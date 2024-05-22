Türkiye'nin saatçisi Saat&Saat 30 yaşında!

Saat sektöründe adından sıkça bahsettiren Saat&Saat, 30. yılını kutlamak için anlamlı bir reklam filmi yayınladı. Bu yeni reklam filminde, toplumumuzun kendine özgü “saat” ve “zaman” yönetimi anlayışı esprili bir dille ele alınıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2024 - 19:03
Türkiye'nin saatçisi Saat&Saat 30 yaşında!
Abone Ol google-news

Biliriz ki saat bir aksesuardan daha fazlasıdır. Her şeyden önce zamana değer katar. Yalnızca saati değil; bizi, zevkimizi, özenimizi de gösterir. Bizlerin saat kullanımında ise bunların yanı sıra özellikle kültürün ve toplumun da bir yansıması bulunur. Saat&Saat'in 30. yılı özelinde hazırlanan reklam filmi, zaman ve saat algısını mizahi bir dille ele alıyor.

Serkan Keskin’in seslendirmesiyle hayat bulan aRthuR imzalı reklam filminin yönetmen koltuğunda Can Pehlivanlı oturuyor. Film, saate bakış açımızı gösteren hepimizin aşina olduğu mizansenleri ustalıkla yansıtarak izleyicilere kendi hayatlarından kesitler sunuyor. Reklam filmi, bizlerin zamanı nasıl yönettiğini, ne denli esnek ve kendine özgü zaman anlayışı olduğunu yaratıcı bir şekilde anlatıyor.

Herkesin kendinden bir parça bulabileceği, bizi biz yapan zaman anlayışımıza dair hayatın içinden anları ekrana yansıtan reklam filminin sonunda marka, 30. yaşını kutluyor.

Saat&Saat, ülkemizi iyi tanıdığını, yansıttığını ve toplumumuzla özdeşleşerek “Türkiye’nin Saatçisi” olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Çorum FK'den hakem isyanı: 'Mahvettiniz'

Çorum FK'den hakem isyanı: 'Mahvettiniz'
Erdoğan, Reisi’nin cenaze törenine katılacak

Erdoğan, Reisi’nin cenaze törenine katılacak
Bu okulda 556 yıldır kesintisiz eğitim veriliyor

Bu okulda 556 yıldır kesintisiz eğitim veriliyor
Tek ısırık hamile kadının hayatını mahvetti!

Tek ısırık hamile kadının hayatını mahvetti!
Gizlilik merak uyandırmıştı: Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın nikâhından fotoğraflar

Gizlilik merak uyandırmıştı: Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın nikâhından fotoğraflar
4600 telefon satın alıp 4 ayda 415 bin dolar kazandı

4600 telefon satın alıp 4 ayda 415 bin dolar kazandı
Konyaspor'dan Galatasaray maçına özel tişört: 'İnancım korkumdan daha büyük'

Konyaspor'dan Galatasaray maçına özel tişört: 'İnancım korkumdan daha büyük'
Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift bir Marvel filminde mi yer alacak?

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift bir Marvel filminde mi yer alacak?