Türkiye'nin saatçisi Saat&Saat 30 yaşında!

Yayınlanma: 22.05.2024 - 19:03

Güncelleme: 22.05.2024 - 19:03

Biliriz ki saat bir aksesuardan daha fazlasıdır. Her şeyden önce zamana değer katar. Yalnızca saati değil; bizi, zevkimizi, özenimizi de gösterir. Bizlerin saat kullanımında ise bunların yanı sıra özellikle kültürün ve toplumun da bir yansıması bulunur. Saat&Saat'in 30. yılı özelinde hazırlanan reklam filmi, zaman ve saat algısını mizahi bir dille ele alıyor.

Serkan Keskin’in seslendirmesiyle hayat bulan aRthuR imzalı reklam filminin yönetmen koltuğunda Can Pehlivanlı oturuyor. Film, saate bakış açımızı gösteren hepimizin aşina olduğu mizansenleri ustalıkla yansıtarak izleyicilere kendi hayatlarından kesitler sunuyor. Reklam filmi, bizlerin zamanı nasıl yönettiğini, ne denli esnek ve kendine özgü zaman anlayışı olduğunu yaratıcı bir şekilde anlatıyor.

Herkesin kendinden bir parça bulabileceği, bizi biz yapan zaman anlayışımıza dair hayatın içinden anları ekrana yansıtan reklam filminin sonunda marka, 30. yaşını kutluyor.

Saat&Saat, ülkemizi iyi tanıdığını, yansıttığını ve toplumumuzla özdeşleşerek “Türkiye’nin Saatçisi” olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.