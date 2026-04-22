Uğurböceği Çocuk Etkinlik ve Oyun Evi, MEB’in yeni ruhsatının İstanbul’daki ilk sahibi oldu

MEB, 5 Eylül 2025 tarihinde yürürlüğe giren düzenlemeyle 25-72 ay aralığındaki çocuklara yönelik faaliyet gösteren oyun ve etkinlik merkezlerini “çocuk etkinlik ve oyun evi” başlığı altında tanımladı. Böylece çocukların oyun yoluyla sosyal, kültürel ve gelişimsel becerilerini destekleyen yapıları resmileştirirken, aynı zamanda belirli standartlara bağladı. Bu kapsamda İstanbul’da ilk ruhsat, Çekmeköy’de hizmet veren Uğurböceği Çocuk Etkinlik ve Oyun Evi’ne verildi. Kurum, MEB denetiminde faaliyet gösteren resmi bir eğitim yapısı olarak konumlandı.

Türkiye genelinde yaklaşık 1,8 milyon çocuğun okul öncesi eğitim aldığını hatırlatan MEB Özel Uğurböceği Çocuk Etkinlik ve Oyun Evi Kurucusu Hürrem Nayın Arıca, oyun evlerinde denetim ve standartların yükseltilmesi gerektiğini belirterek, “2022’nin aralık ayında oyun evi olarak başladığımız yolculukta hedefimiz her zaman, çocukların vakit geçireceği bir alan yaratmanın ötesine geçmek oldu. Bugün geldiğimiz noktada, MEB güvencesinde, her detayı titizlikle denetlenen ve pedagojik temellere dayanan profesyonel bir eğitim sunuyoruz” dedi.

Tüm denetim süreçlerinden başarıyla geçti

Ruhsat sürecinin kapsamlı ve çok katmanlı bir denetim sürecini içerdiğini belirten Hürrem Nayın Arıca, kurumun tüm kriterleri eksiksiz karşıladığını ifade etti: “Bu statüde İstanbul’da ruhsat alan ilk kurum olmanın gururunu yaşıyoruz. Ekibimizin yetkinliği MEB tarafından onaylandı. Binamız deprem güvenliği açısından eğitim kurumu standartlarına uygunluk raporu aldı. Mimari yapımız yönetmeliğe göre yeniden düzenlendi. Temizlik ve hijyen uygulamalarımız İlçe Sağlık Müdürlüğü, yangın güvenliği ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından onaylandı.”

“Yeni düzenlemenin en önemli katkılarından biri, sektörde uzun süredir tartışılan denetim eksikliğine çözüm sunması oldu. Farklı statüler altında faaliyet gösteren çok sayıda oyun evi ve atölyenin bulunduğu Türkiye’de, bu model ebeveynler için önemli bir güvence oluşturuyor” diyen Hürrem Nayın Arıca, bu değişimin aileler açısından değerini şöyle özetledi:

“MEB onaylı programlar sayesinde çocuklar yaşlarına uygun, bilimsel temelli etkinliklerle gelişimlerini desteklerken, aileler de çocuklarını devlet denetimindeki yasal bir kuruma emanet etmenin güvenini yaşayacak. Sürekli denetim mekanizması ise bu güvenin sürdürülebilir olmasını sağlayacak.”

Çocukların gelişimi için standartlaşmış model

MEB’in yeni yönetmeliğiyle birlikte çocuk etkinlik ve oyun evleri; sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimi destekleyen programlarla yapılandırıldı. Oyun temelli öğrenme yaklaşımını merkeze alan bu model, çocukların hem sosyalleşmesini hem de günlük yaşam becerilerini geliştirmesini hedefliyor.

İstanbul gibi büyük bir metropolde çok sayıda benzer oluşum bulunmasına rağmen, bu yapıların önemli bir kısmının standart ve denetim açısından farklılık gösterdiğine dikkat çeken MEB Özel Uğurböceği Çocuk Etkinlik ve Oyun Evi Kurucusu Hürrem Nayın Arıca, sözlerini şöyle tamamladı:

“MEB tarafından verilen bu ruhsat, çocukların güvenli, sağlıklı ve pedagojik açıdan doğru bir ortamda bulunmasını garanti altına alıyor. Bu modelin yaygınlaşmasıyla birlikte hem sektörün kalitesi yükselecek hem de ailelerin içi çok daha rahat olacak.”