyuyor.

B2C şirketlerin odak noktasına alınarak, 20 farklı sektörden en çok konuşulan 100 şirketle ilgili 24 milyon içeriğinin analiz edilmesiyle oluşturulan araştırma, markaların konuşulma hacimlerinin 2022’ye göre ciddi şekilde arttığını gösteriyor.

Dijital içeriklerin; toplam sonuç, tahmini erişim, olumlu, olumsuz, nötr gibi 9 farklı başlık altında analiz edildiği araştırmada 2023'ün dijital dünyada en itibarlı şirketleri listesinde ilk beşte sırasıyla Arçelik, Aras Kargo, Türk Hava Yolları, Netflix ve Trendyol yer aldı.

Dijital dünyada en çok konuşulan marka sıralamasında bu yıl ilk sırayı Türk Hava Yolları alırken, geçen yılın birincisi Netflix bu yıl listeye ikinci sıradan girdi. 2022 yılında 18’inci sırada yer alan Trendyol büyük bir başarı göstererek 2023’te en çok konuşulan üçüncü marka olarak listeye adını yazdırdı.

Geçen yıl dijital mecrada en çok konuşulan markalar listesinde ilk onda olan üç marka; Yemeksepeti, Vodafone ve Disney+ ise bu sene listede şaşırtıcı bir şekilde geriledi.

NEGATİF İÇERİK YÜKSEK

2023 yılında sosyal medyanın kullanım düzeyinin arttığı gözlenirken sosyal medyada en çok konuşulan markalar sırasıyla Türk Hava Yolları, Netflix ve Türk Telekom oldu. Webde ise e-ticaret platformları öne çıktı. Webde en çok konuşulan markalar sıralamasında Trendyol, Hepsiburada ve Apple ilk üçte kendine yer buldu.

DİR100-2023 listesine baktığımızda markalarla ilgili dijital mecrada genellikle negatif konuşmaların ağırlıkta olduğu görüldü. Negatif yönde en çok konuşulan markalar sıralamasında ilk üçte Hepsiburada, Petrol Ofisi, Netflix yer aldı. Pozitif konuşulma oranı en yüksek ilk üç marka ise Nescafe, Bridgestone ve Dimes oldu.

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https://1845.com.tr/dijitalitibarraporu2023/index.html