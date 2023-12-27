Ürün ve hizmetlerini korumak isteyenler tescil danışmanlarının yolunu tutuyor

Yayınlanma: 27.12.2023 - 12:12

Güncelleme: 27.12.2023 - 12:12

İşletmelerin ürün, hizmet, isim ve görsel kimlik haklarını korumasını sağlayan marka tescilinin önemi son dönemde artıyor. Uluslararası marka, patent, tasarım ve faydalı model hizmetleri sunan Webx Kurucusu Muhammed Kaçar’a göre ürün, hizmet ya da kimliğinin markasının kopyalanması sonucu maddi ya da manevi zarara uğramak istemeyen herkesin tescil işlemini gerçekleştirmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Webx Kurucusu Muhammed Kaçar, “Marka tescil işlemleri, oldukça kolay ve uzmanlar tarafından yürütülebilen süreçleri içeriyor ve bugün çevrimiçi şekilde gerçekleştirilebiliyor. 2017’de ilk ve tek olan iade garantili marka tescil hizmetini aktifleştirmiş bir platform olarak biz de girişimcilerin, şirketlerin, kurumların bel kemiğine dönüşen marka ve patent hizmeti veriyoruz. Tescil işlemleri, tüm kişiler için aynı olmakla birlikte ücreti değişmiyor. Sürece dair bilgi vermek gerekirse, markanızın tescil belgesini almak için öncelikle sitemiz üzerinden başvuru yapılması gerekiyor. Daha sonra alınacak tescil kararıyla birlikte ödeme gerçekleştirip marka tescil belgesine sahip olunabiliyor. Belgenin 10 yıl geçerlilik süresi var. Tüm süreçler, profesyoneller tarafından yürütülüyor. Marka tescili, fikir hırsızlarına karşı çok önemli bir savunma mekanizması. Ancak bu konunun önemini kavrayamayan halen pek çok kişi ve şirket var” dedi.

“Markanızı koruyan bir zırh gibi düşünebilirsiniz”

Marka tescili konusunda önerilerde bulunan Webx Kurucusu Muhammed Kaçar “Marka tescili sayesinde markanızın ismi, logosu gibi ögeler kopyalanamaz ve bunlar üzerinden başkaları tarafından haksız kazanç elde edilemez. Böyle bir çaba olduğu takdirde, hukuken tazminat hakkınız da doğacak. Fakat tescil yaptırmadığınız zaman markanızı kopyalayan birine karşı hak iddia etmeniz oldukça güç. Marka tescilini adeta markanızı koruyan bir zırh olarak düşünebilirsiniz. Üstelik günümüzde alan adı kaydı yapabilmek için ticari bir işletme veya marka tescili olma şartı aranıyor” şeklinde konuştu.

“İade garantili marka tescil işlemi Türkiye’de bir ilk”

Webx Kurucusu Muhammed Kaçar, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Markamızın temellerini 2009’da henüz 17 yaşındayken attım. Kurulduğumuz günden bu yana en büyük ilkemiz müşterilerimize sunulamayanı sunmak, yapılamaz denileni yapmak oldu. 2015’te ekibimizi 16 kişiye çıkardık ve bundan 2 sene sonra iade garantili marka tescil işlemi hizmetini oluşturduk. Bu işlem, o dönem itibarıyla dünya çapında ilk ve tekti. Bugün geldiğimiz noktada İstanbul, İzmir ve Ankara’da 22 ekip arkadaşımızla 90 bin civarı müşterimize hizmet veriyoruz. Gelecek dönemde de sürekli olarak büyüyüp gelişmeye odaklanacağız. Beraber ürettiğimiz fikirleri, eserleri ve teknolojileri, ileri seviye taşıyarak yükseltmek, yeni teknolojiler kullanarak aktifliğini çoğaltmak, zaman, maliyet ve kazancı dengeleyerek en iyi pazar yerine sahip olmak için çalışmayı sürdüreceğiz.”