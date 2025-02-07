Turna.com’dan Sevgililer Günü'ne Özel Romantik Rota Önerileri

Yayınlanma: 07.02.2025 - 17:54

Güncelleme: 07.02.2025 - 17:56

Çevrimiçi seyahat platformu Turna.com’un hazırladığı Sevgililer Günü’ne özel rotalar rehberi, göz alıcı doğal güzellikleri, etkileyici manzaraları ve romantik atmosferleriyle öne çıkan destinasyonları bir araya getiriyor. Türkiye’nin huzurlu tatil beldelerinden Avrupa’nın tarihi şehirlerine kadar uzanan bu rotalar, Sevgililer Günü’nü unutulmaz anılarla taçlandırmak isteyen çiftlerin keşfini bekliyor.

ALPLERİN ETEKLERİNDE ROMANTİK BIR KAÇIŞ: HALLSTATT

Avusturya’nın masal diyarlarını anımsatan kasabası Hallstatt, Sevgililer Günü’nü unutulmaz kılmak isteyenler için eşsiz bir atmosfer sunuyor. Buz gibi berrak Hallstatter Gölü, karla kaplı Alpler ve tarihi ahşap evler, bu büyüleyici kasabayı romantik bir keşif için ideal hale getiriyor.

Göl kıyısında yürüyüş yapmak, tarihi kasaba meydanında bir kahve molası vermek ve Skywalk Hallstatt’ta panoramik bir manzara eşliğinde anılar biriktirmek Hallstatt’ın sunduğu özel deneyimlerden sadece birkaçı. Üstelik 2.000 TL’den başlayan uçak bileti fiyatlarıyla, bu güzel kasabaya ulaşmak mümkün.

GÜN BATIMININ EN GÜZEL TONLARIYLA TANIŞMAK İSTEYENLERE: BOZCAADA

Sevgililer Günü rotası denildiğinde aklına huzur dolu, sakin ve romantik bir destinasyon gelenler için Bozcaada ideal bir keşif rotası. Bozcaada’nın eski Rum mahallesinde sakin bir yürüyüş yapmak, rüzgarlı tepelerden adanın göz alıcı manzarasını seyretmek ve denize nazır restoranlarında romantik bir akşam geçirmek unutulmaz bir deneyimin kapılarını aralıyor. Günü, adanın otantik butik otellerinde konforlu ve huzurlu bir konaklama ile tamamlamak, Bozcaada'nın romantik atmosferini daha da özel kılıyor.

Nostaljik pastaneleri ve ünlü üzüm bağlarıyla Bozcaada, gastronomik keşiflerden hoşlanan çiftlere de keyifli bir deneyim vadediyor. Online araç kiralama seçeneklerini değerlendirerek Bozcaada’nın huzur dolu kıyılarını keşfetmek ve adanın doğal güzelliklerini özgürce deneyimlemek de bu destinasyonun keşfine konfor ve esneklik katıyor.

TARİHIN VE AŞKIN BULUŞTUĞU ŞEHİR: VENEDİK

Venedik, suyun üzerinde yükselen tarihi yapıları, nostaljik sokakları ve dünyaca ünlü kanallarıyla Sevgililer Günü’nde romantizmi doruklarda yaşamak isteyenler için eşsiz bir destinasyon. Tarihi atmosferi ve büyüleyici manzaralarıyla bu benzersiz şehir, çiftlere unutulmaz anlar vadediyor. Dar sokaklarda kaybolarak keşfedilen kafeler ve tarihi restoranlar, Sevgililer Günü’nü daha da unutulmaz hale getiriyor.

2025 Venedik Karnavalı, 14 Şubat - 4 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek ve bu yılın teması “Casanova Zamanı” olarak belirlendi. Maskeli balolar, sokak sanatçıları ve göz alıcı geçit törenleri, Sevgililer Günü’nü sıra dışı bir deneyime dönüştürecek. Bu büyüleyici atmosferin tadını çıkarmak isteyen çiftler, gondolların süzüldüğü kanallara bakan otellerde konaklayarak Venedik’in romantik ruhunu en özel haliyle deneyimleyebilir. 3.800 TL’den başlayan uçak bileti fiyatlarıyla, Sevgililer Günü’nde Venedik’in romantik atmosferine kolayca ulaşabilir.

ROMANTİK B,İR MASAL ARAYANLARA: KAPADOKYA

Peri bacalarıyla süslenmiş vadiler, şömine başında geçirilen huzurlu saatler ve sabahın ilk ışıklarıyla gökyüzüne yükselen sıcak hava balonlarının büyüleyici dansı… Kapadokya, her mevsimde ayrı bir güzellik sunuyor ve kendine has atmosferiyle çiftlere unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Gökyüzünde rengarenk balonlarla karşılanan gün doğumu, doğanın görkemine bir kez daha hayran olma olanağı sağlayan vadilerde yapılan sessiz yürüyüşler ve şehrin otantik atmosferi, Sevgililer Günü’nde unutulmaz anılar biriktirmek isteyenler için eşsiz bir deneyim vadediyor.

Tarihi yer altı şehirleri, el yapımı seramik atölyeleri ve üzüm bağlarıyla ünlü bölgeye, 1.800 TL’den başlayan uçak bileti fiyatlarıyla, keyifli bir seyahat planı yapmak mümkün oluyor. Bölgedeki butik oteller, nostaljik dokuları ve özel konseptleriyle çiftlere hem romantik hem de konforlu bir konaklama imkanı sunuyor. Bu dönemde Kapadokya’da 2 kişi için 2 gece konaklama fiyatları yaklaşık 7.000 TL’den başlıyor.

DENİZ, RÜZGAR VE HUZUR: SAKIZ ADASI

Sakız Adası, Sevgililer Günü’nde Ege’nin karşı kıyısında romantik bir kaçamak yapmak isteyenler için benzersiz bir alternatif sunuyor. Adanın bir tabloyu andıran sokaklarında el ele yürümek, begonvillerle süslenmiş tarihi evlerin önünden geçmek ve denizin tuzlu kokusunu hissetmek, bu destinasyonun sunduğu en özel deneyimler arasında yer alıyor. Deniz kıyısındaki şirin restoranlarda ve otellerde, Sakız Adası’nın meşhur gün batımını izlemek ise bu özel günü unutulmaz kılmak için harika bir fırsat sunuyor.

Adanın adını aldığı sakız ağaçlarının mis gibi kokusu eşliğinde, doğayla iç içe keşifler yapmak ve geleneksel köylerinde zamanın yavaş akışına tanıklık etmek de Sakız Adası keşfinin güzelliğine güzellik katıyor. Dört bir yanı huzurla çevrili bu özel atmosfer, Sevgililer Günü’nü romantik bir deneyime dönüştürmek isteyenler için ideal bir rota sunuyor. 1.500 TL’den başlayan feribot bileti fiyatlarıyla da Sakız Adası ulaşılabilir bir seçenek oluşturuyor.

DATÇA’DA BADEM ÇIÇEKLERI EŞLIĞINDE ROMANTIK BIR MOLA

Muğla’nın şirin ilçesi Datça, dingin atmosferi ve büyüleyici doğasıyla çiftler için ideal bir kaçış noktası. Masmavi koyları, nostaljik sokakları ve gün batımında huzur veren manzaralarıyla Datça, Sevgililer Günü’nde doğayla iç içe olmak isteyen çiftler için mükemmel bir seçenek sunuyor. Üstelik Datça Badem Çiçeği Festivali, bu yıl 13-16 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. Badem Çiçeği Festivali döneminde, baharın habercisi badem çiçekleri açarken doğa uyanıyor ve Datça, kartpostalları andıran bir güzelliğe bürünüyor. Tarihi taş konaklardan modern butik otellere kadar farklı konaklama alternatifleri sunan bölge, çiftlere konfor ve huzuru bir arada yaşama fırsatı tanıyor.

BALKANLARIN KALBİ BELGRAD’DA SEVGİLİLER GÜNÜ

Avrupa’nın en dinamik ve romantik şehirlerinden biri olan Belgrad, Sevgililer Günü’nde unutulmaz bir tatil deneyimi sunan özel destinasyonlar arasında yer alıyor. Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği noktada gün batımını izlemek, şehrin tarihi dokusunu keşfetmek ve dar sokaklarında keyifli yürüyüşler yapmak, Belgrad’ın romantik atmosferini hissetmek için eşsiz fırsatlar sunuyor.

Tarihi Belgrad Kalesi’nin panoramik şehir manzarası, canlı meydanları ve nehir kenarındaki restoranlarıyla bu şehir, çiftlere romantik anlar vadediyor. Yaklaşık 2.800 TL’den başlayan uçak bileti fiyatlarıyla Belgrad, Sevgililer Günü’nde Avrupa’nın romantik ruhunu keşfetmek isteyenler için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor.

AKDENİZ’İN ÖZGÜR RUHLU ADASINDA 14 ŞUBAT: KUZEY KIBRIS

Kuzey Kıbrıs, Sevgililer Günü’nde romantik bir kaçış planlayan çiftler için büyüleyici bir atmosfer sunuyor. Tarihi limanları, masmavi koyları ve huzur veren doğasıyla bu destinasyon, keyifli anılar biriktirmek için ideal bir seçim. Girne’nin tarihi limanında gün batımını izleyerek romantik bir akşam geçirmek, Bellapais Manastırı’nda taş sokaklarda nostaljik bir yürüyüş yapmak ve deniz manzaralı butik otellerde konaklamak, Kıbrıs’ta Sevgililer Günü’nü unutulmaz kılacak deneyimler arasında yer alıyor.

Karpaz Yarımadası’nın el değmemiş sahillerinde doğayla iç içe vakit geçirmek, şehrin otantik restoranlarında Akdeniz mutfağının en özel tatlarını keşfetmek ve sahil boyunca huzurlu yürüyüşler yapmak, Kuzey Kıbrıs’ta romantizmi zirveye taşıyan detaylar arasında bulunuyor. 2.200 TL’den başlayan uçak bileti fiyatlarıyla bu benzersiz rotaya kolayca ulaşmak mümkün oluyor.

TARIH TUTKUNU ÇİFTLERE ÖZEL: SARAYBOSNA’DA SEVGİLİLER GÜNÜ

Saraybosna, tarih ve romantizmi bir arada yaşamak isteyen çiftler için ideal bir rota. Bu destinasyon, Osmanlı ve Avusturya-Macaristan mimarisinin eşsiz uyumunu keşfetme imkanı sağlıyor. Saraybosna’nın tarih kokan sokaklarında nostaljik yürüyüşler yaparken eşsiz anılar biriktirme olanağı yakalanabiliyor.

Miljacka Nehri kıyısında gün batımını izlemek, Başçarşı’nın büyüleyici atmosferinde el ele dolaşmak ve bölgenin lezzetli kahvesinin tadını çıkarmak, keyifli bir kaçamak için ideal özellik taşıyor. Saraybosna’nın romantik atmosferini deneyimlemek isteyen çiftler için, tarihi binalarda hizmet veren şık oteller benzersiz bir konaklama deneyimi sunuyor. Saraybosna, yaklaşık 1.700 TL’den başlayan uçak bileti fiyatlarıyla Sevgililer Günü’nü farklı bir coğrafyada kutlamak isteyenler için doğru seçim.

ÇILGIN KALABALIKTAN UZAK: AĞVA

Doğayla iç içe, sakin ve romantik bir kaçış noktası arayan çiftler için Ağva, huzurlu atmosferiyle ön plana çıkıyor. İstanbul’a yakın konumu sayesinde kısa bir hafta sonu tatili için ideal olan bu şirin destinasyon, Sevgililer Günü’nü renklendirmek isteyenlere eşsiz bir fırsat sunuyor. Göksu ve Yeşilçay nehirlerinin arasında konumlanan Ağva, doğanın dinginliğini hissettiren atmosferiyle çiftlere özel bir deneyim vadediyor.

Şömine başında konforlu bir konaklama imkanı sunan butik oteller ise Sevgililer Günü’nün romantik ruhuna yakışacak olanaklarla hizmet veriyor. Araç kiralayarak Ağva’da sahil boyunca keyifli bir yolculuğa çıkmak ve teknelerle nehir turu yapmak, bu özel günü unutulmaz anılarla taçlandırma olanağı sunuyor.

TURNA.COM HAKKINDA

2014 yılında kurulan çevrimiçi seyahat platformu Turna.com, uçak, otobüs ve feribot bileti, otel rezervasyonu ve araç kiralama gibi birçok seyahat hizmetini bir arada sunmaktadır. Akıllı uçuş ve sefer algoritmaları, esnek rezervasyon ve iptal seçenekleri, kredi kartı puanı aktarma gibi özelliklerle seyahat planlamayı kolay ve avantajlı hale getiren Turna.com, teknolojik yatırımlarını sürdürerek kullanıcılarına daha gelişmiş bir deneyim sunmayı amaçlamaktadır.